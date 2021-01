Trăian Berbeceanu, despre relaxările din Bucureşti: Riscam ca operatorii din HoReCa să ne acţioneze în instanţă

”În realitate şi noi suntem foarte îngrijoraţi de evoluţia situaţiei pandemice. Chiar am discutat cu domnul ministru anterior zilei de vineri, când am fost nevoiţi să convocăm şedinţa Comitetului Municipal, am împărtăşit îngrijorarea domniei sale, dar i-am explicat în mod foarte clar, şi franc, şi categoric că noi ca structură administrativă suntem obligaţi să punem în executare prevederile legale ale Hotărârii de Guvern, pe care, ce să vedeţi, cu zece zile înainte a emis-o Guvernul, cu zece zile înainte de şedinţa noastră de Consiliu. Acea HG îl are printre co-autori pe Ministerul Sănătăţii şi a fost semnată chiar de ministrul Sănătăţii. I-am explicat că pentru a nu pune în executare aceste măsuri de relaxare parţială, avem nevoie de un nou act normativ, iar Ministerul Sănătăţii putea să intervină din timp pentru modificarea condiţiilor de relaxare a anumitor activităţi economice”, a declarat, luni, la RFI, Traian Berbeceanu.





Acesta afirmă că nu exista altă posibilitate, existând riscul ca autorităţile să fie acţionate în instanţă.





"Noi nu am avut opţiunea de a nu pune în aplicare prevederile aflate în vigoare în Anexa 3 din HG, pentru că în caz contrar, riscam ca operatorii din HORECA, ştiu eu, operatorii licenţiaţi din domeniul jocurilor de noroc, chiar şi organizatorii de spectacole, teatre puteau să ne acţioneze în instanţă, să ceară daune foarte mari şi să câştige procesele în mod firesc, datorită reglementărilor legale la care am făcut referire, să le câştige în termene foarte scurte", mai afirmat Berbeceanu.





Cafenelele, restaurantele, sălile de teatru şi de cinematograf din Bucureşti se redeschid de luni la 30% din capacitate, conform deciziei luate săptămâna trecută de Comitetul Municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, după ce rata de incidenţă cumulată a cazurilor din ultimele 14 zile la nivelul Municipiului Bucureşti a scăzut sub 3, fiind de 2,52/1.000 de locuitori.

