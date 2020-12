PNL şi USR-PLUS vor boicota şedinţa Consiliului Local al Sectorului 5 în care primarul Piedone vrea să suplimenteze cu 200 de posturi personalul Primăriei

„Consilierii locali ai PNL de la sectorul 5 al Capitalei resping categoric orice validare a propunerii venite din partea primarului penal al sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, de a suplimenta cu 200 de posturi personalul şi aşa supradimensionat al Primăriei, în încercarea de a mulţumi toate sinecurile cerute în negocieri de pilele şi rudele fostului primar PSD. Boicotul şedinţei Consiliului Local de joi, 17 decembrie, reprezintă un demers absolut necesar pentru a împiedica această bătaie de joc la adresa banilor cetăţenilor din Sectorul 5, rămas cel mai puţin dezvoltat sector din Bucureşti şi cu nevoi reale de investiţii şi alocări pentru salubritate şi spaţii verzi, printre multe altele”, arată un comunicat de presă al filialei PNL Sector 5.

Sursa citată mai spune că deşi Cristian Popescu Piedone a criticat felul în care PSD a gestionat Sectorul 5, acum umple în continuare Primăria de pile, rude şi prieteni.

„Deşi în campania electorală Cristian Piedone a criticat modul dezastruos în care PSD a gestionat sectorul 5 şi în care a umplut administraţia cu pile, rude şi prieteni, prima decizie importantă a noului primar este tocmai de a continua această practică şi de a mulţumi clica sa de la nivel local. În fapt, Piedone nu doar că va continua politica de nepotisme şi jaf începute de fostul edil PSD, dar încearcă să sporească numărul de posturi tocmai pentru a face loc şi propriilor protejaţi din partidul care l-a susţinut, PPU”, a completat sursa menţionată.

Consilierii locali ai PNL de la Sectorul 5 mai precizează că „această negociere cu PSD are în vedere posibilitatea foarte apropiată ca primarul Sectorului 5 să piardă mandatul în primăvara anului viitor, când va fi pronunţată sentinţa definitivă în dosarul Colectiv, unde Piedone a fost condamnat la 8 ani cu executare în prima instanţă”.

„Astfel, actualul primar încearcă, prin înţelegere cu PSD, să-şi protejeze propria camarilă în eventualitatea în care va avea o condamnare definitivă cu închisoarea. Pentru toate aceste motive, consilierii PNL nu vor participa la această şedinţă şi promit că vor apela la toate pârghiile legale pentru a împiedica această monstruoasă coaliţie între primarul penal şi PSD”, conchid liberalii în documentul de presă.

„Întrucât primarul Piedone intenţionează să mute toată puterea de decizie din administraţia locală a Sectorului 5 în mâinile fostului primar PSD, Daniel Florea, USR PLUS a decis că nu poate să fie părtaş la această malversaţiune şi va absenta de la şedinţa de azi 17 decembrie 2020. Nu dorim să certificăm aceste înţelegeri contrare interesului cetăţenilor Sectorului. Această absentare este o poziţionare politică menită a atrage atenţia asupra faptului că votul cetăţenilor Sectorului 5 a fost pervertit pentru a satisface interesele meschine ale Primarului Piedone şi ale PSD”, transmite joi USR-PLUS într-un comunicat de presă.

Alianţa îi asigură pe cetăţenii sectorului 5 că vom continua să lucrăm pentru a impune programul nostru politic prin iniţiativele care vor îmbunătăţi condiţiile de locuire.

„De altfel, avem peste 10 proiecte de HCL pe circuitul de avizare, am făcut peste 10 vizite în teren, am participat la toate şedinţele formale şi informale, am solicitat şi analizat zeci de documente de la administraţie şi am avut 2 şedinţe de audienţe cu cetăţenii sectorului 5, în numai o lună de activitate. Vom continua să fim vocea comunităţii în administraţie, ne ţinem de promisiuni şi vom demasca toate aceste trocuri făcute pe spatele vostru în timp ce vi se prezintă proiecte prin care o să avem un «sector beton»”, mai arată sursa citată.

USR-PLUS mai precizează că joi primarul Piedone şi PSD vor adopta următoarele hotărâri:

„1. Crearea a 200 de noi posturi în Primărie. Cu alte cuvinte, deşi Primăria are deja prea mulţi angajaţi, primarul Piedone împreună cu PSD doresc angajarea a încă 200 de cunoştinţe, pile şi relaţii, care să toace banii cetăţenilor sectorului 5.

2. Desemnarea viceprimarilor, unul din partea oamenilor lui Daniel Florea şi altul din partea PPU-SL. Cu alte cuvinte, Primăria Sectorului 5 o sa fie sub controlul PSD, ştiind ca administraţia este politizată de Daniel Florea, şi prin numirea unui viceprimar din partea lui doar se numeşte o persoana care sa se asigure că interesele le sunt reprezentate proporţional”.

Reprezentanţii USR-PLUS afirmă că a venit timpul ca „acele forţe politice care au sărăcit sectorul 20 de ani sa fie decuplate de la bugetul cetăţenilor, sa răspundă penal pentru toate hoţiile şi actele de corupţie şi să dăm o şansă acestui sector, să contribuim la viitorul copiilor noştri”.