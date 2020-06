Infrastructura Capitalei, la pământ. Un nou tramvai deraiat în aceeaşi intersecţie unde altul ieşise de pe şine

„Încă un tramvai a deraiat ieri la Diham, în exact aceleaşi circumstanţe ca şi precedenta deraiere de pe data de 30 mai, tot din acea intersecţie.

Am avertizat în repetate rânduri că infrastructura de tramvai de acolo este în stare critică. Am mers la faţa locului şi am filmat încrucişarea distrusă, ieşită în relief, pe care au deraiat tramvaiele. Am solicitat de fiecare dată investiţii urgente în infrastructură...

Dar mai este un pericol pe care nu mulţi îl cunosc. Pe acolo vor trebui să treacă tramvaiele noi, conform contractului care prevede şi obligă introducerea tramvaielor pe liniile 40 şi 55 (cu o infrastructură profund deteriorată), iar acest lucru este imposibil. Tramvaiele noi necesită infrastructură nouă. Altfel, prezenţa lor pe traseu va fi timpurie, iar reparaţiile lor vor fi extrem de costisitoare. Mai rău, dacă şinele nu sunt modernizate până în 2023, Bucureşti va pierde finanţarea nerambursabilă pentru noile garnituri.