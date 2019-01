Şofer amendat de Poliţie cu 1.000 de lei pentru că l-a jignit pe un agent de pază folosind cuvântul „fraier”. Ce au decis judecătorii

Un şofer amendat cu 1.000 de lei pentru că i s-a adresat unui agent de pază folosind cuvântul „fraier” a reuşit să transforme amenda în avertisment după ce judecătorii au decis în primă instanţă că amenda este justificată. Totul s-a întâmplat în august 2017 când angajatul unei firme trebuia să livreze marfă la o firmă dintr-un mall din Bucureşti. Când a ajuns în zona de aprovizionare, agenţii i-au cerut şoferului care aducea marfa să se legitimeze.

Bărbatul i-a cerut agentului să-i arete regulamentul care le dă dreptul să legitimeze cetăţenii, marfa fiind însoţită de factură, iar agentul notându-şi numărul maşinii. În urma altercaţiei verbale, agentul de pază a chemat Poliţia, iar la faţa locului a ajuns un echipaj care l-a amendat pe şofer cu 1.000 de lei pentru că „în prezenţa organelor de poliţie l-a jignit pe domnul Ş.I., adresându-i cuvântul ‹‹fraier››”.

Bărbatul amendat a contestat sancţiunea în instanţă, arătând că în discuţia avută cu agentul de pază, nu l-a numit pe acesta „fraier”, ci expresia a fost că agenţii „s-au purtat ca nişte fraieri”. Prima fază a procesului s-a judecat la Judecătoria Sectorului 2, iar magistraţii de aici au menţinut amenda de 1.000 de lei. „Însuşi petentul prin plângerea contravenţională a indicat că a folosit expresia că ‹‹agenţii de pază acţionează ca fraierii››, considerând, însă, în mod greşit că prin utilizarea unei comparaţii este înlăturată consecinţa lezării demnităţii şi onoarei persoanei. Sub aspect sancţionatoriu, instanţa a reţinut că sancţiunea aplicată îmbină caracterul punitiv cu cel preventiv şi educativ, fiind respectate criteriile din cuprinsul prevederilor art. 21 alin. 3 din O.G. nr. 2/2001”, au arătat judecătorii care au decis menţinerea amenzii.

Sentinţa Judecătoriei Sectorului 2 a fost contestată cu apel care s-a judecat la Tribunalul Bucureşti, iar aici amenda de 1.000 de lei a fost transformată în avertisment. „Instanţa are în vedere că sancţiunea amenzii contravenţionale în cuantum de 1000 Ron este prea drastică în raport cu fapta săvârşită, în condiţiile in care incidentul a avut loc in contextul unor neintelegeri referitoare la necesitatea legitimarii petentului, in calitate de sofer, in vederea descarcarii marfii în zona de aprovizionare a M…MALL. (…) Aşadar se poate aprecia că petentul nu va mai repeta fapta reţinută în sarcina sa chiar şi fără aplicarea unei amenzi, prezenta decizie reprezentind un avertisment suficient pentru a nu repeta conduita contraventionala”, se arată în sentinţa pronunţată de Tribunalul Bucureşti, care este definitivă.

