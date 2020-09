Violeta Ivanov, candidata Partidului Şor la prezidenţialele din 1 noiembrie

Ilan Şor a declarat că astăzi situaţia din ţară este una extrem de complicată din cauza luptelor politice, iar ca urmare viaţa cetăţenilor nu se îmbunătăţeşte. Potrivit lui, Partidul Şor în toată activitatea sa a demonstrat că face acţiuni concrete pentru oameni. „Astăzi noi, Partidul Şor, suntem siguri de susţinerea oamenilor. Suntem convinşi că oamenii îşi doresc ca Partidul Şor să vină la guvernare şi să le schimbe viaţa spre bine”, a notat Ilan Şor.



Acesta a mai spus că persoana înaintată are o pregătire profesionială înaltă, este parte a echipei şi îi va susţine programul şi iniţiativele, axate pe îmbunătăţirea vieţii cetăţenilor.



În luarea sa de cuvânt, Violeta Ivanov a menţionat că această zi este cea mai importantă din cariera sa politică. Aceasta susţine că a acceptat să candideze pentru a da instituţiei prezidenţiale rolul atribuit de Constituţie. „Să nu mai admitem ca aceasta să devină o monedă de schimb în jocurile politice sau şi mai grav să devină nucleul unui regim dictatorial”, a spus parlamentara.



Violeta Ivanov afirmă că nu va face promisiuni irealizabile. Or, „echipa din care face parte şi-a onorat promisiunile lansate şi a demonstrat, în localităţile pe care le conduce, că Republica Moldova are viitor”. Am acceptat să candidez pentru că activitatea profesională pe care am exercitat-o până acum şi experienţa pe care am acumulat-o, începând de la cele mai mici funcţii ale statului şi până la cele de ministru, preşedinta a trei comisii parlamentare, mi-ai format competenţe pentru funcţia de preşedinte al ţării”, a mai spus deputata.



În perioada aprilie 2009 şi decembrie 2015, Violeta Ivanov a fost deputat în fracţiunea Partidului Comuniştilor. Din decembrie 2015 şi până în martie 2017 a fost deputat afiliat, iar ulterior, până în mai 2020 a fost deputat în Partidul Democrat. Ulterior, devine membru al Partidului Politic Şor.