Ex-premierul Pavel Filip se retrage de la conducerea PDM

„Rămân convins că Partidul Democrat are cei mai competenţi şi profesionişti oameni şi o structură puternică de partid în teritoriu. Rămân convins că, dacă PDM era astăzi parte a guvernării, ar fi contribuit semnificativ pentru ca această criză de proporţii prin care trece ţara (energetică, preţuri şi tarife, frică şi incertitudine) să fie soluţionată mai uşor. Rămân convins că Moldova are nevoie de oameni competenţi, că PDM încă mai are ce oferi ţării noastre şi că are dreptul de a se reinventa şi a reveni în forţă, cu altă conducere”, a declarat Pavel Filip.



El a mai spus că pleacă împăcat de la conducerea PDM. „Aşa cum spunea Theodore Roosevelt, trebuie să faci ceea ce poţi cu resursele pe care le ai, acolo unde eşti. Asta am făcut noi la Guvern. Am făcut ceea ce am putut să facem cu resursele pe care le aveam în acele circumstanţe. Am majorat salarii şi pensii, am construit drumuri şi grădiniţe, am oferit tinerilor Prima Casă şi am examinat gratuit oamenii din toată ţară în cadrul proiectului Un doctor pentru tine. Am pus bazele pentru digitizarea economiei, atunci când am simplificat obţinerea actelor prin introducerea unui ghişeu unic la ASP, am lansat parcurile IT virtuale, am elaborat strategia Moldova Digitală 2020”, a punctat fostul premier, adăugând că cel mai mult este mândru de realizările în domeniul IT, „când văd că astăzi exporturile IT au depăşit domeniile tradiţionale de export”.



Pavel Filip a ţinut să le mulţumească colegilor de partid. „Colegilor mei de partid, cei care au rămas în PDM, verticali şi drepţi în ciuda tuturor presiunilor, în ciuda ameninţărilor sau promisiunilor de saci cu bani, le spun mulţumesc pentru încrederea pe care mi-au acordat-o şi pentru tot ce am învăţat alături de voi, dragi colegi. Ştiţi că am vrut să anunţ această decizie imediat după alegeri, dar am vrut să plec împăcat ştiind că las partidul într-un sediu nou, cu bugetul şi cheltuielile planificate până în 2023, cu staff funcţional şi gata de muncă”, a mai spus Pavel Filip.



Biroul Executiv al PDM a decis astăzi că, pe 30 octombrie, va avea loc şedinţa Consiliului Politic Naţional al PDM, iar până atunci interimatul funcţiei de preşedinte al formaţiunii va fi asigurat de Monica Babuc.



Pavel Filip a fost prim-ministru al Republicii Moldova din 2016 până în 2019, iar ulterior a fost deputat şi preşedinte al PDM. La alegerile parlamentare anticipate din iulie 2021, PDM a acumulat 1,81% din voturi.