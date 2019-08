Tânăra care a câştigat de două ori consecutiv un concurs judeţean de creaţie literară. Este pasionată de lumea arabă şi vrea să facă Dreptul

Absolventă a clasei a XI-a, zălăuanca Oana Crişan a descoperit magia cuvântului scris pe când era doar o copilă. Abia învăţase să scrie literele de mână, când a pus pe foaie primele rânduri: o poezie despre căţeluşul ei. Uşurinţa cu care i-au venit cuvintele, dar şi rapiditatea cu care a reuşit să dea contur poeziei au surprins-o pe mica şcolăriţă. "Atât de mica fiind, nu cred ca am fost determinată de ceva anume să scriu, ci pur şi simplu am luat un creion în mână şi am încercat să înlocuiesc talentul la desen pe care nu îl aveam", spune Oana.

Tânăra a fost desemnată, doi ani la rând - în 2018 şi 2019 - marea câştigătoare a Concursului de creaţie literară “Iuliu Suciu” organizat în Sălaj. Anul acesta a obţinut marele premiu cu un fragment din romanul la care lucrează şi pe care speră să îl poată publica în curând. “O carte despre povestea Alexandriei, o tânără asistenta medicală care trăieşte într-o Românie reprezentată de monarhie absolută. Alexandra duce o viaţa modestă, lipsită de luxul pe care îl găseşte într-un hotel de pe malul mării, unde îl întâlneşte pe tânărul monarh, Alexandré Lyon, şi îi urmăreşte pe ascuns fiecare gest şi fiecare mişcare, începând un joc al slăbiciunilor”, rezumă autoarea.

"Tot ce e rău stă la baza a ceva bun”

Despre cele două reuşite consecutive, Oana spune că au fost nişte suprize plăcute şi neaşteptate: “Anul trecut am fost în stare de şoc, nu îmi venea să cred că cineva de seamă mă apreciază. Anul acesta eram încrezătoare, dar nu voiam să pun atât de multă presiune pe mine încât să mă aştept la marele premiu. Reuşita nu poate decât să mă facă fericită şi bucuroasă că îmi sunt apreciate viziunea, imaginaţia şi modul de abordare a subiectelor”.

Preferă proza, pentru că îi oferă mai multe oportunităţi de a se juca printre rânduri, dar şi pentru că este înzestrată cu un “dramatism exagerat”, care o face un narator bun.

Liceanca îşi găseşte inspiraţia în tot ceea ce înconjoară, însă susţine că este foarte importantă detaşarea de realitate în momentul în care scrie. De fiecare dată încearcă să intre în mintea fiecărui personaj, să transpună sentimentele şi trăirile, iar nu acţiunile. O impulsionează chiar şi elementele negative, precum răutatea, ipocrizia şi persiflarea, convinsă fiind că “tot ce e rău stă la baza a ceva bun”.

Are deja unele teme preferate, pe care le include, uneori fără intenţie, în toate scrierile sale: Orientul Mijlociu, monarhia sau dinastia şi războiul: “Îmi place să scriu despre Orientul Mijlociu; lumea orientală o văd excentrică, îmbătată în nuanţe şi arome unice, misterioasă şi intrigantă. Tot din seria extravaganţelor literare, cred în puterea unei coroane şi mă învârt în jurul regalităţii, simpatizand ficţiunea istorică. Când vine vorba despre tema războiului, pentru mine va fi mereu o plăcere vinovată, deoarece aici vorbim despre adrenalină în adevăratul ei sens”. Fascinaţia pe care a dezvoltat-o pentru acestă cultură a determinat-o pe Oana să înceapă să studieze limba arabă.

Autorii preferaţi

Pentru ea, scrisul este o activitate care îi oferă satisfacţie şi, în acelaşi timp, “un joc cu mintea cititorului”: “Scrisul pentru mine e precum alergatul pentru un sportiv. După zile întregi de antrenament, după atâtea dureri suportate, după crize de nervi şi momente de panica, satisfacţia lui vine in momentul in care se depăşeşte pe sine, uitând partea negativă prin care a trecută pentru a ajunge unde e. Satisfacţia mea vine in momentul in care “filmul” pus pe foaie curge lin, fluent şi credibil, întrerupt doar de mici momente literare care abundă in imagini blurate. Cred ca asta ma reprezintă pe mine ca om care scrie. Un uşor joc, direct cu mintea cititorului, care sa lasa impresia de “am citit ceva frumos, dar nu am înţeles nimic”.

Iubeşte să vorbească despre cărţi, se ataşează de fiecare volum pe care îl citeşte şi trăieşte împreuna cu personajele. Printre preferate ei se numără “Divergent” de Veronica Roth, un roman despre care afirmă că i-a “dat peste cap lumea la 13 ani”, cărţile autoarei Agnes Martin-Lugand, “Oamenii fericiti citesc şi beau cafea” şi “Îmi pare rău, sunt aşteptată”, “Mândrie şi prejudecata”, de Jane Austen, “Pe aripile vântului”, de Margaret Mitchell, ori “Cruzimea”, de Scott Bergstrom. Ca autori, îi apreciază pe Renee Ahdieh, E. L. James, Victoria Aveyard şi E. Lockhart, ale căror cărţi au format-o ca persoană.

Cu "sare şi piper"

Oana se caracterizează drept o persoană plină de “sare şi piper”, dedicată şi perfecţionistă: "Cred cu tărie in libertate, sunt determinată să lupt cu adevărat pentru ideile în care cred, orice ar însemna asta. Dreptatea şi corectitudinea îmi par de o fineţe deosebită, încerc să le caut în orice situaţie. Nu cred în perfecţiune, însă sunt o perfecţionistă. Sunt asumată, stăpână pe propriile alegeri. Nu cred în regrete şi în scuze. Îmi place să fiu mereu cu zâmbetul pe buze, să răspândesc energie pozitivă, să cunosc diferite tipuri de oameni şi să le ascult poveştile. Iubesc animalele şi natura, în special căţeluşii".

Oana Crişan vrea să studieze Dreptul şi să continue să scrie: “Vreau să îmi construiesc cariera pe baza valorilor, talentelor şi idealurilor pe care le am. Vreau să dau la Drept, dar să studiez şi domenii complementare. Scrisul o sa fie mereu acolo pentru mine ca hobby, dar şi ca parte din cariera mea”.

