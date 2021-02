Românul premiat de Vladimir Putin. Cum a ajuns în Cartea Recordurilor

Sălăjeanul Gabriel Lavrincic (44 de ani) a primit din partea Comitetul organizatoric rus "Pobeda", o diplomă semnată de Vladimir Putin, preşedintele Rusiei, şi medalia comemorativă "75 de ani de la Victoria în Marele război pentru apărarea Patriei 1941-1945", pentru implicarea activă în educaţia patriotică şi rezolvarea problemelor social-economice a veteranilor din cel de-al Doilea Război Mondial, respectiv pentru contribuţia la consolidarea relaţiilor româno-ruse.

Diploma şi medalia i-au fost înmânate de către ambasadorul Rusiei în România, Valery Kuzmin, în cadrul unei ceremonii ce a avut loc în 19 februarie, la Ambasada Federaţiei Ruse din Bucureşti.

Director comercial al producătorului de mobilă Simex, important exportator pe piaţa rusă şi ex-URSS, Lavrincic face afaceri cu ruşii de 26 de ani. El a militat în repetate rânduri pentru relansarea relaţiilor economice cu piaţa din Rusia, republicile ex-URSS, China, Africa, Ţările Arabe şi America Latină.

Pasiunea pentru Rusia şi cultura rusă a început de la bunicul său - Juca Petru. Acesta a luptat în Al Doilea Război Mondial şi a ajuns prizonier în lagărele din Siberia, unde a făcut cunoştinţă cu limba, cultura rusă şi frumuseţile Rusiei. "Bunicul meu mi-a inoculat dragostea pentru limba şi cultura rusă, leganându-mi copilăria cu poveşti adevărate despre Rusia, Siberia, taiga, stepă, măreţia şi sensibilitatea “sufletului rusesc”, război şi viaţa de după război", mărturiseşte Lavrincic. Tot bunicul i-a fost şi primul profesor de limba rusă, fiind convins că această limba o să-l ajute pe nepot în viaţă.

Diploma şi medalia primite de Lavrincic FOTO Arhivă personală

În toamna anului 2019, sălăjeanul a fost propus consul onorific al Federaţiei Ruse în România.

De asemenea, el a intrat în Cartea Recordurilor, deţinând recordul mondial la categoria "Cele mai multe scrisori primite şi trimise în toată istoria omenirii". El are o colecţie de 22.018 scrisori primite din URSS în perioada 1986-1991, continuând şi în următorii ani până când a apărut poştă electronică, rod al intensei corespondenţe personale purtată cu prietenii săi pionieri din Uniunea Sovietică. Cu mulţi dintre prietenii săi de corespondenţă din URSS, ţine legătura strâns şi în ziua de azi, mulţi dintre ei fiind, astăzi, oameni de afaceri cu funcţii importante în Federaţia Rusă.

"În 1986, la vârsta de 11 ani, am construit un "Facebook prin scrisori", dând naştere unei ''reţele sociale'' în timpurile când nu existau nici computere, nici măcar scânteia unei idei de ''reţea socială''. În perioada 1990-1996, ”reţeaua socială prin scrisori” cuprindea deja şi corespondenţa cu persoane din Finlanda, Turcia, Mongolia, USA, Olanda, Bulgaria, Polonia, Germania, Danemarca, Marea Britanie", spune el. Lavrincic este convins, de altfel, că el a pus în aplicare, pentru prima dată în lume, ideea de "reţea socială".

"Conform specialiştilor din Bucureşti, Moscova, Londra, Bruxelles şi alte capitale europene, această corespondenţă are o valoare istorică inestimabilă, ocupă un loc important în istoria comunicării umane, reprezintă o adevărată comoară culturală şi antropologică, atât pentru ţara noastră, cât şi pe plan internaţional, dar şi o importanţă majoră în filatelie. Fiecare scrisoare are viaţa ei, are o soartă şi un caracter aparte", adaugă Gabriel Lavrincic.

