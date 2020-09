Cuplul care a călătorit 1.900 de kilometri ca să voteze la locale. „Am venit din responsabilitate”

Soţii Andreea şi Mircea Ember locuiesc de mai bine de 12, respectiv 18 ani, la Paris, iar vineri, 25 septembrie, au venit în România, la Zalău, special pentru a-şi exercita dreptul la vot, scrie Agerpres. Cei doi au călătorit 1.900 de kilometri cu maşina, pentru că nu au găsit zboruri disponibile care să le permită să ajungă înapoi în Franţa până luni dimineaţa, când trebuie să fie la muncă.

"Am venit doar să votăm şi suntem foarte bucuroşi că am putut să o facem", a spus Andreea. Tânăra susţine că a dorit să vină acasă, pentru a vota, din responsabilitate, dar şi pentru a putea avea mai apoi un cuvânt de spus în faţa aleşilor locali.

"Ne-am pornit de la Paris joi seara (...) În dimineaţa asta am fost la secţia de votare la care am fost arondaţi, am votat şi acum ne pregătim din nou de plecare. Avem bagajele pregătite pentru că mâine dimineaţă (luni - n.r.) trebuie să fim la serviciu, aşa că mai avem încă 1.900 de kilometri de parcurs. Am venit, în primul rând, din responsabilitate, pentru că trebuie să ne asumăm responsabilitatea aceasta, pentru a putea mai apoi să avem un cuvânt de spus. Adică nu putem să ne plângem că nu a evoluat comunitatea noastră în sensul în care ne-am dorit, dacă nu am ieşit la vot. Adică nu ne-am exercitat acest drept, nu putem avea pe urmă pretenţii. Pentru a avea acest drept, după alegerile locale, a trebuit să facem acest efort", a declarat Andreea Ember pentru sursa citată.

Soţii Ember îşi doresc să se întoarcă definitiv acasă, la Zalău şi asta pentru că le place mult în România. "Inevitabil ne vom întoarce. Oamenii sunt mult mai calzi, faţă de Franţa, unde stai cinci ani într-un imobil şi nu apuci să-ţi cunoşti toţi vecinii, pentru că sunt foarte reci şi le e frică de persoane străine. Dacă ceri o informaţie pe stradă, prima dată se face că nu te-a auzit", a precizat Mircea, care lucrează în Paris ca manager în domeniul monumentelor istorice.

