Viorica Dăncilă, în vizită de lucru la Vaslui. Cum a explicat Dumitru Buzatu faptul că l-a susţinut pe Liviu Pleşoianu la prezidenţiale

Peste 800 de membri PSD din Vaslui, aleşi locali, parlamentari sau simpli membri de partid au fost convocaţi vineri la o întâlnire cu preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, aflată într-un turneu în zona Moldovei.

Întâlnirea a avut loc la Casa de Cultură ”Constantin Tănase” din Vaslui iar presa nu a avut acces în sală decât la discursurile liderului PSD Vaslui Dumitru Buzatu, respectiv a secretarului general al PSD, Mihai Fifor. Acesta din urmă a luat cuvântul la prezidiu, deşi Dumitru Buzatu o invitase la microfon pe Viorica Dăncilă.

În discursul susţinut în faţa conducerii centrale a partidului, Dumitru Buzatu a ţinut să reamintească faptul că el nu a susţinut pe Viorica Dăncilă pentru alegerile prezidenţiale, ci pe Liviu Pleşoianu. A şi explicat de ce.

Dumitru Buzatu către Viorica Dăncilă: ”După cum ştiţi l-am susţinut pe Liviu Pleşoianu. Am întors armele”

”După cum ştiţi eu am fost susţinător al domnului Pleşoianu. După cum ştiţi, acum am întors armele. Printre noi sunt tot felul de oameni. Oamenii aceştia au iniţiativă şi nu trebuie dintrodată, chiar dacă nu dau dovadă de cel mai mare fair play, nu trebuie dintrodată dezavuaţi. Noi trebuie să-i menţinem, poate că trebuie să-i tratăm cu înţelegere. Este foarte uşor să respingi, să dai cu flit pe cineva. E mai greu să rabzi, să tratezi cu eleganţă, să încerci să îl înţelegi şi pe cât posibil să-l susţii. Momentul (cel al desemnării candidatului la prezidenţiale n.r.) a trecut, avem alt obiectiv acum şi eu am pomenit atributele acestea,ordine, răbdare, pentru că eu cred că un candidat al PSD în aceste alegeri trebuie să fie caracterizat de aceste atribute. Trebuie să fie un om al normalităţii în societatea românească. E o societate tensionată, alimentată din spectrul politic în permanenţă cu scandal, cu nervozitate, cu conflicte şi noi trebuie să propunem un candidat care să aducă normalitatea în viaţa socială”, a declarat Buzatu.

Dăncilă comparată de Mihai Fifor cu Ştefan cel Mare

Liderii PSD au respins categoric acuzaţiile potrivit cărora ar fi făcut blat cu preşedintele Klaus Iohannis, catalogând zvonurile drept ”nişte prostii”. Pentru a fi li mai convigător secretarul general al PSD a comparat situaţia Vioricăi Dăncilă, în lupta pentru prezidenţiale, cu Ştefan cel Mare şi lupta de la Podul Înalt.

”Cum ar fi să vezi vasluienii că se aliniau în spatele lui Suleiman şi se duceau să se bată pentru Suleiman împotriva lui Ştefan cel Mare. Cam aşa ar fi şi acum, să ne pomenim că ne aliniem în spatele lui Iohannis să ne batem cu premierul României. Nici măcar cei care au lansat prostia asta nu cred că sunt foarte convinşi de ce au spus, dar în toată această perioadă o să avem parte de tot felul de glumiţe de genul acesta”, a declarat Mihai Fifor.

Secretarul General al PSD s-a arătat încrezător că social democraţii vor câştiga această „bătălie” electorală: ”Ne-am propus să câştigăm alegerile pentru preşedinţia României, cred că o merităm, cred că Partidul Social Democrat, după foarte multă vreme, merită acest lucru”.

Viorica Dăncilă le-a cerut pesediştilor de la Vaslui să nu facă vreun pas înapoi,să lupte împreună pentru victoria în alegeri, spunându-le să obosească atunci când o vor vedea pe ea obosită. Ea a anunţat că în toamnă va urma o nouă remaniere sau restructurare, deoarece programul de guvernare trebuie ajustat.

”Am avut o reuniune politică la Vaslui, la invitaţia domnului preşedinte Dumitru Buzatu. Am discutat despre alegerile europarlamentare, am ascultat părerea membrilor de partid, a primarilorde aici şi împreună am creionat acţiunile pentru următoarea etapă, astfel încât să câştigăm alegerile prezidenţiale, alegerile locale şi alegerile parlamentare. Aşa cum am menţionat de fiecare dată, este foarte important pentru noi să aflăm părerea membrilor de partid, să vedem care au fost problemele în judeţe, care au fost problemele pe care dânşii le-au identificat la nivel naţional astfel încât în perioada următoare să devenim mai puternici, să punem accent pe organizare, pe mesaj, să recâştigăm încrederea membrilor noştri dar şi încrederea românilor pentru a putea obţine rezultatul pe care ni-l dorim”, a declarat Viorica Dăncilă la finalul vizitei la Vaslui.

Referitor la faptul că nu a primit susţinerea lui Dumitru Buzatu, Viorica Dăncilă a precizat: ”Eu îl apreciez foarte mult pe Dumitru Buzatu şi cred că trebuie să ne dezobişnuim de acea abordare unitară. Asta a fost opinia dânsului şi îi respect opinia, dar în acelaşi timp am toată încrederea că domnul Buzatu va lupta cu toate forţele pentru candidatul PSD la alegerile prezidenţiale. ”



