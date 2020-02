Reacţia autorităţilor în cazul „Vulpiţa“: „Am ajuns de pomina lumii, nu a ţării, e fără precedent“. Viorel, tăiat de la ajutor social

Autorităţile din Vaslui sperau ca, odată cu amenda-record aplicată de CNA postului Antena 1 pentru cazul „Vulpiţa”, expunerea celor doi soţi în spaţiul publicsă înceteze. În ciuda criticilor şi a sancţiunii aplicate de CNA, emisiunea „Acces Direct“ a continuat marţi seara avându-i ca invitaţi pe soţii Veronica şi Viorel Stegaru, dar şi pe mama bărbatului, prezentă pentru prima dată în platoul emisiunii.

De altfel, Mirela Vaida, moderatoarea emisiunii, a comentat cazul şi a explicat că emisiunea este lider de audienţă de mai bine de o lună, iar atât timp cât milioane de oameni vor continua să urmărească „telenovela Vulpiţa“, ea va merge mai departe.

La Vaslui, în satul celor doi soţi, oamenii sunt revoltaţi şi se plâng că aceştia le-au făcut satul de râs, iar ”oamenii cu mai multă minte de la Bucureşti profită de ei”.

Viorel, tăiat de la ajutorul social

Primarul comunei Blăgeşti, Alec Chirilă, a precizat pentru „Adevărul” că Viorel Stegaru şi-a pierdut statutul de asistat social. Edilul se plânge că este asaltat cu plângeri din ţară, dar şi din străinătate prin care i se solicită să intervină pentru a opri telenovela „Vulpiţa”.

„Am ajuns de pomina lumii, nu a ţării. Cetăţenii sunt revoltaţi, este o situaţie fără precedent. Primesc mesaje de peste tot, de la oameni care îşi au originile în Blăgeşti şi îmi cer să fac ceva pentru a opri acest circ. Noi nu avem nicio pârghie legală. Tot ce a depins de noi, am făcut. Domnul Viorel Stegaru, urmare a faptului că nu s-a mai prezentat pentru efectuarea orelor de muncă, a fost tăiat de pe lista beneficiarilor de ajutor social. În privinţa copilului, pot să vă spun că angajaţii de la Serviciul Social au mers alături de cei de la Protecţia Copilului la domiciliul bunicilor. Fetiţa are toate condiţiile, bunicii o îngrijesc şi îi oferă tot ceea ce are nevoie. Separarea de ei ar fi o greşeală, cred. Problema o reprezintă părinţii. Tinerii ăştia sunt ieftini la minte, dar, din păcate, oamenii cu mai multă minte de la Bucureşti profită de ei”, a declarat, pentru „Adevărul“, Primarul comunei Blăgeşti.

Soţii Stegaru au refuzat să se prezinte la Protecţia Copilului

La rândul lor, reprezentanţii Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui au declanşat o anchetă în acest caz, care reprezintă pentru ei o situaţie nemaiîntâlnită. O echipă din cadrul DGASPC s-a deplasat la Blăgeşti la scurt timp după ce părinţii au apărut pentru prima dată în spaţiul public, având în vedere că fetiţa acestora în vârstă de doi ani a fost lăsată în grija bunicilor. În urma anchetei desfăşurate la domiciliul bunicilor, asistenţii sociali au stabilit că fetiţa este bine îngrijită.

DGASPC Vaslui i-a notificat pe soţii Stegaru să se prezinte la sediul instituţiei pentru a clarifica situaţia minorei, însă nu s-au prezentat. În opinia specialiştilor, chiar dacă bunicii oferă condiţii bune de creştere pentru nepoata lor, aceasta va purta multă vreme amprenta expunerii publice umilitoare a părinţilor.

„Instituţia noastră s-a autosesizat cu privire la acest caz din luna ianuarie, prilej cu care a fost realizată o vizită în teren pentru evaluarea iniţială a situaţiei socio-familiale a copilului cu vârsta de doi ani. Astfel, s-a constatat că minora este bine îngrijită în familia bunicilor, în grija cărora a rămas, părinţii şi bunicii locuind la acelaşi domiciliu. Până în prezent, părinţii au fost contactaţi de trei ori de către reprezentanţii instituţiei noastre în vederea realizării unei întrevederi în scopul clarificării situaţiei copilului, invitaţie la care aceştia nu au dat curs nici până la acest moment. Potrivit legislaţiei care reglementează domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului, intervenţia în regim de urgenţă este realizată în contextul conturării unor elemente de risc major/iminent pentru viaţa şi securitatea copilului, datorată abuzului şi/sau neglijării, aspecte ce nu sunt întrunite în cazul de faţă, astfel că, la acest moment, nu se impune separarea copilului de familie. Cazul rămâne în atenţia instituţiei noastre până la finalizarea evaluării care implică discutii directe cu părinţii şi observarea modului de relaţionare copil-părinte, elemente funcţie de care va fi adoptată o decizie finală în privinţa copilului”, a precizat Irina Câmpeanu, purtător de cuvânt al DGASPC Vaslui.

Cine este „Vulpiţa“ şi cum a început totul

„Telenovela“ a început în urmă cu o lună, când Veronica Stegaru, din Vaslui, acuza faptul că a fost răpită şi violată , pentru ca ulterior să se descopere că lucrurile nu au stat aşa. De atunci, soţii Stegaru din Vaslui şi-au expus zilnic viaţa în direct, cu lux de amănunte, inclusiv sexuale, în emisiunea „Acces Direct“. Mai mult, cei doi au ajuns în Parlament şi au fost primiţi în Comisia de Agricultură, aspect ce a trecut drept ştire la Antena 3.

Cazul „Vulpiţa“ a ajuns pe masa CNA după un val de plângeri venite din partea telespectatorilor.

Telespectatorii au reclamat la CNA emisiunea, acuzând postul că promovează analfabetismul, prostia, incultura şi lipsa de profesionalism, dar şi că profită de pe urma acestor oameni, exploatându-i pentru audienţă. Şi reacţiile membrilor CNA au fost extrem de dure. Dorina Rusu a afirmat că programul este „pornografie în toată regula“ şi nu are nicio legătură cu interesul public.