Cazul celor trei jandarmi care au bătut un tânăr până la leşin. O poliţistă, în biroul căreia s-a petrecut agresiunea, a încercat să-i acopere pe agresorii în uniformă

Jandarmii Cristian Neculai Cramer, Sorin Tarciniu, Giorgian Florin Macovei şi poliţista Andreea Lupu, în biroul căreia s-a petrecut agresiunea, au fost condamnaţi de judecătorii Tribunalului Vaslui la pedepse cuprinse între un an şi patru luni, respectiv un an de închisoare cu suspendare sub supraveghere.

Judecătorii au dispus, totodată, excluderea din sistem a celor trei jandarmi şi a poliţistei, interzicându-le să mai ocupe vreun post în Jandarmeria Română sau vreo altă instituţie publică. În motivarea sentinţei, judecătorii prezintă detaliile agresiunii petrecute în data de 1 martie 2016 chiar în sediul Poliţiei Bârlad

În ziua respectivă, jandarmii Sorin Tarciniu şi Cristian Neculai Cramer Giorgian se aflau în misiunea de asigurare a apelurilor 112 pe raza municipiului Bârlad. La un moement dat, subofiţerul Cramer, care era şi comandant de echipaj, a fost contactat telefonic de jandarmul Giorgian Florin Macovei care i-a solicitat sprijinul în vederea identificării unei persoane care l-a scuipat pe uniforma militară, în timp ce se deplasa spre sediul Subunităţii de Jandarmi Bârlad.

La scurt timp, echipajul condus de Cramer s-a deplasat cu autospeciala de serviciu în locul indicat de către colegul lor, respectiv în faţa magazinului „Cartier" din municipiul Bârlad, unde au identificat un tânăr în faţa unui local din apropiere.

Legitimat de jandarmi, tânărul a precizat cum se numeşte însă, a refuzat să prezinte actul de identitate. Din acest motiv, acesta a fost jandarmi şi condus la sediul Poliţiei Bârlad, în vederea identificării procedurale şi sancţionării acesteia pentru refuzul legitimării, cu toate că, pe traseu, le-a predat actul de identitate.

Jandarmii l-au condus pe tânăr în biroul agenţilor de ordine după ce în prealabil au adus la cunoştinţa ofiţerului de serviciu că persoana vătămată urmează a fi sancţionată contravenţional .

Din cercetările efectuate a rezultat că, la sosirea jandarmilor, în biroul respectiv se afla poliţista Andreea Lupu, care întocmea nişte documente în afara orelor de serviciu.

Lovit cu pumnii, picioarele şi bastoanele

”Din declaraţia persoanei vătămate Ichim George rezultă că după ce a fost condus în biroul respectiv, la scurt timp, fără motiv, unul dintre militarii jandarmi - blond şi înalt (semnalmente care corespund inculpatului plt. maj. Macovei Giorgian Florin) - i-a aplicat un pumn în zona frunţii, după care toţi cei trei militari jandarmi i-au aplicat mai multe lovituri cu pumnii, picioarele şi bastoanele din dotare peste tot corpul, dar în special a primit o lovitură mai puternică cu bastonul în zona capului, ceea ce a condus la o stare de leşin temporar, căzând pe duşumea, poziţie în care inculpaţii au continuat să îl lovească cu picioarele, mai ales în zona coastelor. Întreaga activitate infracţională s-a desfăşurat în prezenţa inculpatei agent de poliţie Lupu Andreea, care se afla în birou, şi care nu a intervenit în niciun mod şi nici nu a comunicat ofiţerului de serviciu despre cele întâmplate”, se precizează în hotărârea pronunţată de Tribunalul Vaslui.

După aproximativ 10-15 minute de lovituri, jandarmul Cramer a întocmit pe numele un proces verbal pe numele tânărului agresat prin care l-a sancţionat cu avertisment pentru săvârşirea contravenţiei de refuz al furnizării datelor cu privire la stabilirea identităţii, facănd menţiunea "contravenientul nu a fost de faţă, dar i s-a adus la cunoştinţă că va fi sancţionat contravenţional".

La ieşirea din sediul Poliţiei Bârlad, tânărului de 23 de ani i s-a făcut rău, aşezându-se pe scările de la intrare, iar la scurt timp, fiind sunat de către mama lui, i-a adus la cunoştinţă despre cele întâmplate, comunicându-i că ”îi este rău şi vomită sânge”.

Tatăl tânărului s-a deplasat imediat la sediul Poliţiei Bârlad, solicitând intervenţia unei ambulanţe la 112. Până la sosirea echipajului medical, bărbatul a intrat în sediul Poliţiei pentru a cerere lămuriri ofiţerului de serviciu şi solicitând o audienţă la şeful Poliţiei Bârlad. A fost refuzat pe motiv că se încheiase programul de relaţii cu publicul.

Cum a încercat poliţista să-i acopere pe jandarmi

Tânărul agresat a fost transportat la spitalul din Bârlad şi ulterior transferat la o clinică din Iaşi, fiind diagnosticat cu "traumatism cranian cu fisură, os temporal drept şi un traumatism toracic cu fractură fără deplasare coasta VII stânga'', leziuni ce au necesitat pentru vindecare 14-15 zile de îngrijiri medicale.

Auiată în calitate de martor la Parchetul Militarlaşi poliţista a relatat că, într-adevăr, la data de 01.03.2016, fiind liberă de la serviciu, era totuşi prezentă la birou, în cadrul Poliţiei Bârlad, când cei trei jandarmi l-au pe tânărul George Ichim în încăperea respectivă. Poliţista a susţinut că într-un interval de aproximativ 10 minute, cât ar fi durat identificarea şi legitimarea, tânărul nu ar fi fost agresat în niciun fel de jandarmi.

”Având în vedere că sus-numita a fost singurul martor prezent în biroul unde persoana vătămată a fost agresată, prin declaraţia dată la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Iaşi a dat ajutor inculpaţilor în scopul îngreunării cercetărilor şi tragerii la răspundere a acestora, fiind îndeplinite condiţiile ari. 269 al. 1 Cod Penal -favorizarea făptuitorului”, se arată în motivarea Tribunalului.

Niciunul dintre cei trei jandarmi nu a dorit să dea declaraţii în faţa judecătorilor, prevalându-se de dreptul la tăcere.

Toţi trei au fost obligaţi de Tribunalul Vaslui să achite victimei 20.000 de lei cu titlul de daune morale. Decizia instanţei nu este definitivă, hotărârea fiind atacată atât de cei patru inculpaţi, cât şi de procurori. Dosarul urmează a fi înaintat Curţii de Apel Iaşi, instanţă ce va pronunţa sentinţa definitivă în acest caz.