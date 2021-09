Timişoara, primul mare oraş al ţării care depăşeşte incidenţa de 6 la mie: şcolile rămân deschise. Ce restricţii vor fi impuse

„Asta înseamnă că trecând de limita de 6 la mie, va trebui să impunem restricţii de circulaţie pe timpul nopţii în weekend, iar majoritatea activităţilor din industria HoReCa, precum şi din zona culturii - festivaluri, concerte etc. - vor trebui să fie anulate în săptămânile următoare”, a anunţat subprefectul de Timiş, Ovidiu Drăgănescu, la Digi24.

Acesta a precizat că sunt 11 localităţi în judeţul Timiş care au în jur de 20.000 de locuitori şi s-a atins această incidenţă. El precizează că din cauza numărului mare de infectări, o altă măsură constă în anularea nunţilor, petrecerilor cu număr mare de invitaţi. Acest lucru se aplică şi în cazul persoanelor vaccinate anti-COVID.

În schimb, cei vaccinaţi nu se vor supune restricţiilor de circulaţie pe timpul nopţii, însă deocamdată, legislaţia nu le aduce libertatea de a organiza asemenea evenimente (nunţi, petreceri, botezuri etc. ) la o incidenţă de peste 6 la mie, a precizat subprefectul.

La incidenţe între 6 şi 7,5 la mie, circulaţia este restricţionată pentru cei nevaccinaţi, în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică, după ora 20:00. În aceleaşi zile, magazinele se vor închide la ora 18:00.

„Dacă vedem că incidenţa creşte - şi din păcate spre sfârşitul săptămânii ne aşteptăm la o incidenţă record la ritmul de creştere zilnică -, este posibil să le cerem timişorenilor să poarte mască şi pe stradă, în zonele aglomerate”, a declarat subprefectul Ovidiu Drăgănescu.

Şcolile rămân deschise toată săptămâna

Subprefectul a spus că în privinţa şcolilor, există o problemă, deoarece ele se analizează doar în ziua de vineri, iar pe 25 septembrie, în Timişoara incidenţa era sub 6 la mie.

„Până vineri, şcolile rămân deschise în Timişoara, dar avem foarte multe clase care se închid din cauza înregistrării de cazuri de COVID”, a menţionat Ovidiu Drăgănescu.

Întrebat cum îşi explică această incidenţă mare a cazurilor, subprefectul a spus că şi în valurile anterioare ale pandemiei a observat că, în general, creşterile încep dinspre vestul ţării înspre est.

„Probabil că s-au făcut şi foarte multe teste. Timişoara şi în primăvară spunea că face multe teste. Am ajuns la această incidenţă probabil şi din cauza faptului că nu toţi s-au protejat, nu toţi au respectat normele şi nu am avut nicio vaccinare aşa cum ne-am fi dorit în primăvară şi în vară, deşi noi am mers peste tot şi cu echipe mobile, am aşteptat să vină lumea, am deschis centre, am făcut acţiuni, chiar ne-am lipit şi de acţiuni culturale uneori. Acum, am ajuns în judeţ la 4,87, cu 3.768 de persoane infectate, iar Timişoara la 6,58”, a arătat subprefectul.

Din păcate, previziunile pentru perioada următoare sunt şi mai descurajante. „Este o estimare destul de sumbră a specialiştilor, prefer să nu o spun, dar dacă se merge tot aşa, în creştere la 2-3 zile cu teste la jumătate de procent, putem ajunge la sfârşitul săptămânii la o incidenţă mult crescută faţă de ceea ce este astăzi”, a declarat Ovidiu Drăgănescu, duminică seara, la Digi24.