Refugiaţii din Ucraina au lipsit de la slujba de Înviere ţinută la Biserica Ucraineană din Timişoara VIDEO FOTO

Biserica ucraineană din Timişoara a fost plină în noaptea de Înviere. Au fost ucraineni bănăţeni, au fost sârbi şi români. Dar dintr-un motiv pe care nu l-a putut explica nimeni, au lipsit refugiaţii din Ucraina. Şi ei nu sunt puţini. Sunt în jur de 450 de familii stabilite la noi.









GALERIE FOTO Asta nu înseamnă că ei nu s-au dus la alte biserici ortodoxe din oraş. Credincioşii care s-au adunat la biserica de pe strada Mareşal Averescu au venit cu sufletul deschis. Unii s-au aşteptat să fie şi refugiaţi...

„Nu ştiu din ce cauză nu au venit la slujbă refugiaţii din Ucraina. Mă aşteptam să vină, dar nu sunt. Chiar nu cunosc motivul. Toţi care suntem ucraineni venim la această biserică. Ucrainenii bănăţeni mai au biserici în Timiş, în special în zona Lugojului, şi Caraş-Severin”, a declarat unul din ucrainenii bănăţeni.

„Noi suntem sârbi, dar dacă suntem vecini, aici, obişnuim să venim aici. Am venit să ne liniştim sufletul, să fim alături de cei care suferă acum enorm, pentru o viaţă mai bună pentru toată lumea”, a spus unul dintre enoriaşi.

„Nu sunt ucraineancă, dar am venit cu gânduri bune. Şi eu locuiesc în zonă, chiar la doi paşi de biserică. Am venit să mă rog pentru sănătate, pentru că în ultimele luni am ceva probleme, dar şi pentru pace în lume. Asta e cel mai important. Dacă nu e pace, nu e nimic”, a declarat o timişoreancă.







„Empatie faţă de ucraineni, faţă de drama prin care trec ei”



Cu toate că refugiaţii n-au venit la slujbă, preotul paroh Cristian Popovici s-a rugat şi pentru ei, pentru pace, pentru o lume mai bună.





„Nu este numai paştele ucrainenilor, e paştele ortodoxiei. Alături de credincioşii noştri ucraineni, vin aici şi credincioşi care sunt români, sârbi şi alte naţionalităţi. Îi mulţumim lui Dumnezeu că ne-a ajutat să ajungem la acest pranznic al învierii Domnului. Este cea mai mare sărbătoare a creştinătăţii pentru că Domnul Isus a înviat din morţi ca să ne deschidă uşile raiului, pentru a putea intra în împărăţia lui Dumnezeu. Acolo e loc pentru orice credincios”, a spus preotul Cristian Popovici.

La biserica ucraineană au venit şi timişoreni care au dorit să fie solidari cu vecinii aflaţi în război. Printre ei l-am găsit şi pe scriitorul timişorean Viorel Marineasa.

„În primul rând că această biserică e mai aproape de casă, ne deplasăm mai greu acuma cu vârsta, pe de altă parte sunt aici şi dintr-un sentiment de empatie faţă de ucraineni, faţă de drama prin care trec ei, care a venit aşa şi pe aşteptate şi pe neaşteptate. Dar e o zi deosebită, o sărbătoare a regenerării şi să sperăm că o să fie mai bine”, a spus Viorel Marineasa.





Sfinţirea coşurilor cu merinde

În a doua zi, dimineaţa, ucrainenii din Banat obişnuiesc să sfiinţească coşurile cu mâncare, aşa cum fac şi catolicii din secuime.

„Fiecare credincios vine la biserică în Duminica Paştelui, la Sfânta Liturghie, cu coşul, ca să fie sfiinţită pâinea sau pascau cum zicem noi, simbolul lui Hristos, şi celelalte merinde. În coş sunt produse din carne, ouă, brânză sau caş, şi altele, după cum e tradiţioa ucraineană adusă chiar din ţara noastră mamă Ucraina. Sigur ne vom bucra împreună de această de acest mare praznic, de această aleasă şi sfântă zi”, a spus preotul Cristian Povovici.





Biserica ucraineană este cea mai nouă biserică din Timişoara, aceasta fiind sfiinţită în vara anlui 2020. Construcţia bisericii ucrainene cu turlă aurită, în formă de bulb de ceapă, a durat zece ani. Mica comunitate de ucraineni din Timişoara numără în jur de o mie de persoane.

















Vă mai recomandăm să citiţi:



Mii de timişoreni au participat la slujba de Înviere de la Catedrală Mitropolitană. Li s-a spus „Hristos a înviat!” şi au răspuns „Adevărat a înviat!”

Tradiţia înroşirii ouălor cu foi de ceapă, la mănăstirea Timişeni. „Am făcut şi cu vopsea, dar intra în albuş” FOTO