Reacţia unui deputat AUR care a votat dublu: „Îmi pun cenuşă în cap. Am greşit. Nu am scuze”

„Îmi pun cenuşă în cap. Este o eroare şi o naivitate de începător pe care am avut-o, şi asta bazându-mă pe tot amaglamul de regulamente şi cutume pe care cei aflaţi acum la putere le încalcă zi de zi. Dar nu este o scuză. Am greşit şi îmi asum, ca să fie clar”, a declarat deputatul AUR.

Ciprian Titi Stoica a explicat şi contextul în care a ajuns să voteze la două mâini în Parlament.

„În comisiile din care am fac parte şi la care am participat au optat (n.red. parlamentarii puterii) pentru sisteme de vot diferite în sensul în care un coleg intra prin telefon şi îşi delega votul liderului de grup sau spunea că votează la fel ca grupul parlamentar din care face parte.

Colegul meu, cu care şi locuiesc împreună, a mers până la toaletă şi cred că am votat de două sau de trei ori în locul lui. Nu am realizat că în plen, dat fiind faptul că este cu cartelă, se votează altfel. Nu am realizat pe moment că nu se poate face această delegare de vot. Repet. Este o greşeală şi mi-o asum. Nu caut niciun fel de scuză”, a declarat deputatul AUR.

Ciprian Titi Stoica a deschis lista pentru Camera Deputaţilor a Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR) din Timiş. În urma scorului obţinut de AUR în Timiş (aproape 9 la sută), Ciprian Titi Stoica a devenit deputat. Stoica a candidat la alegerile parlamentare din postura de român plecat în diaspora. Odată cu obţinerea mandatului de deputat s-a întors în ţară.

