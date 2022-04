Proiect unic în România. Voluntarii vor renova 30 de faţade de case pentru a le reda frumuseţea de altădată

Localitatea Fărăşeşti, din comuna Pietroasa, judeţul Timis, este una dintre cele mai pitoreşti sate din judeţ. Satul se remarcă prin numărul mare de case bătrâneşti care s-au păstrat, multe dintre ele construite din lemn, cu o arhitectură specifică zonei etnografice Făget, cu faţade frumos ornate, cruci din lemn, o moară de apă şi diverse construcţii din piatră, cu un farmec greu de găsit în alte sate din judeţul Timiş.

În cadrul celei de-a patra ediţii Color the Village / Colorează Satul, voluntarii asociaţiei Acasă în Banat vor lucra împreună pentru a renova 30 de faţade de case, vor trata lemnul, vor zugrăvi şi vor vopsi, pentru a le păstra frumuseţea de odinioară.



„Scopul nostru este să demonstrăm că putem face ceva în mod activ, pentru a opri distrugerea arhitecturii tradiţionale din Banat şi pentru a o pune în valoare. Este o provocare şi în acest an, ca fiecare ediţie precedentă, însă noi suntem încrezători că unindu-ne forţele vom putea face diferenţa, implicând atât voluntari, cât şi localnici şi administraţia publică. Pe termen mediu şi lung, vom aduce un plus de promovare turistică a zonei, iar tot mai mulţi turişti să vină să descopere această zonă unică a judeţului Timiş”, a declarat Radu Trifan, preşedintele Asociaţiei Acasă în Banat.



Au început înscrierile pentru voluntari









Voluntarii care doresc să participe la evenimentul Color the Village de la Fărăşeşti se pot înscrie completând formularul online disponibil pe site-ul proiectului, www.colorthevillage.ro . Perioada de înscriere este 27 aprilie 2022 – 31 mai 2022.







"Voluntarii pot participa la una sau mai multe zile de eveniment, iar experienţa în construcţii nu este obligatorie. Îi încurajăm pe cei care doresc să se înscrie, chiar dacă au sau nu experienţă în domeniu, deoarece fiecare echipă va avea un coordonator, iar fiecare voluntar, fie că va sta una sau toate cele trei zile, va avea o contribuţie importantă", a mai spus Radu Trifan.

Color the Village/Colorează Satul an de an are loc într-un sat din Banat, alternativ din judeţele Timiş şi Caraş-Severin. Ediţiile precedente au avut loc la Ilidia (2021), Racoviţa (2020) şi Eftimie Murgu-Rudăria (2019).







Proiectul Asociaţiei Acasă în Banat este unic în ţară şi îşi propune să pune în valoare arhitectura tipică din această zonă. În cele trei zile, sute de voluntari muncesc contra cronometru pentru a reuşi să îşi atingă ţinta.

Asociaţia Acasă în Banat a fost înfiinţată în 2018 şi îşi propune să păstreze patrimoniul cultural al regiunii Banat, să redea culoare satului bănăţean, să redescopere adevăratele valori ale acestor locuri: oameni buni şi gospodari, case frumoase şi poveştile lor.