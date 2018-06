FOTO Mega Image a inaugurat primul supermarket din Timişoara. Câte unităţi vor mai deschide belgo-olandezii şi unde vor fi primele Shop&Go-uri

S-a deschis primul supermarket Mega Image din Timişoara FOTO Ştefan Both

Mega Image, care are peste 600 de unităţi în România (marea lor majoritate în Bucureşti şi Ilfov), a intrat pe piaţa din Timişoara, fieful celor de la Profi (care îşi are sediul în Timişoara), principalii concurenţi pe segmentul de magazine de cartier.

Primul supermarket Mega Image a fost inaugurat joi dimineaţa. Acesta se află în Piaţa Iuliu Maniu, la intersecţia Căii Şagului cu Bulevardul 16 Decembrie şi strada Pavel Vasici Ungureanu.

Cu o suprafaţă de aproximativ 900 de metri pătraţi şi cu şapte case de marcat, supermarketul Mega Image – Şagului vine cu o ofertă de peste 11.000 de produse.

“Suntem din nou într-un moment în care intrăm cu încredere pe o nouă piaţă, în care ne întâlnim cu noi consumatori, cu specificul şi cu autenticitatea lor, pe care dorim să îi cunoaştem cât mai bine. Pasul nostru firesc, având în vedere că este o piaţă foarte bine dezvoltată, care îşi continuă ascensiunea. Primul nostru magazin din Timişoara oferă o experienţă la cumpărături completă. Şi, de la acest pas, vom continua să deschidem noi magazine în perioada următoare, inclusiv sub formatul Shop&Go, conceptul nostru dedicat pentru a pătrunde cât mai mult în proximitate şi a fi aproape de clienţi cu ofertă de produse oricând la încemână”, a afirmat Vassilis Stavrou, director general Mega Image.





Mega Images aduce o variatte de produse marca proprie. Cei interesaţi de un stil de viaţă sănătos, vor găsi un raion special dedicat produselor alimentare şi de îngrijire, certificate bio sau ecologic, Equilibrum health&Wellness.





Cei dorinici de gustul produselor tradiţionale pot alege din produsele autohtone sub marca proprie Gusturi româneşti, de la brânzeturi şi lactate, gemuri şi compoturi, fructe şi legume, la panificaţie şi patiserie, băuturi artizanale sau dulciuri.

Sandvişuri, aperitive, salate, supe şi ciorbe, feluri principale sau deserturi, pot fi găsite la gama Mega Apetit.





Supermarketul oferă specialităţi din carne de calitate superioară sub marca Le Boucher, dulciuri marca Delhaize, produse de îngrijire personală din gama Etos.

“E foarte important feedback-ul după primele magazine. În funcţie de asta, pot fi mai multe sau mai puţine magazine care urmează să fie deschise. Au fost zone unde am deschis 12 magazine într-un an. În Cluj, în 12 luni am deschis zece magazine. Dacă zona merge, accelerăm. Dar pot să vă spun că avem luate peste zece spaţii în Timişoara şi în zonă. Vom decide în funcţie de cum ne primeşte oraşul. Suntem operatori de retail, nu avem în spate un fond de investiţii, trebuie să lucrăm şi să facem profitabil fiecare magazin. Fiind ultimii veniţi avem emoţii. Dar Timişoara oferă populaţia, nivelul de trai, salariu, aglomeraţia pe care afacerea noastră poate să o deservească”, a declarat Mihai Spulber, director operaţional Mega Image.





Mega Image va lansa vineri şi primele trei magazine de proximitate Shop&Go. Acestea vor funcţiona în noua clădire NOKIA de Bulevardul Republicii, pe strada Timiş nr.12 (în zona Circumvalaţiunii) şi pe bulevardul Simion Bărnuţiu.

“Noi mergem acolo unde este populaţia, nu construim să atragem populaţie. Asta e modeulul de business. Adaptăm formatul la spaţiul disponibil. E retail e foarte importantă locaţia. Concurenţa e cu toţi retailerii, nu mai există o separare atât de clară a concurenţei. Este lco pentru toată lumea, Timişoara este un oraş mare”, a mai spus Mihai Spulber.





Mega Image pregăteşte să deschidă câte un supermarket şi în localităţile periurbane Dumbrăviţa şi Giroc.





Mega Image a angajat la Timişoara, până la acest moment, în jur de 80 de persoane.

Mega Image, parte din Ahold Delhaize Group, a fost fondat în 1995, iar astăzi reţeaua cuprinde 619 magazine în Bucureşti şi Ilfov (510 de unităţi), Constanţa, Braşov, Cluj, Ploieşti, Giurgiu, Târgovişte şi Călăraşi.

Sunt prezenţi în Belgia, Olanda, Luxemburg, Cehia, Serbia, Grecia şi în America, în special pe coasta de Vest.

