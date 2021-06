Derapaj al lui Nicolae Robu, fostul primar din Timişoara, la adresa a trei intelectuali renumiţi: „Nulităţile şi lichele ahtiate după bani şi-atât”

Nicolae Robu îşi continuă răfuielile cu actual primar al Timişoarei, Dominic Fritz. Într-o postare lungă pe Facebook, Robu spune despre Fritz că este “un simplu pion al unor grupuri de interese, nicidecum primar” şi că acesta a făcut praf în Timişoara, în doar opt luni decând a câştigat alegerile locale.

“Timişoara a ocupat, cât am fost eu Primar, locul I pe ţară la tot ce este important! Totul a fost calm, frumos, în oraş -doar lucrările, schimbările, se derulau în forţă! An de an am fost: oraşul cu cea mai ridicată calitate a vieţii din România, oraşul cel mai dinamic din România, oraşul cu cele mai multe investiţii străine, etc. Noi am câştigat competiţia pentru titlul de capitală culturală europeană, nu altcineva! Aţi venit dumneavoastră, un neica nimeni şi aţi decretat că nimic nu este în regulă aici! Tot ce-aţi făcut, de 8 luni, a fost să vă promovaţi clientela de incompetenţi şi jegmănitori peste tot, ca un cancer! Şi să scurgeţi banii noştri către cei ce v-au sprijinit să ajungeţi primar!”, a scris Robu, care a expus apoi istoricul proictului Timişoara Capitală Culturală Europeană.

“În 16 Septembrie 2016, a avut loc finala! Contrar aşteptărilor celor care acum fac parte din şleahtă, iar atunci spuneau public că ei nu se implică pt că este o cauză dinainte pierdută, Timişoara a câştigat. A câştigat cu mine ca primar, cu viceprimarul Dan Diaconu participant nemijlocit în numele meu la elaborarea şi susţinerea proiectului şi cu Simona Neumann coordonator în elaborarea, pregătirea pentru susţinere şi susţinerea proiectului în faţa juriului. Ei bine, acei oameni, neimplicaţi, ba mai mult, cârcotaşi, cât a fost de lucru şi de asumat răspunderi, vor acum, când trebuie puşi în joc bani mulţi, să o înlăture pe Simona Neumann şi să acapareze ei Asociaţia”, a mai scris Robu.

Într-un final, fostul primar i-a numit pe Ştefan Popa Popa’s, Cristian Rudic, Ada Hausvater, Balazs Attila, Ioan Gârboni, Mircea Mihăeş, Adriana Babeţi, Silviu Oravitzan “oameni de cultură, în acelaşi timp / sau manageri culturali excepţionali”, dar a jignit alţi trei profesori universitari, membri ai societăţii civice din Timişoara. Robu i-a numit “nulităţi” pe diplomatul Vasile Popovici, fost ambasador al României în Portugalia şi Maroc, şi pe scriitorii Marcel Tolcea, Daniel Vighi. Robu a mai spus despre ei că sunt “lichele ahtiate după bani şi-atât!”.





Mai mulţi intelectuali timişoreni s-au solidarizat cu universitarii Marcel Tolcea, Daniel Vighi şi Vasile Popovici. Printre ei şi doi dintre cei lăudaţi de Robu, scriitorii Adriana Babeţi şi Mircea Mihăieş.

“Colegii şi prietenii mei de o viaţă - Vasile Popovici, Marcel Tolcea, Daniel Vighi - sunt trei intelectuali de marcă ai României, trei scriitori reputaţi, trei profesori universitari care se bucură de prestigiu. Şi, dincolo de toate aceste calităţi recunoscute în ţară şi străinătate, ei sunt trei din cele mai vii, mai eficiente prezenţe ale spiritului civic timişorean. Protestez, domnule Nicolae Robu, împotriva modului difamatoriu, total nedrept şi inacceptabil, în care v-aţi referit public la ei”, a transmis scriitoarea Adriana Babeţi.

“Protestez cu vehemenţă împotriva calificativelor infamante ale fostului primar al Timişoarei, Nicolae Robu, la adresa a trei eminenţi scriitori şi profesori universitari din Timişoara, Vasile Popovici, Marcel Tolcea şi Daniel Vighi. Într-un acces de furie necontrolat, dl. Robu îi descrie drept „nulităţi” şi „persoane ahtiate după bani”. E intolerabil ca diferenţele de viziune politică să ducă la o asemenea orbire, iar calităţile evidente ale celor menţionaţi, recunoscute de o ţară întreagă, să fie terfelite într-o astfel de manieră”, susţine Mircea Mihăieş.

“Insultele omenilor vrednici de dispreţ, gen Vadim Tudor, nu m-au atins şi nu mă ating. Am avut parte de ele din plin şi le-am considerat mereu complimente indirecte. Azi bietul Nicolae Robu ne tratează, pe Marcel Tolcea, pe Daniel Vighi şi pe mine, drept „nulităţi”, „lichele” şi „ahtiaţi după bani”. În gura lui, prieten al lui Nasleu şi al interlopilor, cuvintele nulitate şi lichea sună a laudă. Pe mine unul m-ar fi jignit peste măsură să aud de bine. Ideea însă că aş fi „ahtiat după bani” mi se pare totuşi ciudată. Am mai auzit-o în presa aservită. În viaţa mea nu am cerut şi nu am luat un leu de la nimeni în afara salariului pentru care am muncit până am căzut din picioare. Nu am prezentat niciodată un singur proiect spre finanţare publică, nu am de gând să prezint şi nu am vizat niciodată poziţii obţinute fără concurs sau fără argumentele profesionale. „Ahtiat după bani”? Când, unde, cum în viaţa asta de când mă ştiu?! O spun nu pentru a corecta ce spune un biet rătăcit, ci pentru informarea celor care nu mă cunosc deloc”, a scris Vasile Popovici pe Facebook.