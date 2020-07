Demisii sonore la Asociaţia Timişoara 2021. Ion Caramitru şi medicul Mihai Gafencu au părăsit corabia

Fostul ministru al Culturii, Ion Caramitru a fost primul care a anunţat retragerea din boardul Asociaţiei Timişoara 2021. Acesta a adresat o scrisoare primarului Nicolae Robu.

„Stimate domnule Robu,

V-am căutat la telefon pentru a avea o discuţie preliminară privind prezenţa mea în bordul Asociaţiei Timişoara Capitală Culturală Europeană 2021. Am primit cu entuziasm propunerea de a participa la acest eveniment dintr-o poziţie oficială ţinând cont de tot ce mă leagă sentimental şi istoric de acest minunat oraş. Nu e un secret pentru nimeni când spun că mă simt acasă de câte ori sunt acolo fie ca artist, fie ca cetăţean. Ceea ce nu am prevăzut, însă, luat de entuziasm, este realitatea crudă că nu poţi fi responsabil de o asemenea demnitate doar prin telefon sau corespondenţă şi, în plus, să mai răspunzi zi de zi de destinele unui Teatru Naţional cu 7 săli şi 480 de angajaţi aşa cum se întâmplă la Bucureşti. Asta pe de-o parte.

Pe de alta, mi-e foarte greu să pricep, pentu a fi corectşi echidistant, tot ce agită administrativ, regulamentar şi legal pe cei care sunt răspunzători cu viaţa acestei Asociaţii atât de importantă şi care sunt locuitori ai Timişoarei zi de zi în perimetrul ei. Aş vrea să ştiţi, domnule primar, că tot ce am reuşit să duc până la capăt, fie ca artist, fie ca preşedinte UNITER, ca ministru sau director al TNT s-a petrecut şi se petrece prin implicare totală, fizică şi psihică în proiecte, ceea ce, din păcate, nu reuşesc pentru Timişoara. Vă rog, domnule Robu, să luaţi de bună retragerea mea din corpul Comitetului Director şi să mizaţi oricând pe cunoştinţele şi expertiza de care pot da dovadă când va fi nevoie”, a transmis Ion Caramitru.



Medicul pediatru Mihai Gafencu, reprezententul secenei cultural independente şi al sectorului Industriilorn Culturale şi Creative, şi-a justificat plecarea tot printr-o scrisoare adresată conducerii Asociaţiei Timişoara 2021.

„Dragă domnule preşedinte, stimaţi colegi de comitet director, dragi colegi din proiect, am decis să nu mai particip la AG şi, cu această ocazie, să vă prezint demisia mea din această structură.

După mai mult de un an de prezenţă alături de domniile voastre, locul meu va putea fi luat, cred, de un reprezentant al lumii artistice care să poată să aducă la aceeaşi masă pe toţi actorii acestei pieţe independente. Am avut parte de discuţii lungi şi entuziaste în primele momente, cu marii jucători culturali ai acestei urbe, unii ce au demonstrat putere în a organiza evenimente ce au durată dublată de proba succesului. Nu-i voi numi pentru a nu uita un reprezentant, nedreptăţind. Mai apoi am reuşit să aduc la masă pe cei ce s-au îndepărtat de conducerea din anii 2018-2019, cu multă presă negativă, moment ce era unul bun pentru reconstrucţia legăturii fracturate dintre lumea artistică şi executivul acestei structuri. Nu am mers mai departe din motive ce ţin de ambele tabere.



Noi trebuie să dorim ca acest oraş să aibă o singură tabără – cea a succesului proiectului depus de un grup larg şi care, actualmente, a fost asumat de doar 2 persoane dintre cele ce au participat la scrierea lui.





Scandalurile din presă, necolegialitatea unor păreri, atacurile nedrepte, părtinirea, ce nu au loc în munca unui ONG ce are astfel de nume dar şi un buget considerabil, m-au făcut să mă simt străin de felul în care merg lucrurile, în mod repetat.

Actual, după ce documente clare depuse de cenzori şi de auditori externi de marcă nu au adus schimbarea în esenţa administrării banilor, regularizarea nefirescului prezent ca decizie într-o singură semnătură, dar mai ales neanalizarea unor răspunderi privind această stare de fapt, mă fac să-mi doresc să nu mai particip la acest tip de conducere, unde rostul meu nu mai este clar.

Felul în care se atribuie fonduri actorilor din lumea artistică, independenţii cum sunt numiţi, modul în care nu e clară partajarea banilor, precum şi alte cereri nesatisfăcute ale conceţăţenilor pe care-i reprezint, mă fac să văd clar că rolul meu nu mai e în acest proiect al oraşului meu.

Curajoasa, dar aproape imposibila (juridic) dorinţă de anulare a structurii ce a câştigat titlul, este admirabilă, dar sortită, opiniez, unui eşec.

Vă doresc succes, să vă aducă zilele deciziilor ulterioare în faţa unui proiect viabil şi care să slujească oraşului nostru!”, a scris Mihai Gafencu.|