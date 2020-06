Avertismentul unui biostatiscian despre evoluţia COVID-19 în România: „Să nu vorbim despre ce să mai deschidem, ci despre ce să închidem“

Valentin Pârvu a rămas blocat în România în timpul pandemiei de coronavirus, specialistul aflându-se în Europa într-un an sabatic. La sfârşitul lunii februarie, a plecat în Grecia, însă atunci când graniţele începeau să se închidă a decis să vină în România, mai exact la Sibiu, în oraşul său natal.

„Până anul trecut, în iarnă, am lucrat pentru o firmă care produce instrumente de diagniostic. Am o experienţă de 15 ani în studii clinice în Statele Unite. Anul trecut, am decis cu soţia, care e doctor specializat în infecţioase, să luăm o pauză, să călătorim prin Europa, să ne simţim puţin liberi după aceşti ani de muncă”, a declarat Valentin Pârvu, care a terminat doctoratul în statistică, în 2002, la Universitatea Virginia Tech.



Specialistul spune că nu a putut sta deoparte şi s-a apucat să facă ceea ce ştie mai bine, calcule şi statistici, pentru a înţelege noile noţiuni specifice Covid-19.

„Din fericire, în România s-au luat acele măsuri la timp. Pentru că erau puţine cazuri. Au crescut până pe la începutul lui aprilie, dar după două-trei săptămâni de stat în casă, s-au aplatizat. Până în 15 mai era în scădere sau plafonare. Odată ce s-au făcut mai multe relaxări, pe 1 iunie, nu observai nimic imediat. Nu s-a întâmplat nimic nici pe 2, nici pe 3. Am putut vedea doar că lumea circula şi se vorbea doar de relaxări. A început să se vadă o creştere de pe 7-8 iunie, când au început să vină cazurile”, a mai declarat Valentin Pârvu.

„Acest coronavirus e aici şi vara“

Conform specialistului, dacă românii nu vor respecta măsurile de siguranţă, numărul infecţiilor va creşte.





„Transmisibilitatea va creşte dacă măsurile se relaxează. E clar că mult mai multă lume se va infecta de la un singur pacient. E clar că virusul încă se răspândeşte şi e foarte contagios şi în zonele foarte calde, unde face prăpăd. M-am uitat la trendul actual, la indicele de transmisibilitate. De exemplu, un indice de 1,5 înseamnă că zece oameni vor da infecţia la 15 oameni. În cât timp? În aproximativ cinci zile, atâta e în medie. Dacă zece oameni dau la 15, în cinci zile, se ajunge, geometric, să urce foarte rapid, încât într-o lună, două nu o mai ai sub control”, a spus Pârvu.

Studiu realizat de Valentin Pârvu. În cazul fericit, în 14 august vom avea 20 de cazuri noi, 931 de cazuri active şi 32 de internaţi la ATI. În cel mai rău scenariu, vom avea 2629 de cazuri noi, 41.986 de cazuri active şi 1.428 de pacienţi la ATI.



„La scenariul negru, ajungem la 2.000 de cazuri zilnice“

E greu însă de prezis viitorul şi pentru statisticieni, pentru că nu se ştie ce măsuri vor fi luate pe parcurs de către autorităţi, nici cum răspunde la ele populaţia.

“Eu nu ştiu ce o să facă Guvernul României. Nu ştiu ce o să accepte societatea şi cât de responsabili sunt oamenii. Toată lumea se aşteaptă să fie o poveste trecută, să ne vedem de viaţă, de concedii, de servicii. Din păcate, virusul nu e de acord. Ce se poate întâmpla peste două-trei luni? Ce se întâmplă dacă ai astăzi 200 de pacienţi, iar cazurile zilnice cresc cu 10-20 la sută? Dacă ajungi 800 de cazuri zilnice - cazurile zilnice sunt cazurile active, dintre aceştia 3,4 la sută ajung în terapie intensivă. La un scenariul negru, ajungem la 2.000 de cazuri zilnice, 42.000 de cazuri în spital şi la 1.400 de pacienţi care au nevoie de terapie intensivă. În acest caz, România nu ar fi în stare să facă faţă”, a afirmat Valentin Pârvu, care avertizează că virusul “nu mai vine pe la Nădlac” şi e timpul să ne uităm la cum se răspândeşte în propria ţară.

“Acum, în China, în Beijing, pun în carantină cartiere întregi şi nu au decât 75 de cazuri în trei zile. Oare de ce? E mult mai uşor să iei măsuri repede, decât să ajungi mai tâziu să închizi tot o lună-două”, a completat Pârvu.

“Probabil că într-un an vom avea o lună de relaxare, două de restricţii”

Se tot vorbeşte de valul doi al pandemiei, care e bine să ne aşteptăm în toamnă. Valentin Pârvu avertizează însă că deja suntem în valul doi.

“Acestui virus nu-i pasă că e vară, nici că e cald. E un val mare, care mai scade, mai urcă, mai scade, mai urcă. Studiile pur matematice spun că, dacă o lună stăm liberi, infecţiile încep să crească, după aceea guvernele sunt nevoite să ia din nou măsuri. Fie că vor, fie că sunt nevoiţi, pentru că spitalele sunt pline. Probabil că într-un an vom avea o lună de relaxare, două luni de restricţie. Cheia e să găsim cât de strictă e restricţia aceea şi cât de repede o luăm. Eu zic să nu se mai vorbească în media despre ce să deschidem, ci să se vorbească despre ce închidem. Cu 600 de cazuri zilnice va fi mult mai greu să închizi, decât cu 200”, a mai declarat Valentin Pâvu.

„În România sunt 20-30 de contacţi la un infectat”



În opinia specialistului, şi anchetele epidemiologice ale DSP trebuie făcute mai bine. „La fiecare infectat, Coreea de Sud găsea 300 de contacţi, în medie. În România, se găsesc 20-30 de contacţi. Găsind aceşti contacţi repede, reduci transmisibilitatea. Acum poţi face asta. Dacă o să aibă 1.000 de cazuri zilnice, nu mai pot, pentru că DSP nu mai are nici suficienţi angajaţi”, a conchis Valentin Pârvu.