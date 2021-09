A murit sculptorul Luigi Varga. Nu a mai apucat să vadă Monumentul Revoluţiei din 1989, amplasat în Timişoara

Doliu în lumea artelor vizuale din Timişoara. Sculptorul Luigi Varga a trecut la cele veşnice, în 14 septembrie. Născut la 8 octombrie 1951, la Vinga, artistul a fost absolvent al Institutului de Arte Plastice din Cluj-Napoca.

A fost membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România şi membru al Uniunii Artiştilor Plastici din Ungaria. A debutat expoziţional în anul 1977.

Lucrările lui Varga se află în colecţii de stat şi particulare din România, Austria, Canada, Columbia, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Iugoslavia, Mexic, Olanda, Spania, Statele Unite ale Americii, Ungaria.





GALERIE FOTO Luigi Varga a realizat proiectul Monumentului Revoluţiei din Decembrie 1989, care ar fi trebuit amplasat în Timişoara, la 30 de ani de la evenimentele care au dus la căderea comunismului.

Discuţiile despre realizarea monumentului au început în 2014. Din păcate, municipalitatea nu a găsit fonduri pentru realizarea acestui monument. La începutul anului 2019, primarul Nicolae Robu a lansat o iniţiativă de strângere de fonduri pentru realizarea monumentului şi amplasarea lui în spaţiul dintre Podul Maria şi Catedrală, în Parcul Catedralei.

Initial, costurile erau evaluate la 450.000 de euro. La cererea primarului Robu, preţul a fost coborât la 280.000 de euro, iar într-un final, suma aprobată de Consiliul Local a fost de 170.000 de euro.

Conform proiectului, monumentul are peste patru metri înălţime, 3,5 lăţime, iar puntea suspendată are 16 metri, de la trotuar până la monument. Ansamblul sculptural cuprinde trei piese: siluetele, semnul ambele din fontă şi puntea, realizate din piatră şi metal.





TIMIŞOARA La fel ca în fiecare an, în 15 septembrie, Catedrala Mitropolitană din Timişoara îşi cinsteşte, prin rugăciune, ocrotitorul spiritual, Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoş. Aseară a avut loc şi procesiunea cu moaştele Sfântului Ierarh, însă doar în jurul catedralei. Mii de credincioşi participat la procesiunea care s-a desfăşurat pe traseul Catedrală – Podul Maria – Podul Mihai Viteazul – Catedrală. După procesiune, racla cu sfintele moaşte a fost deschisă şi aşezată în faţa Sfântului Altar. Azi voi face un material despre cine a fost Sfântul Iosif de la Partoş, considerat ocrotitorul ortodocşilor din Banat. El s-a născut în urmă cu 300 de ani, într-o localitate din Croaţia, dintr-o familie de aromâni.

TIMISOARA Posibilă reţea care a fraudat mai multe concursuri în 2018 şi 2019, descoperită în Primăria Timişoara. Dovezile, depuse de primarul Dominic Fritz la DNA. O posibilă reţea de fraudare a concursurilor pentru ocuparea unor funcţii publice, din care ar face parte şi foşti angajaţi ai Serviciului Resurse Umane, a fost descoperită în Primăria Timişoara. Descoperirea a fost făcută cu ajutorul, indirect, al DNA care a cerut o serie de documente în cazul unui fost angajat. Pornind de la unele neconcordanţe în dosarul lui de concurs, din primele verificări ale primarului există dovezi concludente că un număr de cel puţin 7 funcţionari ar fi fraudat concursurile de ocupare a unor posturi publice, lucrările pe care le-au prezentat nefiind scrise de aceştia. Dovezile, împreună cu numele tuturor celor implicaţi, au fost transmise, miercuri dimineaţa, la DNA - Serviciul Teritorial Timişoara de către primarul Timişoarei, Dominic Fritz. (Daniel Dancea)

HUNEDOARA REPUS Descopeirire rară în Sarrmizegetusa Regia. Un alt templu dacic a fost scos la iveală, parţial, de sub pământul capitalei dacilor. Se află pe terasa a IX-a, deasupra teraselor X şi XI – unde sunt celelalte şapte edificii de cult ale dacilor. Arheologii au început în 2017 săpăturile care au dus la dezvelirea lui, însă în primele etape de cercetare au fost rezervaţi în a oferi detalii despre rolul construcţiei misterioase. Acum, oamenii de ştiinţă implicaţi în cercetarea Sarmizegetusei Regia se declară convinşi că rămăşiţele scoase la iveală în urma ultimelor cinci campanii arheologice sunt ale unui templu dacic, al cărui plan includea 60 de baze de calcar, unele dintre ele aflate in situ, dispuse pe cinci şiruri a câte douăsprezece rânduri. Celelalte şapte edificii de cult din Sarmizegetusa au fost descoperite în perioada 1920 - 1968. Textul e pus pe site.

GORJ O biserica monument istoric din comuna Baia de Fier, în apropiere de Peştera Muierii, a devenit loc de pelerinaj, după ce icoana Maicii Domnului a început de ieri sa lăcrimeze. Preotul si localnicii spun că este vorba de o minune. Peste 1.000 de credincioşi au venit ieri să vadă icoana care plânge, iar astăzi se aşteaptă să vina şi mai multe persoane. Câteva enoriaşe aflate la slujba de sărbătorii Sfintei Cruci au observat lacrimile şi au anunţat preotul. (Video, foto declaraţii de la toată lumea)

În cazul altor angajaţi am găsit doar deosebiri izbitoare, inexplicabile altfel decât prin fraudă. Suntem în faţa unui posibil sistem de fraudare, premediat şi sistematic, care s-a desfăşurat pe parcursul mai multor ani, cu complicităţi potenţiale, cel puţin la vârful serviciului de resurse umane. Putem doar bănui că este şi mită la mijloc, dar acest lucru trebuie să-l stabilească procurorii.

Cum pare-se că a funcţionat sistemul? La proba scrisă, candidaţii care şi-au aranjat concursul au dat nişte răspunsuri întâmplătoare, dar notarea de către comisie s-a făcut în a doua zi. Destul timp, peste noapte, pentru funcţionarii de la resurse umane să scrie o nouă lucrare, cu răspunsurile corecte, şi să înlocuiască lucrarea candidatului cu lucrarea comandată şi redactată ulterior. Ghinion că a rămas în dosar lucrarea scrisă de către echipa falsificatoare, cu caligrafie identică la mai mulţi candidaţi. Şi sunt sigur că cele 7 cazuri pe care le-am descoperit la o verificare punctuală sunt doar vârful icebergului. Sper că DNA va lua la puricat toate dosarele de concurs din ultimii ani.

Fără să facem curăţenie în instituţie nu o putem moderniza. Nu ne putem aştepta ca un sistem care, timp de atâţia ani, a produs rezultatele pe care le vedem în oraş să se schimbe peste noapte. Ca oameni care au participat la comiterea unor abuzuri sau chiar ilegalităţi să devină cinstiţi şi competenţi doar pentru că a venit un nou primar.

De aici şi rezistenţa la noua organigramă, pierderea unor funcţii nu înseamnă doar că unii nu-şi mai iau un salariu bun de la stat, ci destructurarea acestui sistem corupt, care i-a făcut puternici şi bogaţi.

Se pare că miza încercărilor de a suspenda sau anula noua organigrama în instanţă este să se întoarcă corupţii pe post înainte să putem descoperi toate aceste mizerii penale. (Unii m-au întrebat de ce am dat organigrama ca un blitzkrieg, de ce nu am făcut dezbatere publică şi aşteptat, cuminte, 30 zile înainte s-o votez în Consiliul Local, chiar dacă oricum nu ar cere legea. Iată unul dintre motive - unora nu trebuie să le dai ocazia să-şi acopere urmele).

Dacă vrem o primărie europeană, trebuie să o construim şi nu cu acest tip de aranjamente penale. Noua organigramă schimbă procedurile, întăreşte controlul intern, dar şi colaborarea între structuri şi încurajează recrutarea de profesionişti, cu etica muncii şi a responsabilităţii faţă de comunitate. Mulţi funcţionari cinstiţi şi profesionişti lucrează deja în primărie, şi îmi pare rău că incorectitudinea colegilor lor îi pune şi pe ei într-o lumină proastă.

În primăria pe care o conduc nu există niciun fel de toleranţă faţă de abuz sau corupţie. De fiecare dată când voi da peste astfel de fapte nu voi avea nicio ezitare să mă adresez justiţiei. Şi să fie clar: lupta o vom câştiga noi, indiferent de ce se va arunca în mine sau în cei care vor să facă curăţenie.