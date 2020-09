Un şofer depistat cu 2,8 mg/l alcool pur sânge a primit înapoi permisul de conducere. Rezultatul IML a arătat că nu a condus băut

Marian Chiş a fost oprit de poliţişti, sâmbătă seara, în timpul unei acţiuni de prindere a celor care au urcat la volan după ce au consumat băuturi alcoolice. Şoferul a fost testat cu etilotestul, iar rezultatul a fost de 2,8 mg/l alcool pur în aerul expirat, aproape de comă alcoolică. Marian Chiş susţinea că nu a pus însă gura pe alcool. Omul a cerut repetarea testului, însă poliţiştii au refuzat! I-au întocmit un dosar penal şi l-au dus însă la Spitalul Municipal din Timişoara pentru recoltarea probelor de sânge.



Marian Chiş a avut de plătit şi o taxă de urgenţă de aproape 200 de lei, pentru ca rezultatele să fie communicate mai repede către Medicina Legală.



Marţi, Chiş a fost sunat de la IPJ Timiş. I s-a comunicat scurt şi la subiect că poate să se ducă la ghişeul poliţiei să îşi ridice permisul de conducere



“Nu vreau să comentez prea mult. Principalul este că s-a rezolvat şi că nu a durat prea mult. Rezultatele de la IML au venit astăzi şi au arătat că nu am consumat alcool. E un lucru bun că s-au mişcat foarte repede. Mă mai gândesc dacă o să apelez la instanţă. Oricum, am de recuperat nişte bani. Am dat 197 de lei la IML. Nu mi-au explicat din ce cauză a fost eroarea. Probabil că era defect aparatul, dar mi-au spus”, a declarat Marian Chiş, pentru Adevărul.





