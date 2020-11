Tânărul antreprenor care a reuşit să facă un business din promovarea companiilor pe Internet

Andrei şi-a deschis propria companie chiar când era student la Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara. Iniţiativa a venit în urma cererilor venite din partea unor prieteni, care aveau nevoie de promovare pe Internet. şi-a deschis propria companie chiar când era student la Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara. Iniţiativa a venit în urma cererilor venite din partea unor prieteni, care aveau nevoie de promovare pe Internet.

„Totul a început în anul II de facultate. Lucram destul de mult pe partea de marketing. Investeam bani şi am învăţat foarte multe lucruri despre Facebook Ads şi Google Ads. Aveam mulţi prieteni care aveau nevoie de cineva care cunoaşte foarte bine domeniul promovării online. Erau două-trei companii în Timişoara, care erau cam intangibile, în sensul că tarifele erau foarte mari. Lucram pentru aceştia pe promovările pe Social Media“, explică Andrei.

Cel mai important contract

La scurt timp au început să apară şi rezultatele. „După o lună şi jumătate am avut şi cel mai mare proiect al meu cu un mare lanţ de restaurante din România. A fost rampa mea lansare, pentru că am avut rezultate foarte bune de care şi eu eram uimit. Atacasem o nişă pe care nu am testat-o la vremea respectivă. Şi bugetele erau mari, de zeci de mii de lei pe lună pentru Social Media şi altfel s-au văzut rezultatele. Atunci am avut un succes deplin şi am început să am mai multe contracte prin recomandare. Am crescut destul de mult. Concepeam postările şi mă ocupam de promovare pe Facebook, Google, Instagram şi Youtube. Mergeam la restaurant, făceam poze sau ceream de la Departamentul de marketing intern. Înainte de a lucra cu noi, mesajul transmis ajungea la 300.000 de oameni, iar, după ce au ajuns să colaboreze cu noi, au atins 4 milioane de oameni care să impacteze cu postările. A fost o creştere extraordinară“, mărturiseşte Andrei.

Este autor la Edukiwi.ro

Andrei s-a axat în ultimul timp pe promovarea pe Youtube. „Le ofer o mai mare vizibilitate celor care îmi solicită serviciile. Lucrez cu antreprenori care au un business şi vor să îşi promoveze afacerea. De exemplu, sunt mulţi care au o cofetărie sau vor să vândă cursuri pe Internet. Un antreprenor care apelează la noi îi punem la dispoziţie partea de «reserch», adică ce conţinuturi trebuie să aibă ca să ajungă la un public cât mai mare. Identificăm cuvintele cheie pe care le caută utilizatorul, volumul de căutare a cuvintelor respective, stabilim un subiect, astfel încât clientul să-şi facă conţinutul. Organizăm o şedinţă în care îi explicăm cum să fie conţinutul, cum să-l filmeze, ce parametrii să aibă şi cum să încheie. După care, luăm acel conţinut şi începem să-l publicăm, să-l «rankăm», adică să-l punem pe primele poziţii. Sunt multe lucruri pe care le testăm. Contează foarte mult şi nişa pe care o alege", spune Andrei.

Andrei Militaru este autor la Edukiwi.ro. El are clienţi din diferite domenii, de la agenţii de imobiliare şi până la autori de conţinut motivaţional. Andrei a avut un client chiar din Statele Unite ale Americii.

Are colaborări cu artişti cunoscuţi

Tânărul are şi o agenţie de distribuţie muzicală. Administrează conturile de Youtube ale unor cântăreţi cunoscuţi şi are grijă ca drepturile intelectuale ale acestora să nu fie încălcate

„Mai am o agenţie de distribuţie muzicală. Asigur servicii pentru artişti pe Youtube. Lucrăm cu foarte mulţi artişti, cărora le administrăm conturile pe Youtube. Printre clienţii pe care îi avem se numără Puiu Codreanu, Armin Nicoară şi Georgiana Lobonţ. Le manageriem partea de online ce ţine de producţie muzicală, licenţe muzicală, distribuţie. Oricine reîncarcă acea piesă este eliminat pe reţeaua unde se încarcă ilegal.

Pandemia nu ne-a afectat foarte mult. Pe partea de distribuţie muzicală, volumul a crescut cam de două ori. Este, totuşi, o stare de nesiguranţă care persistă“, precizează Andrei.

Acesta le recomandă celor care vor să înceapă o afacere pe Internet să investească în promovarea produsului: „Le recomand celor care au diferite site-uri sau au afaceri online să aloce un buget de marketing de 15% din veniturile pe care le realizează, care să meargă pe promovare. Eu am făcut asta şi m-a ajutat enorm de mult“.