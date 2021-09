Mudi, tânărul din Zanzibar îndrăgostit de România. Cum şi-a îndeplinit visul de a ne vizita ţara VIDEO

Mudi a vizitat municipiul Târgu Jiu şi operele în care se află operele lui Brâncuşi Foto: Faceobook/Mudi-Ghidul tău in Zanzibar

Muhammed Suleiman Yussuf, „Mudi”, aşa cum este cunoscut de către turiştii care ajung în Zanzibar, este îndrăgostit de România şi de limba noastră. Mudi şi-a dorit foarte mult să înveţe limba română, după ce i-a auzit vorbind pe turiştii români.





Acesta a mai avut o altă mare dorinţă: să viziteze România. Dorinţa i s-a îndeplinit cu sprijinul unor oameni de afaceri.





Mudi se află de câteva zile în România. Acesta a ajuns şi în judeţul Gorj. El a vizitat Transalpina, Rezervaţia „Cheile Sohodolului“, Mănăstirea Tismana şi Muzeul Tezaurului, municipiul Târgu Jiu şi operele lui Constantin Brâncuşi.





„Poarta Sărutului e foarte frumoasă. Am văzut multe persoane care făceau poze, iar fata cu băiatul se sărutau. Nu ştiam iniţial de ce, până când mi-a explicat domnul Nicu Popescu, care este ghidul meu din Târgu Jiu”.

Omul de afaceri Nicu Popescu l-a cunoscut pe Mudi într-o vacanţă petrecută în Zanzibar. L-a îndrăgit pe Mudi şi l-a ajutat împreună cu alţi români să vină şi să ne viziteze România, pentru că îşi dorea foarte mult.





„Am făcut o chetă, i-am făcut o invitaţie pentru viză, întrucât pentru el nu e atât de simplu să ajungă în Europa, şi aşa am reuşit să îl aducem pentru o lună în România. Fiecare din grup îl ţinem câteva zile în diverse locaţii şi încercăm să îi facem şederea cât mai plăcută“, a spus omul de afaceri.

Poartă cu mândrie tricolul echipei naţionale de fotbal

Pentru a-şi arăta dragostea faţă de România, Mudi a învăţat chiar şi imnul „Deşteaptă-te, române!“, pe care l-a cântat în Munţii Parâng. „Am visat de mult să ajung în România. E o ţară frumoasă şi mi-am dorit să ajung să o vizitez“, a spus tânărul din Zanzibar.





Mudi are şi un tricou al echipei de fotbal al României pe care şi-a imprimat numele şi pe care îl poartă cu plăcere.

A vizitat până acum multe locuri frumoase din ţară noastră, cum ar fi peştera Scărişoara, unde a văzut pentru prima dată un gheţar, Cazanele Dunării,

„A venit pandemia şi am avut timp să învăţ limba română“

Mudi a făcut numeroase postări despre vizita sa în România pe pagina lui de Facebook, toate fiind în limba română. El a învăţat limba română în perioada de pandemie, când turismul a fost afectat. Mudi spune că gramatică este dificilă, dar l-a ajutat foarte mult faptul că ştie limba franceză.





„Înainte de a învăţa limba română discutam cu turiştii români în engleză, dar a venit pandemia şi am avut timp să învăţ limba română. Îmi place cum se aude şi pentru că am avut mult timp acasă am învăţat cu ajutorul internetului. Sunt cursuri pe Youtube, dar nu a fost uşor fără un profesor. Acum sunt în România şi vreau să îmi perfecţionez vorbirea. Vreau să-i învăţ şi pe alţi tineri de la mine de acasă această limbă frumoasă. Sper ca vreo zece dintre ei să devină ghizi şi, astfel, atunci când românii vor veni în concediu la noi să aibă un ghid care să le cunoască limba”, spune tânărul.