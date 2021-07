Mesajul transmis de conducerea unui liceu absolventei care a obţinut singura medie de 10 la Bacalaureat: „Tu eşti Everestul nostru. Îţi vom urma gloria“

Cristina Victoria Lupu este singura elevă din istoria Liceului Tehnologic din Mătăsari care a reuşit să obţină nota 10 la toate cele trei probe ale examenului de Bacalaureat. Mai mult decât atât, tânăra nu a făcut meditaţii şi s-a pregătit singură, acasă, după o metodă proprie. Cristina provine dintr-o familie modestă, tatăl ei este şofer, iar mama este casnică.

„În acest an şcolar, Colegiul Tehnic Mătăsari şi întreaga suflare a văii Jilţului se mândreşte cu media 10, parcă predestinată, obţinută de eleva Cristina Victoria Lupu la examenul naţional de Bacalaureat, sesiunea iunie –iulie 2021. Cristina Victoria este un copil victorios, provenit dintr-o familie simplă şi modestă, tipică acestor meleaguri, oameni harnici şi mereu preocupaţi de viitorul copiilor, familie ce nu i-a oferit oportunitatea unei pregătiri suplimentare. Cristina Victoria a muncit constat pentru visul său, a cucerit deopotrivă abisurile şi înălţimile vieţii, aici dorind mereu să rămână, sus, unde. precum condorii, va survola văzduhul şi va privi întotdeauna în faţă. Mereu a acceptat modelarea de către profesorii săi pentru ca apoi să radieze ca un diamant fără a trăi frica imposibilităţii de a se manifesta. A păşit precoce în adolescenţă păstrându-şi totuşi în suflet copilăria şi inocenţa, apoi s-a maturizat frumos într-o lume care, pentru ea, era tărâmul unde trăia fericită, tărâmul aurului negru exploatat cu trudă de oamenii locului.





Dragostea pentru literatură, curiozitatea evenimentelor istorice şi pasiunea pacifică pentru geografie au făcut-o să-şi îndeplinească visul, acela de o reuşi, de a cuceri. Munca suplimentară, gestionarea timpului petrecut pentru aprofundarea cunoştinţelor, căutarea şi găsirea sinelui său, au constituit cheia succesului acestei fete minunate. Dintotdeauna Cristina Victoria a fost interesată de găsirea accesului către cunoaşterea profundă a lucrurilor şi faptelor, de euristică, de căutarea oportunităţilor de colaborare cu ai săi colegi, fiind o fiinţă persuasivă, locvace şi veselă. Felicitări, copil bun şi minunat, tu eşti Puterea voinţei!

Noi, profesorii tăi, suntem mândri de tine! De astăzi tu eşti Everestul nostru, te vom privi şi îţi vom urma gloria !“, i-a transmis conducerea liceului din comuna Mătăsari absolventei de 10.





Cel mai bun liceu din mediul rural

Liceul Tehnic Mătăsari este cel mi bun din mediul rural din România în privinţa gradului de promovabilitate de la Bacalaureat. „Truda, nu sisifică, pe care profesorii şi-au dozat-o cum au ştiut mai bine, s-a reflectat anul acesta, în rezultatele deosebite obţinute de elevii Colegiului Tehnic Mătăsari la examenul de bacalaureat. Nutreşte satisfacţia că ucenicii noştri au adus onoare acestui liceu din mediul rural (primul colegiu din mediul rural la nivel naţional), o şcoală care-i conectează pe copii la cerinţele unei societăţi moderne, la diversitatea şi la rigorile societăţii contemporane. Cu un efort asiduu, cu perseverenţă şi tact, profesorii şi elevii şcolii noastre au reuşit să-şi manifeste cuvântul şi priceperea care anulează întunericul minţii, învăţătura acestora şi rezultatele dau dovadă că, şi într-o zonă defavorizată, educaţia este singurul superlativ, un adevărat panaceu“, se mai arată în comunicatul de presă.





A descoperit propria metodă de învăţare

Cristina a povestit, pentru Adevărul, cum a învăţat pentru Bacalaureat: „Am început să mă pregătesc pentru Bacalaureat din februarie. Mi-am făcut schiţe, mi-am sintetizat materialul într-un mod în care pot să înţeleg mai bine, am colorat cu diverse markere ca să reţin cât mai bine datele importante. Am citit materia zilnic până la un moment dat când o ştiam foarte bine. Am rezolvat, apoi, testele de antrenament din care am învăţat cel mai mult. Cele de anul trecut au fost publicate pe Internet. Nu am avut niciun ajutor. Nu am considerat că am nevoie. La Istorie au fost multe subiecte pe care le-am întâlnit în testele de antrenament. De asta consider că cel mai bun mod de pregătire pentru Bacalaureat este rezolvarea testelor“.