Medic de la Terapie Intensivă, afectat după moartea unui pacient diagnosticat cu COVID-19. „Ochii acestui om nu o sa-i uit curând“

Bărbatul s-a luptat aproximativ o lună cu boala, iar organismul a avut mult de suferit. Pacientul avea trei copii.

„Azi am avut o zi tristă! Era un om obişnuit, avea doar 47 de ani! Şi trei copii, unul de 1 an care îl va cunoaşte pe tatăl său doar din poze ! A avut ghinionul să se infecteze cu acest virus parşiv şi, deşi era un om puternic care a suferit şi a luptat din toate puterile lui aproape o lună, nu a supravieţuit! Am sperat şi eu şi asistentele mele în fiecare zi în care era «puţin mai bine», (aşa ne spunea el), deşi era vizibil că luptă pentru fiecare respiraţie, am sperat că împreună vom câştiga! Ne mulţumea pentru fiecare lucru, ne mulţumea pentru fiecare zi în care făcea progrese şi ne-am bucurat toată echipa când au ieşit testele negative ! Am crezut că am învins! Bucuria însă a fost de scurtă durată.....! Acest virus parşiv deja făcuse ravagii!

Nu poţi... nu se poate să nu-ţi pese! Nu se poate să nu ne afecteze aceste morţi, aceşti oameni a căror privire plină de chin, de speranţă, de recunoştinţă ne urmăresc mult timp! Cu siguranţă, ochii acestui om de o bunătate ieşită din comun nu o sa-i uit curând! Purtăm cu noi povara vieţii lor, a fiinţelor dragi pe care le lasă în urmă, deşi noi nu-i cunoaştem şi nu îi vom cunoaşte vreodată!“, este mesajuil postat de medicul Tatiana Grecu pe pagina sa de Facebook.

M-am simţit dureros de tristă !

Medicul i-a îndemnat pe toţi care citesc mesajul să se protejeze: „Aveţi grijă, protejaţi-va, protejaţi persoanele pe care le iubiţi ! E un virus parşiv care nu şti când, cum, unde şi de ce te loveşte! Repet, e un război cu un inamic invizibil care nu are nici o regulă când îşi alege victimele!“.