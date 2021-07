Gorjean, sărbătorit la împlinirea unui secol de viaţă

„Născut şi crescut in comuna Câlnic, domnul Ciocârlie Aurel este veteran de război, un OM ce şi-a pus viaţa in slujba ţării, un om de aleasă omenie, un OM respectat de întreaga comunitate in care trăieşte.

Sunt onorat ca i-am putut fi alături in această zi şi că l-am putut sărbători şi îl rog pe Bunul Dumnezeu să îl ţină sănătos să îl putem sărbători mulţi ani şi de acum înainte.

La mulţi ani, domnul Ciocârlie! Să vă dea Bunul Dumnezeu multă sănătate şi zile senine şi binecuvântate alături de toţi oamenii dragi!

Mă înclin cu respect şi vă spun din tot sufletul că vă preţuim şi că sunteţi un exemplu demn de urmat atât pentru noi cât şi pentru generaţiile viitoare”, a transmis primarul Dumitru Vulpe.