Alertă în Dâmboviţa. Un deţinut de la Penitenciarul Găeşti a evadat. Este al doilea deţinut fugit de la un punct de lucru, în decurs de două luni

Evadatul a fugit de la un depozit de legume-fructe din Băleni, acolo unde lucra conformt programului aprobat la nivelul Penitenciarului Găeşti.

Acesta era închis pentru furt şi mai avea foarte puţin până la eliberare.

„Astăzi, 18 iunie, in jurul orei 14:45, poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa au fost sesizaţi de către reprezentanţii Penitenciarului Găeşti cu privire la faptul că, in jurul orei 13:40, un bărbat, care executa o pedepsă privativă de libertate, în regim deschis, pentru o perioadă de 1 an, pentru furt, a plecat de la o societate comercială din Băleni, unde desfăşura activităţi lucrative, fără a mai reveni la unitatea de penitenciar. In prezent, se desfăşoară activităţi de căutare a numitului Caramalău Ion, de 30 de ani, din jud. Prahova”, a precizat IPJ Dâmboviţa.

Semnalmente: 1,70 m inălţime, constituţie atletică, păr negru, drept, fruntea lată, poartă barbă. Astăzi era îmbrăcat cu un tricou de culoare albă, iar peste, o bluză neagră. În picioare purta pantofi sport, de culoare neagră.