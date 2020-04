Suma record strânsă de Ştefan Mandachi pentru salvatorii din linia întâi: „Sunt mulţi cei ce-şi doresc să gafăm pe undeva“

„Eu muncesc 18 ore/zi, neîncetat. Fără oprire, fără pauză. Mănânc la laptop, stau opt ore pe telefon (...) Organizez expoziţii cu tablouri şi obiecte primite de la oameni ca să motivăm donatorii. Vorbesc cu sutele de oameni care-mi scriu. Alerg printre aplauze oamenilor buni şi jonglez înjurăturile idioţior”, este răspunsul lui Ştefan Mandachi la întrebarea firească: „Ce mai faci?”





Antreprenorul a reuşit să convingă zeci de mii de oameni să cumpere centimetri din autostrada-simbol, pe care a construit-o la Suceava. În 17 zile, a adunat aproape un milion de euro! Spune că este un record pentru o campanie umanitară iniţiată de o persoană fizică.



„Am strâns, în 17 zile, aproape 1 milion de euro vânzând centimetri imaginari de autostradă. Ştii ce-i asta? Un record absolut al unei strângeri de fonduri iniţiate vreodată în ţara asta, de către o persoană fizică. Este enorm. Nici mie nu-mi vine să cred. Mi se pare absurd, ireal, bizar să strâng o sumă colosală dintr-un petec de autostradă care era adormit pe un câmp. S-au vândut 94.500 cm de autostradă, adică o treime din cei 300.000 cm cât are toată autostrada”, a spus antreprenorul.

Campania umanitară este promovată şi sprijinită de vedete naţionale, internaţionale şi o mână de influenceri. „Când am văzut că Nadia Comaneci a făcut un clip de susţinere, m-am holbat la ecram zece minute. Nu înţelegeam ce se petrece. A fost ceva unic să trăiesc asta. Un sentiment indescriptibil. Apoi o vedetă de la Hollywood, din serialul Oztak de pe Netflix, Kevin. L. Johnson, a îndemnat americanii să doneze pe 1cm.ro. E ceva ce nu pot încă mă depăşeşte. O să înţeleg după ce se mai liniştesc apele. Un torent enorm de oameni m-au sprijinit. Mă încurajează şi motivează. Îi iubesc enorm”, a mărturisit suceveanul.





Din banii adunaţi până acum, Ştefan Mandachi şi echipa sa au reuşit să cumpere deja numeroase echipamente pentru salvatorii din lina întâi. Un TIR încărcat cu lucruri vitale a ajuns la Spitalul Suceava. Antreprenorul le dă asigurări celor care au donat bani în cadrul campaniei sale că negociază preţurile de achiziţie la sânge.







„Ventilatoarele s-au găsit extrem de greu. E un război crunt al achiziţiilor. Am sunat la importator şi i-am spus că dacă îmi aduc mie primul ventilatoare la Suceava o să le fac cea mai mare reclamă, că sunt în stare să îi promovez cel mai bine”, a arătat suceveanul.

Ştefan Mandachi a ţinut să amintească şi faptul că, dincolo de efortul pe care-l depune ca să coordoneze campania de strângere de fonduri, şi el cumpără zilnic, din propriul buzunar, centimetri de autostradă. Antreprenorul şi-a pus la dispoziţie gratuit hotelul de patru stele pentru cadrele medicale şi, în plus, donează zilnic 1.000 de porţii de mâncare.



„Foarte important: din toţi banii strânşi eu nu plătesc pe nimeni. Eu plătesc separat printările, autocolantele, tricourile, şepcile, eu plătesc montajele la filme, eu plătesc angajaţii care livrează gratis, eu plătesc tot tot, nu iau nicio firmitură din donaţii. Practic eu din buzunarul meu dau sute de centimetri zilnic, pe care nu-i mai contabilizez nicăieri

Sunt vedete care mă ajută. O mână de influenceri m-au sprijinit fără să-mi ceară nimic. Le mulţumesc frumos. De alţii m-am rugat eu personal. Mi-au dat seen. Nu-s obligaţi să doneze, dar un share sau un story nu-i sărăcea cu nimic. Mi-au dat cu seen. Voiau să le dau bani, sunt convins. Nu le-am dat bani, n-am plătit pe nimeni. Am înţeles perfect cum stau lucrurile cu ăştia. Cât le-am plătit reclame, zâmbeau. După aia se prefac că nu înţeleg. (...) Suntem 640.000 cetăţeni în Suceava... mulţi ajută cum pot, dar şi foarte mulţi îşi doresc să gafăm pe undeva, să se întâmple ceva care să ne oprească”, este părerea antreprenorului.

Ştefan Mandachi a spus că nu se opreşt aici. Campania pe care a iniţiat-o continuă şi îi îndeamnă pe români să cumpere cm din autostrada sa pentru a-i sprijini pe salvatorii din linia întâi.

„Vreau să ating trei milioane de euro, mai avem 13 zile. Îndemn toţi sucevenii să se grăbească şi să devină proprietari pe autostradă, chiar şi cu un singur centimetru. Cu un milimetru măcar dacă nu-şi permit un centimetru. Să strângem banii şi să ajutăm oraşul Suceava şi implicit pe noi înşine”, a arătat suceveanul.