Cum ajungi de la Litere bursier la Electronică. Povestea studentului care şi-a cucerit profesorii prin ambiţie şi muncă

Victor Ţurca şi-a cucerit profesorii prin puterea sa de muncă. Adrian Graur, fost rector al Universitatea „Ştefan cel Mare“ din Suceava, nu mai conteneşte să-l laude. Nu pentru că Victor ar fi un geniu, ci pentru că a demonstrat că are ambiţie, voinţă de fier, caracter şi poftă de carte. Profesorul ne-a spus că tânărul a atins o performanţă uimitoare. Deşi nu a aprofundat ştiinţe exacte în liceu, nu numai că a reuşit să înţeleagă ce se întâmplă la cursurile de la facultate, dar a asimilat atât de multe cunoştinţe într-un timp atât de scurt, încât acum este unul dintre cei mai buni studenţi din anul său.

„A făcut ceva matematică prin gimnaziu, iar liceul l-a urmat la Litere. S-a ambiţionat să urmeze Electronica la Suceava. Evident că existau nişte handicapuri foarte serioasă în ceea ce priveşte cunoştinţele de fizică şi matematică. A avut însă o putere de muncă fantastică. A crescut de la lună la lună, de la vară, la vară, încât în momentul de faţă este unul dintre studenţii performeri pe care îi avem în facultate. A reuşit să-şi depăşească dificultăţile pe care le avea din cauza lipsei cunoştinţelor din anii liceului la profilul pentru care s-a format. A muncit foarte mult, nu a avut nicio vară liberă. A fost încadrat în fiecare vară la diferite companii“, a declarat prof.univ.dr. Adrian Graur.

Întrebat dacă de-a lungul carierei sale a mai avut vreun student care să facă un salt similar de la litere la ştiinţe exacte, profesorul ne-a spus că nu-şi aminteşte să se mai fi întâlnit vreodată cu o astfel de performanţă. „Este şi mai greu acuma în condiţiile în care pentru şcoală se alocă timp insuficient, în condiţiile în care nu se dă admitere, şi în care nu putem evalua cunoştinţele de matematică şi fizică“, a spus profesorul.

Era să rămână în Republica Moldova

Victor este în anul III la specializarea Electronică Aplicată. Îşi aminteşte că a ales să vină să studieze la Suceava pentru că i-a plăcut cum a fost prezentată oferta educaţională a instituţiei academice în Moldova. Spre finalizarea liceului şi-a zis că merită să încerce, după care

şi-a depus actele. A ales facultatea de Inginerie Electrică fără să clipească, deşi nu stăpânea ştiinţele exacte. A ocupat un loc la fără taxă, dar nu s-a încadrat la bursă. Aşa că a vrut să renunţe. Ba chiar şi-a depus dosarul la Universitatea Chişinău, convins că nu va studia în România. Numai că a fost încurajat de părinţii săi să vină, totuşi, la Suceava. „Şi peste noapte am luat actele de acolo şi am venit la Suceava. Părinţii mi-au influenţat alegerea. Mi-au spus: du-te în Suceava, vezi alţi oameni, altă gândire. Dacă-ţi place bine, dacă nu te întorci acasă. A fost o alegere spontană. Unica facultate la care am depus dosarul a fost Electronică şi Telecomunicaţii“, ne-a spus Victor.

În excursie, spre Râşnov cu colegi din Turcia. FOTO: Arhiva personală

Aşa a păşit tânărul pe un drum care avea să-i schimbe destinul. Nu a fost simplu deloc. Face parte dintr-o familie cu patru copii, cu posibilităţi financiare reduse. Când a venit în România avea în buzunare doar 200 de lei, cu care trebuia să achite cazarea şi masa. S-a gândit că ar putea să mai împrumute cel mult 50 de lei, însă acesta era tot bugetul său pentru o lună. Din păcate, a aflat că locul de cazare costă 400 de lei şi s-a gândit să meargă la secretariatul facultăţii ca să anunţe că se retrage. În loc de documente, a primit o cameră în cămin şi un sprijin financiar de la dascălii săi. A acceptat ajutorul, însă apoi a plecat acasă timp de o lună ca să muncească şi să plătească datoria. Numai că atunci când s-a întors cu banii în plic, profesorii nu au mai vrut să-i mai ia şi l-au trimis să pună burta pe carte.

Victor a fost atât de impresionat de gestul universitarilor încât a decis să-i răsplătească cu rezultate bune la şcoală. „Atunci am spus că nu mă mai dezic de facultate, merg înainte oricât de greu mi-ar fi. Nopţile în care am studiat au fost foarte grele, nu ştiam cum să rămân treaz. Să nu adorm, să nu uit pe a doua zi. Consumam cafea la greu. Cel mai dificial a fost să trec de primul an, în special de matematică şi programare. Când am ajuns la facultate nu ştiam să repar o priză, nu ştiam programare, am luat-o de la zero. Ştiam tabla înmulţirii, dar nu ştiam integrale“, ne-a declarat studentul. Unul dintre profesorii care au lucrat permanent cu Victor a fost Adrian Petrariu.

Vânat de companii încă din facultate

Efortul pe care l-a depus a început să se vadă în cel de-al doilea semetru al anului I. De atunci s-a apucat să le facă proiectele contractost colegilor săi, iar cu banii obţinuţi îşi acoperea cheltuielile personale şi îşi ajuta familia din Republica Moldova. Ba, chiar şi-a cumpărat şi o maşină, un Ford vechi de 16 ani. A mai făcut rost de bani şi pentru că a învăţat să repare tot felul de aparate, de la calculatoare, la fier de călcat şi placă de păr.

A fost încurajat să participe la concursuri studenţeşti. „A fost antrenat în realizarea diferitelor proiecte, fie că a participat la Electric Mobility, concursul organizat de Continental Iaşi, fie că a fost vorba despre Tehnici de Interconectare în Electronică“, a declarat Adrian Graur.

Victor, alături de alţi studenţi care au participat la ediţia 2019 a concursului TIE. FOTO: arhiva personală

La un astfel de concurs s-a făcut remarcat şi a primit o ofertă de muncă pentru a ocupa un post de hardware layout designer, care constă în proiectarea unui PC, începând de la idee, schemă, părţi componente. până la un dispozitiv fizic. Victor a acceptat propunerea şi speră că va face faţă provocării. În plus, le recomandă studenţilor care se confruntă cu probleme de natură financiară, să nu renunţe la studii.

