Cum face afaceri fiul unui secretar de primărie: a câştigat o licitaţie pentru amenajarea unei cafenele, apoi a făcut contestaţie. Are în zonă şi o altă afacere

La mijlocul lunii mai a acestui an, Primăria municipiului Suceava a scos la licitaţie încredinţarea gestiunii cafenelei de la Zona de Agrement Tătăraşi. Preţul de pornire a licitaţiei a fost de 792 de lei pe lună, însă câştigătorul a plusat până la 3.700 de euro/lună. Cel ce a ajuns să liciteze o sumă de 21 de ori mai mare decât preţul de pornire a fost Andrei Ciutac, fiul secretarului de la Primăria din Suceava, Ioan Ciutac.

Deşi a câştigat licitaţia, Ciutac junior a contestat-o, deoarece pasul de licitaţie trebuia să fie cuprins între 0,45 şi 0,9 lei/mp/lună, iar pasul de licitaţie a fost de 1 leu/mp/lună. Astfel, licitaţia cu privire la cafeneaua de la Zona de Agrement Tătăraşi a fost anulată, urmând ca în primăvara anului viitor să fie reluată.

Sucevenii s-au obişnuit cu ideea că vara aceasta nu vor avea de unde să cumpere o cafea sau un suc atunci când merg la zona de agrement menţionată mai sus, însă situaţia s-a schimbat zilele trecute, când în parc şi-a făcut apariţia o rulotă ambulantă, de unde se pot achiziţiona sandvişuri, sucuri sau cafele. Această rulotă îi aparţine tocmai lui Andrei Ciutac, cel ce trebuia să administreze cafeneaua de la zona de agrement.

„Am încheiat un contract de utilizare a spaţiului public pe o perioadă de trei luni de zile, nu este nicio problemă”, a precizat Andrei Ciutac.

Acesta va plăti pentru suprafaţa de patru metri pătraţi închiriată de la Primăria municipiului Suceava suma de 1.860 de lei. Reprezentanţii Primăriei au arătat că totul este legal.

„Nu am ştiut de această rulotă, am aflat când am venit din concediu, documentul este semnat de viceprimarul Harşovschi pe data de 25 iulie. Sigur, îmi asum, sunt primar, este totul legal, după 25 octombrie, când expiră cele trei luni, obligatoriu, acea rulotă va dispărea de acolo, adică nu o împământenim. Până în primăvară vom avea definitivată o licitaţie, va fi o firmă titulară acolo care va gestiona pe 2 – 3 ani”, a explicat Ion Lungu, primarul Sucevei.



Jurnaliştii „Adevărul“ au încercat să ceară ceară un punct de vedere şi tatălui, secretarul Ioan Ciutac, dar acesta nu a putut fi contactat.



Cafeneaua pentru care a licitat Andrei Ciutac. FOTO Dănuţ Zuzeac

Zona de agrement Tătăraşi se întinde pe 7,5 hectare de teren situat la baza dealului cu acelaşi nume din municipiul Suceava. Primăria a construit acolo terenuri de sport, de minigolf, locuri de joacă pentru copii, un debarcader cu bărci şi hidrobiciclete pe iazul care întinde pe 10.000 de metri pătraţi, o cafenea şi un foişor.

Investiţia municipalităţii – care s-a ridicat la peste 6 milioane de lei, faţă de aproape 11 milioane de lei cât a fost valoarea rezultată din indicatorii tehnico-economici – a fost realizată de firma botoşăneană Victor Construct.

Primăria municipiului Suceava mai doreşte să aloce zonei de agrement Tătăraşi suma de un milion de lei. Din aceşti bani se doreşte amenajarea unor sisteme de tiroliană şi escaladă pentru copii şi separat pentru adulţi, grupuri de cişmele cuplat cu sisteme de udare spaţii verzi, extinderea sistemului de alei de pavele şi piatră către noile obiective, unei piste de bowling şi montarea de camere video. De asemenea, se vor monta balustrade de protecţie în zona de drum a lacului superior şi se vor planta specii de foioase şi arbuşti în zonele deficitare.

