Zece profesori care au venit din Veneto se roagă de autorităţi să le transmită ce au de făcut: „Nu putem să fim atât de iresponsabili!“

Harababura domneşte în privinţa gestionării pericolului COVID-19, situaţia unui grup de excursionişti din Corabia, care s-au întors luni, 24 februarie 2020, din Veneţia, aflată în zonă de risc, în România, fiind grăitoare. Oamenii s-au întors în ţară şi au procedat aşa cum au aflat căutând singuri pe site-urile oficiale că ar trebui să facă, pentru că nimeni, la aeroport, nu le-a transmis indicaţii clare.

Grupul a avut 11 persoane, 10 profesori şi un adolescent, copilul unuia dintre profesori. Toţi s-au aflat timp de câteva zile în Italia, într-o zonă considerată cu risc de a contracta COVID-19, iar la întoarcere, conform procedurilor transmise de autorităţile române, ar fi trebuit îndrumaţi să se autoizoleze la domiciliu. Nimeni nu a făcut-o, au făcut-o din proprie iniţiativă, spune o membră a grupului, dezminţând astfel informaţiile care au circulat în cursul zilei de astăzi conform cărora decizia cadrelor didactice de a rămâne acasă ar fi fost cumva determinată de reacţie vehementă a colegilor din cancelarie.

Cei 11 au ajuns pe aeroportul Otopeni luni la prânz. „Niciun filtru, niciun medic, nicio indicaţie, doar un panou, nimic altceva“, spune prof. Florica Grecu despre „tabloul“ de la Otopeni. Unui singur membru al grupului vameşul i-a înmânat vestitul chestionar, iar după ce profesoara l-a completat şi a întrebat ce are de făcut în continuare, i s-a spus că nimic, să meargă acasă.

„A venit cu noi un domn de la Milano, zonă închisă. Nu l-au întrebat nimic“

„Toate am trecut prin filtrul acela, doar uneia dintre noi I s-a luat declaraţie, desi am spus că venim de la Veneţia“, a declarat Grecu. Opt au plecat spre casă cu maşinile personale, alte trei personale alegând mijloace de transport în comun, pentru că nimeni nu le-a spus că alta ar fi trebuit să fie conduita.



„Nu te întâmpină în aeroport nimeni. Credeţi-mă că nu ştiam ce să facem! Unde am dat paşapoartele era un panou cu infromaţii, am citit acolo, vă transmit o fotografie. Credeţi-mă că era un avion întreg. Niciun medic, nicio indicaţie, doar un panou, nimic altceva. Ştiau că venim de la Veneţia. Plus de asta, ei scanează documentele, ei ştiau tot itinerariul. Nu suntem singurii în situaţia asta. Dumneavoastră vă gândiţi că puteam să mă duc ieri în mall să-mi fac cumpărăturile, da? Ne-am urcat în maşină şi-am venit acasă. Trei dintre noi au venit cu mijloace de transport în comun, întrebând: mă urc în autobuz? Păi, duceţi-vă acasă! Mâine mă duc la serviciu? Păi, nu ştiu! Am rămas surprinsă că nu doar noi nu am fost întâmpinaţi, cei care veneam dintr-o zonă restricţionată, dar nici cei care veneau dintr-o zonă închisă, de la Milano. Avem un domn din Corabia care a fost cu fiica la Milano. Nimic, au trecut fără să-I întrebe cineva ceva“, a mai spus Grecu.

„Am sunat medicul de familie, l-am anunţat, i-am scris şi mesaj, ca să rămână scris“

Desi le-a fost clar din primul moment că în situaţia în care se afla se impune autoizolarea la domiciliu, cadrele didactice vor să ştie acum care este forma legală pentru a putea să nu se prezinte în faţa elevilor. „ Medicul de familie ne-a spus că nu ne poate da un concediu medical doar că ne-am adresat, că nu are de ce. Atunci ce am făcut: ne-am adresat către şcoală şi l-am sunat pe Victor (n.r. – Victor Iacobescu, inspector şcolar general-adjunct al IŞJ Olt) şi pe doamna Luminiţa Popescu, general-adjunct. Am spus că rămânem la domiciliu până apare ceva scris. Noi ne-am autosesizat. n-am avut niciun interes să nu completăm acele chestiobnare, mai ales că ştiu ce-nseamnă şi nu te poţi juca cu treaba asta. Dincolo de asta, noi mergem la şcoală în faţa unor copii, nu putem să fim atât de iresponsabile să ne ducem la şcoală. Am cerut soluţia legală şi am făcut ce scria în aeroport, mare. Am sunat medicul de familie, l-am anunţat, i-am scris şi mesaj, ca să rămână scris, eu şi celelalte colege, pentru că nu mai puteam să plecăm de acasă. Am citit şi pe site-ul ministerului că cine vine din zona de risc se autoizolează la domiciliu şi că intră sub incidenţa nu ştiu cărui cod… “, a mai spus Grecu.

Anunţul din aeroportul Otopeni

Reprezentanţii DSP Olt au transmis sec doar faptul că la acest moment 15 persoane care au revenit în ţară din Italia sunt autoizolate la domiciliu. Nimeni, însă, a mai spus Grecu, nu i-ar fi consultat pe cei 11, nici măcar în aeroport nu li s-a măsurat temperature, lucru care, în schimb, li s-a întâmplat la sosirea în Italia, la începutul excursiei. „Îmi măsor eu temperatura şi transmit zilnic. Şi acum aşteptămn să ni se transmită soluţia legală. Şcoala a trimis o adresă oficială către DSp în care solicită să fie înştiinţaţi care este procedura legală de urmat şi cum se face salarizarea. Vă daţi seama că este o hotărâre delicată să-i dai unui om concediu medical cu 75% din salariu, că aşa spune legea, fără să aibă vreo boală“, a conchis Grecu.

Reprezentanţii DSp Olt nu au putut fi contactaţi pentru a lămuri ce presupune, concret, autoizolarea la domiciliu şi dacă membrii familiei celor autoizolaţi pot sau nu, la rândul lor, să-şi continue activităţile obişnuite în afara casei, de aici şi pornind discuţiile în cadrul uneia dintre şcoli, o profesoară trimiţându-şi copiii la şcoală.