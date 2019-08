Rădoi, în faţa Poliţiei Caracal: „Consider lipsit de profesionalism dacă domnul Alexe a purces doar la a cere informaţii de la noi şi n-a apelat la metodele clasice“

Omul de afaceri din Caracal, care în ultimele zile a lansat acuzaţii la adresa foştilor şefi ai Poliţiei Caracal, dar şi la adresa unor lucrători din DIICOT Slatina, a revenit pe această temă. Rădoi a explicat, de pe scările Poliţiei Caracal, şi de ce a apelat numărul 2 din IPJ Olt la el pentru a-i furniza informaţii în ziua în care poliţiştii o căutrau pe Alexandra, după ce fata sunase deja la 112.

„Probabil, de-a lungul timpului i s-a adeverit faptul că noi furnizam nişte date de o acurateţe foarte mare şi într-un timp foarte scurt. Consider şi lipsit de profesionalism dacă dânsul a purces doar la a cere informaţii de la noi şi nu a apelat la metodele clasice pe care dânşii le au, în sensul de a verifica în baza de date a poliţiei şi de a cere informaţii şi de la surse interne“, a declarat Rădoi, cu referire la faptul că i s-au cerut informaţii, în urma unei conversaţii pe what s app, despre o maşină de culoare gri (ulterior i s-a transmis şi fotografia), dar şi despre un număr de telefon.

„Înainte de o descindere la un infractor acasă, domnul Mirea Nicolae îl înştiinţase pe acel infractor“

Rădoi a spus că poate dovedi frăţia oamenilor legii cu infractorii din Caracal, dar şi că a ieşit în presă cu aceste informaţii după ce a procedat instituţional, semnalând aceste fapte către superiorii poliţiştilor şi ai lucrătorilor DIICOT.

„Cel puţin în două dăţi, unul din şefii Poliţiei Caracal a sunat telefonic unul din membrii grupării şi a informat cu privire la informaţiile pe care eu le dădeam în cadrul unor anchete. Într-o altă situaţie, un domn de la DIICOT a fost sunat de membrul unui clan şi i-a confirmat că, într-adevăr, au un dosar în lucru la DIICOT, lucru care, vă daţi seama, trebuia să fie strict secret. La fel, domnul procuror Călina Ionuţ (n.r. – procuror şef DIICOT – ST Olt) mi-a făcut o confesiune cu privire la faptul că Dumitru Dumitru, şeful DIICOt (n.r. – şeful SCCO, structura care sprijină acţiunile DIICOT), ar fi stat de vorbă cu domnul Mirea Nicolae (n.r. - fostul şef al Poliţiei Caracal, care s-a pensionat zilele trecute), înainte de descinderi, spunându-i despre dosar. Este afirmaţia dânsului. În acelaşi sens am asistat la o discuţie, de fapt unul din poliţişti mi-a reprodus cum înainte de o descindere la un infractor acasă domnul Mirea Nicolae îl înştiinţase pe acel infractor că urmează să aibă loc percheziţia“, a mai spus Rădoi, precizând că expunerea din ultimele zile nu îi va mai permite să ajute în astfel de cazuri.

„Eu am vorbit mai demult, am vorbit instituţional, nu simţeam nevoia să apar în presă şi nici nu simţeam nevoia să arăt lumii că aveam o activitate care ducea la destructurarea unor clanuri. În felul acesta, acum, ieşind în presă, eu consider că am făcut un rău, în sensul că de aici încolo n-o să mai pot ajuta în situaţii de genul acesta, dar, repet, informările erau făcute cu mult timp înainte, într-un cadru instituţional, eu sperând că instituţiile îşi vor face treaba. (...)Am primit răspunsuri, mi s-a confirmat că ceea ce indicam eu acolo a fost verificat şi din sursele dumnealor interne, din informaţii de la DGIPI şi din alte servicii, mi s-a adus la cunoştinţă că există un dosar la DGA central, care a fost preluat de DGA Olt, cu privire la lucrătorii de poliţie care erau implicaţi în aceste situaţii, dar mi s-a adus la cunoştinţă şi de către DIICOT central că dosarul de la Slatina vizavi de care eu arătam că sunt grave nereguli şi procedurale şi aveam bănuiala, dar şi dovezi, că dosarul ar fi fost« trântit» intenţionat, mi s-a adus la cunoştinţă că dosarul a fost luat şi că se va reinstrumenta“, a încheiat Remus Rădoi, care a fost convocat pentru audierea sa începând cu ora 11,30.

