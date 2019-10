Micşorarea numărului de ore la clasă, măsură contestată până şi de elevi. „Duci automat copilul la meditaţii?!“

Încă o măsură luată peste noapte, fără a fi consultaţi cei direct vizaţi, aşa este considerată iniţiativa de modificare a Legii Educaţiei Naţionale care va avea ca efect micşorarea numărului de ore la clasă, în medie, la 20 ore la învăţământul primar, 25 la învăţământul gimnazial şi 30 la ciclul liceal. Iniţiativa, venită de la fostul ministru al Educaţiei Liviu Pop, a fost adoptată luni de Senat şi are toate şansele să fie pusă în aplicare, spre disperarea părinţilor, a profesorilor şi a elevilor deopotrivă.

Chiar dacă toate părţile implicate sunt de acord că pentru un copil de şcoală gimnazială este prea mult să petreacă 5-6 ore la şcoală, zilnic, uneori, în şcolile în care numărul de opţionale este maxim, chiar mai mult, tăierea numărului de ore fără o corelare a acestei măsuri cu modificări aduse programelor de studiu este inacceptabilă. Profesorii sunt de două ori furioşi. Pe de o parte, pentru că mai puţine ore înseamnă şi mai puţine catedre, iar zeci de mii de profesori nu vor mai avea loc în sistem, iar pe de alta pentru că până acum nu au nicio garanţie în privinţa reducerii proporţionale a materiei de predat. Peste toate, lovitura vine chiar de la unul de-al lor, „fost lider de sindicat“.

„Dacă el ne trage preşul, noi cu cine vorbim?!“

Dispariţia a mii de catedre este un pericol real, spune Şerban Chiosan, preşedintele Uniunii Judeţene a Sindicatelor Libere din Învăţământ, structură afiliată FSLI – din conducerea căreia Liviu Pop a făcut parte. Şi aşa în foarte multe şcoli s-a ajuns la numărul maxim de opţionale pentru că nu mai există variante pentru a le asigura colegilor catedra. „Dacă el ne trage preşul, noi cu cine vorbim?!“, este remarca liderului Chiosan, care explică în ce situaţia sunt astăzi şcolile. „Dacă se micşorează numărul de ore înseamnă că dispar posturi, în mod proporţional. Acum numărul de ore este la primar de 20, cu posibilitatea măririi până la 22. Gimnaziu – 26 ore la clasa a V-a, 27 – la a VI-a, 29 – a VII-a şi a VIII-a, iarăşi cu posibilitatea altor opţionale. De obicei, aceste opţionale sunt folosite de direcţia şcolii să mai asigure nişte catedre. Dau un exemplu - fac Istoria Egiptului să se întregească catedra de istorie, sau Matematică aplicată pentru profesorul de Matematică. Despre asta e vorba. Dacă numărul de ore scade, nu afectează învăţătorul, însă ceilalţi profesori vor fi afectaţi. E posibil, la şcolile cu trei rânduri de clase pe serie, să dispară câte-o nomă la clasele a VII-a şi a VIII-a. Dacă mai combinăm această sumbră perspectivă cu aceea că vor dispărea disciplinele monocolor – fizică, chimie, biologie – şi se vor unifica toate sub umbrela Ştiinţe ale naturii, atunci lucrurile se complică şi mai mult. Probabil că asta se şi are în vedere, dar niciodată nu există transparenţă din partea ministerului, asta simţim şi noi. Ce anume se urmăreşte nu ştim, să putem să facem şi noi o evaluare, să ne putem spune părerea şi să luăm atitudine“, a declarat Chiosan.

„E mai mult o măsură de faţadă - uite, domnule, stau mai puţin la şcoală!“

Nici măcar elevii nu se bucură de perspectiva de a avea mai puţine ore. Spun că şi aşa simt că anumite materii le sunt predate „pe repede-nainte“ şi că sunt situaţii în care le-ar prinde bine să se insiste mai mult pentru consolidarea anumitor noţiuni.

„Este o hotărâre care poate fi cu dus şi-ntors. Tăierea numărului de ore este poate un lucru destul de bun pentru programul liber al elevilor în sine, dar nu se ştie dacă profesorii vor putea într-o manieră eficientă să-şi predea materia la timp şi s-o predea în aşa fel încât să o şi-nţeleagă elevii. Eu sunt în clasa a XII-a, noi stăm pe un comentariu în jur de 3-4 ore, 3-4 ore în care ne este şi explicat îndelung şi poate acea oră de înţelegere a lecţiei în sine ar fi tăiată, nu cea de predare. Nu este un lucru foarte bun, ar putea fi doar din punct de vedere al programului liber, că elevii ar avea mai mult timp liber“, a declarat Costea Luca, preşedintele interimar al Consiliului Judeţean al Elevilor Olt, care are, în schimb, alte propuneri care i-ar ajuta direct pe el şi pe colegii săi.

„O manieră eficientă ar fi ca pentru profilul de specialitate, cum ar fi filologia, să se scadă nivelul de ore pentru care nu se dă BAC-ul, de exemplu. Cum avem, să zicem, Filozofia. Cei care nu vor să dea BAC-ul la Filozifie, în loc de două ore, să aibă o oră. Cei care vor să dea la altă materie, Economia, sau Psihologia, să ceară un opţional pentru care în acea oră de Filozofie să facă Economie, dar la altă clasă. Aşa mi s-ar părea mult mai eficient decât să taie pur şi simplu din numărul de ore. (...) E mai mult o măsură de faţadă - uite, domnule, stau mai puţin la şcoală. Dar eficienţa scade din ce în ce mai mult. Poate chiar este şi o chemare la meditaţie. Profesorul îţi spune - uite, n-am avut cum să-ţi predau materia, hai la meditaţie, poate facem ceva! “, a mai spus Costea.

„Şi când era ministru lua decizii de unul singur“

Nici profesorii nu exclud posibilitatea ca materia să rămână la fel de încărcată şi aproape imposibil de predat în timpul pe care îl au la dispoziţie, pe limba elevilor. Deja se confruntă cu astfel de episoade.

„Este bine să reducă orele, dar să schimbe şi programa, s-o aerisească, s-o comprime. Dacă rămâne programa aceeaşi, n-ai cum să-ţi faci programa în acelaşi număr de ore. Şi aşa, la clasa a V-a, înainte aveam 5 ore, acum avem 4. E adevărat că s-a schimbat manualul, dar sunt atâtea exerciţii de comunicare, despre emoţii, cele care ţin de psihologie mai mult şi care trebuie tratate cu elevii şi unii trec, de exemplu, peste acele prime capitole, şi ajung la gramatică, pentru că nu au timp să stea să ia fiecare exerciţiu în parte şi să lucreze cu copiii. Nu e timp în 4 ore pe săptămână, nu ştii ce să faci mai întâi cu ei. Trebuie schimbată şi programa şi adaptată la un număr restrâns de ore. (...) Eu am o clasă de-a VIII-a unde am 4 ore pe săptămână şi i-am chemat sâmbăta să mai lucrez cu ei trei ore, să pot să-i pregătesc pentru examen. Pentru că cele patru ore pe săptămână nu ajung.“, a declarat Felicia Alexandru, profesor de limba şi literatura română.

Profesoara spune că nu este pentru prima dată, însă, când se adoptă decizii fără ca profesorii, părinţii şi elevii să fie consultaţi. „Nu ne-anunţă nimeni. Această propunere, pe care Senatul deja a adoptat-o, a fost propunerea fostului ministru Liviu Pop. El nu s-a consultat cu absolut nimeni, nici din sindicat, nici cu profesorii care sunt în preuniversitar, n-a întrebat pe nimeni. A luat el o hotărâre, a supus-o Senatului. Este o schimbare importantă pentru învăţământ, te consulţi cu reprezentanţii din învăţământul preuniversitar şi apoi o supui Parlamentului. El a trecut peste tot, pentru că aşa făcea şi când era ministru, lua decizii de unul singur“, a mai spus prof. Alexandru.

„Ca părinte te depăşeşte materia şi nu poţi să-l ajuţi“

Loredana Stroiuleasa, psiholog şcolar, dar şi mama unui proaspăt licean, spune că elevii ar avea, cu adevărat, nevoie de mai puţine ore, însă modificările trebuie făcute în baza unei îndelungi analize, altfel se va întâmpla asemeni măsurilor adoptate în privinţa temelor pentru acasă. „La care ore se renunţă? Dacă renunţi la o oră de matematică pe săptămână, dar să nu umbli la programă, faci mai mult rău. Programa e aceeaşi, orele de predare sunt mai puţine, şi întrebarea este cum face profesorul faţă. Aşa au făcut şi cu temele pentru acasă: dăm lege, să nu se dea mai mult de 2 ore teme, dar iar n-au umblat la programă. Cantitatea de predare e aceeaşi, copiii nu mai primesc teme, să facă o consolidare pe ce s-a predat, pentru că normal asta se realizează prin teme... Spuneau profesorii de matematică – «predăm de când intrăm şi până când ieşim din clasă. Dacă nu le dau teme pentru acasă, eu cum văd dacă au înţeles? ». Automat duci copilul la meditaţie? Ca părinte te depăşeşte materia şi nu poţi să-l ajuţi. Eu, ca psiholog, consider că ar trebui să se înceapă cu asta, să se mai reducă din programă. Au tot băgat materii. În clasa a IX-a nici nu ai cum să-l ajuţi, sunt noţiuni noi, pe care noi, părinţii, nici nu le-am studiat. Dacă eu, cu studii superioare, şi sunt şi profesor, nu reuşesc să-mi ajut copilul la matematică, şi dac-aş învăţa cu el, zi de zi, atunci ce fac părinţii care sunt de la ţară, sunt foarte ocupaţi, care nu se descurcă? La ce se renunţă, scăzându-se numărul de ore? Că au mai făcut prostii, au scos orele de dirigenţie, apoi s-a revenit. Şi aşa profesorii se mai duc pe la colegii de educaţie fizică, de desen, şi-i roagă să-i lase să predea în ora lor, lucrurile astea se-ntâmplă şi acum. Pe noi nu ne-ntreabă nimeni nimic atunci când se fac schimbări, şi spun asta şi ca părinte, şi ca psiholog“, a declarat Stroiuleasa, care este directorul-adjunct al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Olt.