Un fost poliţist a găsit un adevărat tezaur într-o comună din Olt. „Azi, 13, zeiţa Fortuna şi toţi zeii norocului au fost cu mine“

Inspectoratul Judeţean de Poliţie Olt a anunţat că descoperirea obiectelor care pot reprezenta un adevărat tezaur, în afara localităţii Radomireşti, a fost făcută de un fost poliţist.

„68 de monede, susceptibile a fi antice, au fost descoperite de către un fost poliţist al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt. Rezervistul a sesizat telefonic poliţiştii Secţiei de Poliţie Rurală Dăneasa cu privire la descoperea făcută.

Vestigiile arheologice au fost descoperite cu ajutorul unui detector de metale pe un teren din afara comunei Radomiresti, din judeţul Olt.

Monedele găsite vor fi predate, prin intermediul primăriei din localitate, mai întâi reprezentanţilor Direcţiei pentru Cultură Olt FOTO: Facebook/Paul Durcă

Bărbatul este autorizat şi deţine legal detectorul de metale folosit“, au anunţat reprezentanţii IPJ Olt.

„După douăzeci şi ceva de monede m-am oprit şi am chemat autorităţile“

Despre acest moment, deosebit de preţios pentru căutătorii de comori, a vorbit chiar fostul poliţist, pe Facebook.

„Hobby

Despre unul sau altul se spune că are o păsărică la cap, unii au mai multe, ba sunt şi cazuri despre care se spune că au un stol. Printre ei mă includ şi pe mine. N-aş putea spune că am un stol dar trei se pot număra (apicultura, şahul şi detecţia de metale) Despre detecţia de metale vreau să vorbesc acesta fiindu-mi cel mai nou şi cu siguranţă cel mai puternic hobby. Azi, 13, zeiţa Fortuna şi toţi zeii norocului au fost cu mine. Nu mai puţin de 68 monede din argint am scos la lumină(sec.2 aCh.).

Mulţumesc Doamne!“, a postat Paul Durcă pe contul său de socializare.

Istoricul Laurenţiu Guţică Florescu, fost director al Muzeului Judeţean Olt, ridică însă, printr-o altă postare, mai multe semne de întrebare, legate de modul cum ar fi trebuit să se desfăşoare lucrurile îndată ce persoana care a făcut descoperirea şi anunţat autorităţile. Doar poliţiştii, cei din localitate, nu Poliţia de Patrimoniu, ar fi răspuns solicitările bărbatului şi s-ar fi deplasat la faţa locului.

„13 martie 2021, Slatina, Paul Durcă...

Tezaur monetar („Tetradrahme Macedonia Prima”) descoperit „în judeţul Olt” cu detectorul de metale („într-o oală spartă”)

Datare: 158-150 ante Chr.

„Azi în jurul orei 14 am ieşit la o relaxare în apropierea casei, 250m, în vârful unui deal, într-o plantaţie de salcâm care îmi aparţine. După douăzeci şi ceva de monede m-am oprit şi am chemat autorităţile (primăria, Direcţia de Cultură, poliţia). Din păcate doar poliţia a răspuns solicitării. În prezenţa lor am scos restul, până la 68, şi cioburile vasului în care au fost, spart din păcate dealungul timpului. Asta e.

”Uşor în panta. De fapt mai erau câţiva metri, 5 sau 6, până în coamă de unde începe un lan de grâu.

„Sunt curios ce au zis "profesioniştii" la DJC când i-ai sunat. Nu mai au probleme cu distrugerea contextului? Erau la şaorma şi i-ai deranjat cu prostiile tale?”

„Aţi intuit bine!”

„Mi se pare incredibila atitudinea aceasta deloc uniforma a autoritatilor. Zici ca e judetul si legea proprie. Oare legile care reglementeaza aceste institutii nu or avea norme de aplicare, de e totul lasat la alegerea angajatilor? De ce intreb acest lucru? In urma cu cateva luni, un coleg a gasit un tezaur monetar, a extras un numar de piese, apoi a anuntat autoritatile. Arheologii au intervenit, au recuperat restul pieselor si i-au atribuit descoperirea. Dvs. ati facut acelasi lucru, insa, a venit doar Politia, desi nu erau obligati, nefiind vorba despre munitie activa. Bravo lor ca s-au implicat! Ati reusit sa faceti poze/clipuri din timpul sapaturilor?”, a postat, la rândul său, istoricul Laurenţiu Guţică-Florescu.

Directorul Direcţiei pentru Cultură Olt, Florin Cătălin Andronăchescu, a declarat pentru Adevărul că instituţia a reacţionat la cele întâmplate şi că totul este conform procedurii.

„Acum sunt în maşină, cu colegul meu, cu arheologul, ne deplasăm acolo (duminică, 14 martie 2021). Am vorbit cu domnul. Ieri am fost înştiinţaţi şi domnului care a făcut descoperirea i s-au adus la cunoştinţă obligaţiile pe care le are, trebuia să ia legătura cu primăria şi noi să ne ducem să facem un proces verbal de predare-primire şi să luăm bunurile de la primărie. Am luat legătura în dimineaţa asta cu viceprimarul, pentru că ieri nu au fost de găsit cei de la primărie, la Radomireşti, acum ne deplasăm“, a spus directorul Direcţiei pentru Cultură. Directorul a menţionat că persoana care a făcut descoperirea are legal 72 ore la dispoziţie să predea bunurile de patrimoniu descoperite.

Monedele găsite vor fi predate, prin intermediul primăriei din localitate, mai întâi reprezentanţilor Direcţiei pentru Cultură Olt FOTO: Facebook/Paul Durcă

„Nu s-a dus Poliţia de Patrimoniu acolo, s-a dus poliţia din localitate, astăzi am luat legătura şi cu Poliţia de Patrimoniu. Este un termen de 72 ore. Ieri a fost sâmbătă şi la ora 2.00 (n. red. - 14.00) a fost sunat colegul meu, domnul Laurenţiu Comănescu, care se ocupă cu detectoriştii, i s-a spus ce trebuie să facă. El trebuie să ţină descoperirea, să ia legătura cu primăria, după care noi venim, în termen de 72 ore. S-a-ntâmplat să fie sâmbătă ieri. Nu s-a încălcat nicio procedură, dar noi am zis să nu mai aşteptăm până mâine“, a mai spus directorul Direcţiei pentru Cultură Olt. Adevărata comoară găsită va intra mai întâi în posesia Direcţiei pentru Cultură Olt, iar în cele din urmă aceasta va fi predată Muzeului Judeţean Olt, după îndeplinirea tuturor procedurilor, a mai spus directorul Cătălin Andronăchescu.

O altă descoperire făcută în judeţul Olt a făcut, în anii anteriori, mare vâlvă în România. Cu peste trei ani în urmă ieşea la iveală faptul că un cetăţean dintr-o altă localitate din Olt avea în posesie o brăţară dacică de o deosebită valoare. O descoperise cu luni înainte, însă nu a predat-o autorităţilor, totul ieşind la iveală atunci când brăţara a ajuns la o casă de amanet din Slatina.

