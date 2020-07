Copiii care „vara nu dorm“ îşi câştigă banii muncind. Ce se întâmplă în acest an cu elevii liceelor tehnologice

Sistemul în baza căruia, la această dată, aproape 300 de elevi din licee tehnologice din ţară muncesc în hoteluri de pe Valea Prahovei, din Braşov şi de pe litoralul românesc a fost pus la cale de APIO, Asociaţia pentru Promovarea Învăţământului în Industria Ospitalităţii, care face, practic, legătura între şcoală şi angajatori. Liceele care fac parte din asociaţie sunt puse în contact cu angajatori dispuşi să semneze contracte pentru practica comasată prevăzută în programa şcolară, iar după terminarea cursurilor şcolare, elevii interesaţi pot face practică APIO School. Sunt stagii de practică plătite de angajatori, care durează trei luni, în timpul verii. Elevii primesc trei mese pe zi, cazare şi un salariu net de cel puţin 1.600 lei, spune preşedintele APIO, Carlo Dragomir: „Minimul pe care îl au copiii mei pe lună, cu cazare şi trei mese pe zi, este de 1.600 lei net. Am şi copii care lucrează cu 1.800 de lei“.

„La cea mai mică suspiciune că nu respectaţi regulile, plecaţi acasă“

Numărul elevilor care fac practică APIO School este la jumătate faţă de anul trecut, deşi angajatori interesaţi există, iar „copiii APIO“ nu dezamăgesc pe unde merg. Lucrurile se desfăşoară însă cu mult mai multă precauţie acum, plecarea într-un stagiu APIO presupunând o sumedenie de formalităţi de îndeplinit, inlusiv acordul semnat de părinte, chiar şi pentru elevii care au împlinit 18 ani.

„Va trebui, ne place sau nu ne place, să învăţăm să trăim cu acest virus, pentru că alternativa este să închidem tot şi să murim de foame. Trebuie să respectăm legislaţia. Am copii pe Valea Prahovei, am copii în Braşov, care lucrează. Sunt copii, mai ales în Moldova, cu părinţii care pleacă la muncă, în străinătate chiar, şi n-au cum să-şi supravegheze copiii. Gândiţi-vă dumneavoastră că plecaţi la muncă şi copilul rămâne nesupravegheat pe perioada vacanţei de vară şi respectă sau nu respectă regulile. (…) Noi plecăm de la următoarea premisă – decât copilul să stea nesupravegheat, poate să plece cu noi să îşi continue pregătirea profesională pentru o meserie şi să fie, dacă vreţi, într-un fel fel obligat să respecte reguli. Acolo intră într-o colectivitate şi vede în fiecare secundă colegii lui că poartă mască, că se dezinfectează pe mâini, că poartă mănuşi. Copiilor mei, din Olimp şi din Neptun, când pleacă în oraş, li se pune în vedere: «Vă rog să folosiţi masca, poftiţi mănuşi, poftiţi mască, dezinfectaţi-vă pe mâini înainte să puneţi mănuşile, nu intraţi în colectivitate…!»“, a explicat preşedintele Carlo Dragomir după ce reguli se desfăşoară stagiul de practică la angajator.

„Li s-a spus. «La cea mai mică suspiciune că nu respectaţi regulile, plecaţi acasă!». În momentul în care cineva are cea mai mică suspiciune despre noi că avem COVID-19 în unitate, unitatea intră în carantină şi patronul pierde miliarde, iar restul copiilor, din cauza inconştienţei unuia, rămâne fără bănişorii pe care a venit la mare să-i câştige. Acolo au om care se ocupă de ei, nu pot să iasă din rând, pentru că a doua zi pleacă acasă“, a mai spus preş. APIO.

Stagii de practică în Malaga şi Granada

Locuri în programele de stagii de practică plătite sunt nu doar pentru copiii din liceele cu profil alimentaţie publică sau servicii, ci hotelierii caută să-şi formeze şi instalatori, zidari, frigotehnişti (elevi cu care să se pregătească pentru această meserie sunt într-un singur liceu din ţară), mecanici etc. Nu sunt domenii în afara ariei de interes, spune Carlo Dragomir, sunt specialişti indispensabili industriei ospitalităţii, chiar dacă nu la fel de vizibili precum bucătarii, ospătarii, barmanii sau recepţionerii.

„Avem solicitari de la hotelieri şi acum, şi la munte şi la mare, noi deja ne-am creat un cerc relational, copiii noştri sunt buni şi s-au obişnuit deja. Acolo unde copiii noştri au terminat şcoala, au început să meargă singuri, este exact ceea ce noi ne dorim să promovăm, învăţământ profesional şi tehnic pentru patronatul din România. Avem şi copii pe care i-am îndrumat, i-am învăţat să treacă Bacalaureatul, am tras de ei, i-am impulsionat, şi care sunt studenţi astăzi“, a precizat Dragomir.

În baza unui procotol cu Universitatea Craiova, se oferă chiar burse APIO School pentru foştii elevi care merg la Industrie Alimentară, pentru că în mare parte elevii care învaţă în liceele tehnologice, optând pentru o meserie, provin din medii dezavantajate.

Vestea mare este că APIO a câştigat un program Erasmus + în valoare de 270.000 euro şi că vara viitoare 84 de copii din patru liceele tehnologice vor merge în stagii de practică de câte trei săptămâni în Malaga şi Granada.

„Avem mobilităţi pe două fluxuri, 84 de copii care pleacă să vadă şi altceva, pleacă copii de la Caracal, de la Slatina şi de la Balş. Imaginaţi-vă ce înseamnă pentru comunitatea din Balş ca 28 copii să meargă, 14 la Granada, 14 la Malaga, câte trei săptămâni, să stea, să lucreze într-un restaurant şi să vadă că se poate şi altfel. Dar să nu plece să-i umilească pe copiii din România, să plece calificaţi. (...) Copiii mei trebuie să plece mândri, să ştie ce au de făcut. Să i se spună - uite, la vase poţi munci! – , iar el să spună - eu sunt calificat!“, a detaliat preşedintele APIO care sunt oportunităţile pentru elevi.

Copiii din şcolile afiliate APIO participă al concursuri naţionale şi internaţionale de progil şi, de cele mai multe ori, le câştigă

Sistemul de intermediere a întâlnirii dintre şcoli şi angajatori nu este, însă, întotdeauna privit cu ochi buni, în special de şefii din învăţământul românesc, se plânge reprezentantul APIO.

„Se minunează - domnule, ce bani trebuie să se învârtă acolo!? Ce interes are ăla să ia copiii? - Păi, voi sunteţi atât de proşti încât să nu înţelegeţi ce interes are ăla (n.r. - angajatorul) să facă practica comasată? Păi, are interesul să-şi găsească forţă de muncă, nu? Care poate să fie interesul să facă practică comasată, ce interes au să finanţeze?“, spune Dragomir. E, în fapt, un sistem în care angajatorii îşi „cresc“ forţa de muncă, fiind un model care dă roade mult mai bune decât recrutarea viitorilor angajaţi de pe piaţa liberă şi „furatul“ angajaţilor de la competitori.

„Copiii toacă ceapă, înfăşoară la sarmale, spală vase şi servesc două farfurii, sâmbătă, la nuntă“

Liceele afiliate APIO au mai multe variante de practică, li se fac oferte de la angajatori diverşi, iar elevii care fac practica comasată din timpul şcolii (de două săptămâni) beneficiază de asemenea de cazare şi masa gratuite. Pot, în schimb, învăţa mult mai multe lucruri într-un hotel, spune Carlo Dragomir, decât într-un restaurant din oricare oraş.

„Eu am un acord cu Federaţia Patronatelor din Turismul din România şi mă străduiesc să apropii şcoala de locul de muncă, de patron. Se creează o relaţie, îl duc la practică. Ei nu învaţă nimic dacă fac şcoala pe plan local. Nu e de vină patronul X, el are o afacere de condus, are evenimente. Pentru el, copilul, dacă vine luni, marţi, miercuri, consumă: o îngheţată, o ciorbică, o apă, un suc…. Nu-i convine. Şi atunci se duce profesorul, bea o cafea, cum pleacă profesorul, pleacă şi elevul. Lui îi trebuie copiii joi, vineri, sâmbătă, îi trebuie decât să hămălească copiii când are eveniment. Joi începe să facă sarmale, vineri pregăteşte salonul pentru eveniment şi pe om îl interesează asta, are o afacere de condus. Copiii toacă ceapă, înfăşoară la sarmale, spală vase şi servesc două farfurii, sâmbătă, la nuntă. Pe el nu-l interesează, că are o afacere de condus. Iar eu ofer şansa şcolii să se ducă la ALPIN şi să facă practică comasată acolo, în condiţiile în care primeşte cazare, trei mese pe zi şi decontarea cheltuielilor de transport“, a mai spus reprezentantul APIO.