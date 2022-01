Cazul şoferului de microbuz şcolar acuzat că pipăia elevele de gimnaziu, clasat pentru a  treia oară. „Făptuitorul a infirmat aceste declaraţii“

Şoferul de microbuz şcolar din comuna olteană Dobrun a fost reclamat de mama unei eleve în primăvara anului 2019. Nu s-a întâmplat mai nimic în dosar luni de-a rândul, până când femeia a prins curaj şi, în contextul situaţiei create de dispariţia Alexandrei Măceşanu (fata care se presupune că a fost răpită, sechestrată violată şi omorâtă de Gheorghe Dincă, bărbatul din Caracal judecat pentru viol şi omor), mama a luat legătura în vara aceluiaşi an cu jurnaliştii.

De atunci dosarul s-a plimbat între Parchetul Caracal şi Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt, în penultima zi a anului trecut fiind dispusă, pentru a treia oară, clasarea.

Mama elevei care atunci era în clasa a VI-a e disperată şi spune că „Pedo“ - aşa îi spuneau elevele şoferului -, deşi nu mai conduce microbuzul şcolar, primarul comunei Dobrun dându-i alte sarcini, ar continua ofensiva asupra femeilor tinere din sat, cărora le trimite mesaje, le face propuneri etc.

„Am auzit chiar acum de cineva, o fată care a avut probleme şi cu bărbatul din cauza lui, dar îi e ruşine, că să nu se facă de râs“, spune Laura Barbu.

La dosar se regăsesc mărturiile mai multor eleve, care povestesc fie că au văzut, fie că au fost agresate de şofer, însă în repetate rânduri oamenii legii au considerat că simpla pipăire, chiar şi în zone intime, exercitată asupra unor copile fără apărare, nu este agresiune sexuală.

Dosarul a primit a treia clasare

În prima jumătate a anului 2019, cinci fete din comuna Dobrun le declarau poliţiştilor că au fost pipăite, în diverse împrejurări, de şoferul de pe microbuzul şcolii. Prima a avut curaj Alexandra, susţinută puternic de familie. „Pedo“ ar fi abordat-o chiar la el în magazin. Nu era pentru prima dată, doar că fetei nu-i fusese niciodată mai clar ca acum cât de nepotrivit este comportamentul bărbatului care îi putea fi bunic.

Printre altele, dezvăluia Laura Barbu, mama fetei, bărbatul ar fi întrebat-o dacă are prieten şi s-ar fi oferit „s-o înveţe el cum să iubească“. Fata a prins curaj şi i-a spus mamei, iar de aici s-a pornit tăvălugul. Au fost deschise cinci dosare de cercetare penală pe baza mărturiilor fetelor, ulterior reunite într-unul singur.

Alexandra a fost consiliată psihologic, iar luni bune se temea să rămână singură, a povestit mama. Cercetările din dosar s-au împotmolit însă. Văzând că nu se întâmplă nimic, în fierberea de la sfârşitul verii 2019, când toată România era cu ochii pe ce se întâmplă în judeţul Olt, mama Alexandrei a cerut ajutor, făcând public totul. „Nu mi-e drag să apar la televizor, dar pentru copilul meu fac orice“, le răspundea mama consătenilor care comentau pe margine şi-i spuneau că „se face de râs“.

În 1 august 2019, procurorul de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal, o doamnă, a clasat pentru prima oară dosarul. Aproape două luni mai târziu, şefa Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt a infirmat soluţia procurorului de la Caracal. Mai mult, în decembrie 2019 s-a decis ca dosarul să fie preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt.

A mai trecut un an şi două luni, iar al doilea procuror care a instrumentat dosarul a dat, şi acesta, clasare, în februarie 2021. Mama a făcut, prin intermediul avocatului, o nouă plângere, Judecătoria Caracal a admis-o în iulie anul trecut, recomandând şi completarea urmăririi penale. În ultimele zile din 2021 s-a decis însă, pentru a treia oară, clasarea, vestea ajungând la familia fetei cu câteva zile în urmă.

„Nu mai ştiu ce să fac, credeţi-mă! Cum adică nu sunt dovezi? Ce trebuia să se întâmple?“, se întreabă, cu deznădejde, Laura Barbu, mama Alexandrei.

Procuroul care şi-a pus semnătura pe ultima clasare explică însă că nu sunt suficiente dovezi. Spre exemplu, despre episodul în care, în timp ce Alexandra se apleacă să ridice ceva de jos, iar şoferul de microbuz îi atinge spatele, îşi aminteşte copila, sau zona fesieră, spune în schimb prietena fetei, procurorul stabileşte:

„Referitor la împrejurarea că după începerea anului şcolar 2018-2019, până în sărbătoarea de Crăciun, în timp ce se afla la şcoala Gimnazială Dobrun, fiind singură în faţa porţii de acces în curte, iar ... era la o distanţă de aproximativ un metru faţă de persoana vătămată care s-a aplecat să ridice un accesoriu care îi căzuse, moment în care făptuitorul i-a pus mâna pe spate, deasupra zonei fesiere, martor ocular fiind (...) , din declaraţia celei din urmă rezultă că i-ar fi pus mâna în regiunea fesieră, iar nu pe spate, cum a declarat persoana vătămată, existând astfel o neconcordonaţă cu privire la regiunea anatomică atinsă de către făptuitor, necesară a fi stabilită cu certitudine, pentru a se putea constata existenţa sau inexistenţa elementelor material, intenţional cât şi a urmăririi imediate a acestei infracţiuni, fiind incidente disp. Art. 16 alin.1 c. Cpr. penală“.

„Declaraţia persoanei vătămate nu s-a putut corobora cu niciun alt mijloc de probă“

Cu privire la o altă împrejurarea în care bărbatul ar fi sărutat-o pe copilă pe obraz, atunci când aceasta se afla singură în microbuzul şcolar cu şoferul, „se reţine că acuzaţia nu a reieşit din niciun alt mijloc de probă administrat în cauză“.

În alte două cazuri în care fata relata că, aflându-se pe scaunele din faţă, alături de şofer, în zile diferite, cu două dintre prietene, iar şoferul i-a pus mâna pe picior, procurorul reţine că una dintre martorele indicate spune că nu a văzut, în schimb cealaltă îşi amintea acest detaliu, însă „atingerea a fost de scurtă durată, pentru că Alexandra i-a împins mâna de pe piciorul ei. Atingerea a fost exclusiv pe picior, nu am văzut să o fi atins cu mâna în zona intimă sau să-i fi introdus pe sub hainele cu care era îmbrăcată“.

Concluzia procurorului cu privire la acest episod: „se constată că fapta nu este prevăzută de legea penală. (...) În cazul infracţiunii de agresiune sexuală, elementul material este format din acte materiale aflate în legătură direct sau indirect cu organele sexuale şi cu activitatea lor, care trebuie să comise prin constrângere sau prin punerea victimei în imposibilitatea de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa, pentru obţinerea unei satisfacţii de natură sexuală. Prin urmare, simpla atingere de scurtă durată a piciorului unei persoane cu mâna, nefiind urmată de ulterior de o pipăire a acestuia sau de atingerea unor zone intime, deşi putea face acest lucru, nu este de natură a forma convingerea că făptuitorul a urmărit obţinerea unei satisfacţii de natură sexuală, neputând fi exclusă, chiar la nivel teoretic, o atingere accidentală (...). “.

Fata le mai declara anchetatorilor că în dimineaţa zilei de 30 martie 2019, când a intrat singură în magazinul deţinut de bărbat, acesta prins-o cu ambele mâini şi a sărutat-o timp de câteva secunde pe obrazul stâng, după care a ciupit-o de sânul stâng, peste geacă, precizându-i că „i-au crescut sânii“.

Procuroul reţine că „declaraţia persoanei vătămate nu s-a putut corobora cu niciun alt mijloc de probă administrat în cauză, nefiind pe de o parte niciun martor ocular, iar pe de altă parte, făptuitorul a infirmat aceste declaraţii cu ocazia audierii sale, iar cu ocazia interceptării sale telefonice nu au rezultat date potrivit cărora ar fi săvârşit vreo infracţiune de agresiune sexuală, fiind incidente dispoziţiile art. 16 alin. 1 lit. C C. Pr. Penală“.

De la plângerea fetei se împlinesc deja trei ani. Greu de crezut că adolescentele îşi mai pot aminti cu precizie cele întâmplate, dacă în cele din urmă cineva va fi dispus, din nou, să le asculte. Unele nici măcar nu mai sunt în sat.

Mama Alexandrei nu mai ştie încotro s-o apuce, biruită de cursul pe care l-au luat cercetările. „N-am vrut niciodată altceva decât să plătească pentru tot ce a făcut şi ştie atâta lume, nu mă interesează altceva!“, a mai spus Laura Barbu, care caută orice posibilitate de redeschide dosarul.

