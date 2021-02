Traiul de lux al unui escroc pe banii donaţi pentru bolnavi în faze critice

Individul este acuzat că a cheltuit banii fundaţiei, obţinuţi din donaţii şi prin redirecţionarea impozitului de 2%, pe excursii de lux în Grecia pentru el şi familia sa, dar şi pentru alte mofturi scumpe de care au beneficiat soţia şi fiica sa.

Bărbatul a fost dat pe mâna autorităţilor de către un ploieştean bolnav de leucemie, care a bănuit că o parte din sumele donate de oameni pentru tratamentul său au fost folosite de fundaţie în alte scopuri. Plângerea a fost urmată de ancheta poliţiei şi a procurorilor.

Potrivit rechizitoriului, Marius Gustea a cheltuit, în perioada 2012-2016, 53.000 lei din bugetul fundaţiei ”pentru satisfacerea unor nevoi personale şi ale familiei sale” şi nu pentru nevoile oamenilor aflaţi în nevoie în numele cărora solicita donaţiile.

Banii Fundaţiei pentru Ambulanţă au fost cheltuiţi, spun procurorii, pentru o vacanţă de nouă zile la un hotel de patru stele, în Grecia, la care au participat preşedintele fundaţiei, Marius Gustea, soţia acestuia şi fiica lor, dar şi prietena acesteia. Nu a fost nici pe departe singura cheltuială de lux acoperită din banii obinuţi din donaţii. Soţia preşedintelui şi-a cumpărat rame de ochelari de lux, marca Ray Ban, dar şi-a plătit şi cursuri de asistent de farmacie. Fiica lor, în vârstă de 15 ani, a beneficiat de un tratament stomatologic în valoare de ”13.368,10 lei, serviciu medical achitat din sumele fundaţiei”, potrivit rechizitoriului.

Lista cheltuielilor din banii pentru nevoiaşi

”Potrivit acestor documente, de serviciile medicale constând în tratament de ortodonţie, a beneficiat numita CC JJ, fiica inculpatului, în vârstă de 15 ani la data de 15.10.2013, dată la care a început tratamentul medical. (…)

Serviciile medicale în cuantum de 13.368,10 lei au fost achitate din sumele fundaţiei.

În acelaşi sens, din documentele puse la dispoziţie de către Fundaţia pentru Dezvoltare Umană - Filiala Ploieşti, a rezultat faptul că numita CC OO, soţia inculpatului, a încheiat contractul de studii (…) din data de 15.09.2014 şi actul adiţional din data de 23.09.2015, prin care aceasta a beneficiat în perioada 2013-2016 de cursuri postliceale, la zi, pentru specialitatea ,,asistent de farmacie/asistent medical generalist” la Şcoala Postliceală Sanitară Sfântul Vasile cel Mare.

Urmare a acestei şcolarizări au fost emise documente fiscale (chitanţe, facturi) emise în perioada 20.09.2013 - 08.07.2016, pe numele Fundaţia pentru Ambulanţa, cu menţiunea pentru elev CC OO, în valoare totală de 6.180 lei, fiind efectuate un număr de 14 plăţi.

Potrivit facturii XXX din data de 23.12.2012, în valoare totală de 1.755,09 lei şi a facturii XXX din data de 19.01.2013 în valoare de 0 lei, documente fiscale emise de către societatea Opticris Optica S.R.L., reiese faptul că au fost achiziţionate: ramă de ochelari de vedere marca Ray Ban, lentile de vedere, manoperă şi soluţie Optinett, beneficiarul fiind numita CC OO, soţia inculpatului, iar plata a fost efectuată de către Fundaţia Pentru Ambulanţă (o singură plată).

În continuare, instanţa constată că prin contractul xxx din data de 02.09.2013, Fundaţia pentru Ambulanţă a achiziţionat de la societatea XXX Turism S.R.L., servicii de cazare în două camere duble pentru perioada 06.09.2013 - 14.09.2013, în Grecia la un hotel de 4**** în staţiunea turistică Halkidiki.

Pentru aceste servicii de agrement a fost emisă factura nr. 29550 din data de 02.09.2013 în valoare toată de 7.431 lei şi voucherele cu nr. 4004-1 şi 4004-2.

Plata acestor servicii s-a realizat prin ordin de plată în contul deschis la XXX conform extrasului bancar din data de 30.08.2013, întreaga sumă de 7.431 lei fiind achitată la data de 30.08.2013 din contul Fundaţiei pentru Ambulanţă, IBAN .........., deschis la Raiffeisen Bank (o singură plată).

Numele persoanelor beneficiare înscrise pe cele două vouchere sunt CC OO (soţia inculpatului), CC DD (inculpatul), CC JJ (fiica inculpatului) şi WW YY (prietena şi colega fiicei inculpatului)”, se arată în rechizitoriu.

Cum a justificat cheltuielile preşedintele fundaţiei

Procurorii au descoperit că o mare parte din banii fundaţiei au fost cheltuiţi pe echipamente IT scumpe (laptop, tabletă, televizor etc), dar şi pe şase telefoane mobile de ultimă generaţie la acea dată (Samsung Galaxy Note 2 N71000, Samsung Galaxy S6 etc). Pe lista achiziţiilor ilegale s-a aflat chiar şi o maşină de tuns iarba.

Preşedintele fundaţiei a explicat în instanţă că maşina a fost cumpărată cu scopul de a ajuta persoanele în vârstă şi ”pentru a impresiona primarii din mediul rural”.

În ceea ce priveşte excursia de lux din Grecia, Gustea a avut o explicaţie halucinată. A fost un team building activitatea principală fiind ”fotografierea anumitor locaţii, peisaje, instituţii de cult, mesaje sugestive pe nisipul de pe plajă, pe care apoi le publica pe internet şi observa care au cele mai bune reacţii”, a declarat preşedintele fundaţiei în faţa instanţei, potrivit încheierii de şedinţă.

„Pe de altă parte, inculpatul, contrar prevederilor legale şi a scopului pentru care a fost înfiinţată Fundaţia pentru Ambulanţă, şi-a însuşit sume de bani din fondurile fundaţiei cu care a achiziţionat echipamente IT şi de telecomunicaţii în valoare totală de 21.207,06 lei, bunuri care nu au fost înregistrate în inventarul de bunuri mobile al Fundaţiei, nefăcând parte din patrimonial acesteia, ci au fost însuşite şi utilizate în interes personal”, se arată în rechizitoriul procurorilor.

Judecătoria Ploieşti a decis în data de 5 februarie 2021 că Marius Gustea este vinovat de delapidare. A fost codnamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare şi la 90 de zile de muncă în folosul comunităţii, în pacrul ”Constantin Stere” din Ploieşti. O parte din apartamentul pe care îl deţine în Ploieşti a fost pus sub sechestru în vederea recuperării prejudiciului. Decizia Judecătoriei Ploieşti nu este definitivă.

A luat în stăpânire banii

Judecătorii ploieşteni au arătat că Statutul Fundaţiei pentru Ambulanţă era, printre altele, promovarea importanţei şi imaginii serviciilor de urgenţă din România, realizarea de centre de recuperare, tratament şi odihnă specializate, dezvoltarea şi implementarea unor centre de afaceri, dezvoltarea şi sprijinirea unor centre de cercetare în domeniul medical, dezvoltarea unor aziluri de bătrâni, derularea unor programe pentru schimbări culturale, de pregătire şi promovare a domeniilor medicale, de cercetare şi învăţământ cu alte organizaţii din lume”, se arată în închieierea de şedinţă.

Judecătorii au apreciat că preşedintele fundaţiei „a luat în stăpânire sumele de bani, creând posibilitatea de a se comporta faţă de banii fundaţiei, la fel ca faţă de un bun propriu. (…) În realizarea rezoluţiei infracţionale, inculpatul a achiziţionat diverse bunuri şi servicii pentru el ori membrii familiei sale semnând toate documente de plată personal”, a concluzionat instanţa. Judecătorii au artat deasemenea că persoanele care au făcut donaţii, sursele de venit ale fundaţiei, nu au avut intenţia ca aceste sume de bani să fie utilizate de către ,,fundaţie” pentru achiziţionarea unor astfel de bunuri şi servicii de care a beneficiat numai inculpatul şi membrii familiei sale.

Deşi în titulatura fundaţiei apare termenul „Ambulanţa”, Serviciul Judeţean de Ambulanţă Prahova a precizat că nu are nicio legătură cu această instituţie, ba mai mult nu a beneficiat de niciun leu din fondurile acesteia.

Vă recomandăm şi:

Înşelătorie în mediul online cu cazuri sociale fantomă. Cum profită escrocii de sensibilitatea unor români

Ghinionul teribil al doi oameni, tată şi fiu, bolnavi de schizofrenie. Casa în care locuiau, ridicată din donaţii, a ars după un incendiu misterios