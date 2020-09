Chipul lui Dobrin, pe tricourile FC Argeş. Soţia "Gâscanului" acuzase că numele echipei e folosit în scop electoral

Se împlineşte astfel visul fanilor FC Argeş şi ai marelui fotbalist, ignorate de conducerea clubului după cele mai recente tensiuni, izbucnite când Gica Dobrin, soţia "Gâscanului" s-a arătat indignată că mai mulţi candidaţi PSD, inclusiv Cristian Gentea, preşedintele clubului, care aspiră la fotoliul de primar, au împărţit piteştenilor tricouri şi măşti cu însemnele clubului.

Soţia lui Dobrin i-a acuzat, deschis, că folosesc imaginea FC Argeş în scop electoral.

"Sunt revoltată şi nemulţumită. Am primit multe mesaje de nemulţumire de la suporterii echipei FC Argeş legat de acest fapt. Mă întreb, aşa cum e normal, de ce politicienii nu au fost alături de echipă şi când aceasta avea mari probleme. Mă bucur că sunt mulţi oameni care nu au uitat de FC Argeş şi de ce a făcut soţul meu pentru echipă, dar nu e normal ca politica să se amestece cu fotbalul”, spunea, luna trecută, Gica Dobrin

Aşa că oficialii FC Argeş s-au apucat să pregătească pentru noul sezon de Liga 1 un model de echipament fără chipul lui Nicolae Dobrin imprimat pe tricouri, în ciuda speranţelor suporterilor echipei, ceea ce a stârnit revolta acestora.

La intervenţia sponsorului Viorel Tudose, părţile au ajuns la un acord: fotbaliştii de la FC Argeş vor evolua de la meciul cu UTA Arad, de vineri (programat de la ora 18.00, pe teren propriu), în noul echipament care va avea imprimat pe el şi chipul lui Nicolae Dobrin.

Anunţul a fost făcut pe pagina clubului : "Acest lucru este posibil în urma discuţiilor purtate de Viorel Tudose, sponsorul principal al echipei FC Argeş şi doamna Gica Dobrin, soţia Prinţului din Trivale. Deşi în trecut au existat divergenţe între cele două părţi, lucrurile încep să revină la normal pentru binele fotbalului argeşean".

Gica Dobrin, soţia lui Nicolae Dobrin, îşi doreşte ca fotbaliştii să obţină rezultate cât mai bune în Liga I şi să facă din FC Argeş o echipă de temut, aşa cum era pe vremea "Gâscanului".

“În urma discuţiei pe care am avut-o cu domnul Viorel Tudose şi pentru dragostea ce o poartă pentru Gicu, nu am putut refuza propunerea ca chipul lui Gicu să apară pe tricourile de joc ale echipei FC Argeş. Consider că este un suflu nou şi o motivaţie în plus pentru jucători să obţină rezultatele pe care le dorim cu toţii. Îmi doresc foarte mult ca FC Argeş să atingă performanţele pe care le-a avut pe vremea soţului meu!”, spune Gica Dobrin.

Vă mai recomandăm să citiţi:

Reacţia soţiei marelui Dobrin faţă de candidaţii care folosesc imaginea FC Argeş: „Sunt revoltată!“

Un primar din Argeş a lipit afişe în care trimite localnicii să voteze cu Dăncilă: „Am luat bani de la PSD pentru înfrumuseţarea comunei noastre“