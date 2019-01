Actriţa care promovează ştiinţa: „Îmi doresc să ajung la cât mai mulţi copii, în special la cei mai puţin interesaţi“

A studiat Actoria, apoi Administrarea Afacerilor în cadrul Universităţii Bucureşti, are un masterat PED Arte şi este doctorand ASE, dar cele mai mari realizările ale sale sunt Asociaţia Fascination şi SCIKIDS Festivalul Ştiintei, un eveniment care numără deja şase ediţii, 35.000 vizitatori, 1.500 de ore de popularizare a ştiinţei şi 300 de comunicatori





Asociaţia Fascination s-a născut acum cinci ani şi este rezultatul dorinţei pe care Andreea şi familia sa au avut-o de a populariza ştiinţa într-un mod cât mai accesibil copiilor.





„Această dorinţa a avut rădăcini mai înainte, în timp. În 2005, tatăl meu, Viorel Stoica, a adus franciza Fun Science în România. Franciza îşi propune să prezinte copiilor ştiinţa într-un mod distractiv, prin intermediul «Profesorilor Trăsniţi», personaje extrem de iubite de copii, ce intermediază legătură lor cu ştiinţa. Aşa m-am îndrăgostit eu de ştiinţă, la 25 de ani, în urmă unor revelaţii pe care le-am

avut, întrând în contact cu scenarii ce aveau ca scop înţelegerea fenomenelor ştiinţifice de către cei mici. Aşa am înţeles cum se formează culorile, de ce zboară avioanele, ce este o reacţie chimică, lucruri învăţate pe de rost la şcoală, dar niciodată înţelese cu adevărat“, explică Andreea Stoica.





A descoperit că ştiinţa e superbă, extraordinară, fantastică, dar cumva comunicată incomplet şi greşit înţeleasă şi s-a convins că ea nu aparţine exclusiv geniilor şi celor care se nasc cu anume abilităţi.

„Ştiinţa aparţine tuturor. Cunoaşterea este una dintre cele mai importante valori ale omenirii, este datoria noastră să aflăm cât mai multe lucruri despre universul în care trăim“, mai spune Andreea.

Acesta a fost momentul în care şi-a descoperit misiunea şi a realizat că folosindu-se de arta dramatică, mai precis de cunoştinţele acumulate la institutul de teatru, are puterea de a-i face pe copii să se îndrăgostească de ştiinţă.





„Ideea SCIKiDS Festivalul Ştiinţei îmi încolţise în minte încă din 2012, când mi-am dat seama că îmi doresc să ajung la cât mai mulţi copii, în mod special la cei mai puţin interesaţi, cu cât mai multe lucruri ştiinţifice, în locul în care s-ar fi aşteptat mai puţin, nu la muzeu, nu în locuri elitiste, ci în piaţă, la mall. Această înseamnă popularizare. În 2013, am făcut echipa şi am deschis Asociaţia Fascination“, mai spune Andreea Stoica.





„Existăm mai ales pentru cei care se îndoiesc de ştiinţă“





Andreea a descoperit că poate face lucruri minunate pentru copii, combinând, în activităţi interactive, noţiuni ştiinţifice cu exprimări artistice, considerând că arta oferă un plus de rafinament în exprimarea ştiintifică şi tot ea poate constitui un canal de comunicare între mediul ştiintific şi publicul larg. Drumul a fost lung şi plin de situaţii imprevizibile, însă cel mai mult a ajutat-o faptul că a ştiut mereu exact pentru cine şi unde vrea să ajungă cu proiectul său, pentru că misiunea SCIKiDS Festivalul Ştiinţei este aceea de a stimula interesul copiilor din România pentru ştiintă prin evenimente şi activităţi definite prin cele trei calităţi-cheie: interactiv, educaţional şi inspiraţional.





„Existăm pentru toţi copiii şi adolescenţii din societatea noastră, atât pentru cei pasionaţi de ştiinţă, dar mai ales pentru cei care se îndoiesc de ştiinţă. Existăm ca să stârnim curiozitatea, existăm că să spunem povestea ştiinţei, existăm mai ales pentru a-i motiva pe copii ca mai târziu să aibă răbdarea de a descoperi ecuaţiile ştiinţei. Aşa cum spune Cristian Presură, autorul cărţii «Fizica Povestită»: «Ştiinţa are trei dimensiuni: curiozitatea, povestea şi ecuaţiile». Noi ne ocupă de primele două“, spune Andreea.





„O societate mai deşteaptă, orientată spre soluţii şi rezolvarea problemelor“





SCIKiDS Festivalul Ştiinţei numără deja şase ediţii şi a devenit cel mai mare festival de popularizare a ştiinţei în rândul copiilor şi adolescenţilor. Totul, cu sprijinul unor oameni care s-au alăturat benevol acestei idei.





„Întregul festival se bazează pe voluntariat. Am strâns în jurul nostru o întreagă comunitate. Avem alături mentori: Cristiana Ionescu (Dreamcatchers România), Cristian Presură ( «Fizică Povestită»), Cristian Roman (Ştiinţă şi Tehnică), susţinători: Da Vinci Kids, UPC, Tinmar, mall-uri (Promenadă, Mega Mall), Calif şi Agenţia SmartPoint, prieteni fără de care nu ar fi fost posibil acest proiect - Orăşelul Cunoaşterii, Ştiinţă şi Tehnică, Game Art, RoboFun, Claudia Stroe, Alex Doppelganger, Magazin Certificat Lego, Editura Corint Junior, Dacchim, Asociaţia Fereastră către Ştiinţă, Asociaţia Edulier, Asociaţia Ştiinţă pe Pâine, dar, mai ales, 50-60 de voluntari, anual, ce au grijă în detaliu ca totul să se desfăşoare cât mai bine. Voluntarii sunt prietenii noştri din viaţă privată, dar şi tineri care s-au alăturat pe parcurs uniţi fiind de un ideal comun - o societate mai deşteaptă, orientată spre soluţii şi rezolvarea problemelor“, mai spune Andreea Stoica.





În decursul celor peste cinci ani de la iniţiere, numărul vitatorilor SCIKIDS Festivalul Ştiinţei a crescut de peste 15 ori. „Prima ediţie a a avut loc în 2013, în curtea unei şcoli cu un buget de 1.000 lei şi prietenii de mai sus. Am avut, atunci, 600 de vizitatori. La a VI-a ediţie am ajuns la 10.000 de vizitatori iar în 2017 am fost premiaţi la Gala Societăţîi Civile cu locul III la secţiunea Educaţie“, mai spune Andreea.





Milioane de viziualizari pe Youtube





Andreea şi echipa sa şi-au propus să continue pe acelaşi drum, să crească cifrele SCIKiDS Festivalul Ştiinţei şi să îl facă şi mai cunoscut. Din 2016, popularizează ştiinţa şi pe youtube, prin canalul Profesorul Trăsnit TV, alături de Fun Science România şi Da Vinci Kids. „În prezent, avem peste 80.000 de abonaţi, copii şi milioane de viziualizari. Acesta este un semn foarte clar că există un interes în creştere“, mai spune Andreea Stoica. ;