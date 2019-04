Test de cultură generală. Ce puteri aveau cei 12 zei olimpieni din mitologia greacă

1. Cine era zeul mării, în mitologia greacă?

a. Neptun

b. Poseidon

c. Thanatos

2. Cine era zeiţa vânătorii, în mitologia greacă?

a. Themis

b. Diana

c. Artemis

3. Cine era zeiţa protectoare a căsniciei, a căminului şi a femeilor măritate, precum şi regina zeilor şi a oamenilor, în mitologia greacă?

a. Iunona

b. Hera

c. Persefona

4. Cine era zeiţa agriculturii, în mitologia greacă?

a. Demetra

b. Nyx

c. Nike

5. Cine era zeul războiului, în mitologia greacă?

a. Hades

b. Ares

c. Marte

6. Cine era zeul comerţului, zborului şi al hoţilor, mesagerul zeilor, în mitologia greacă ? Era şi călăuza umbrelor celor morţi către lumea subpământeană.

a. Mercur

b. Apollo

c. Hermes

7. Cine era zeiţa frumuseţii şi a iubirii, în mitologia greacă?

a. Afrodita

b. Venus

c. Harmonia

8. Cine era zeul zilei, al luminii şi al artelor, în mitologia greacă?

a. Hyperion

b. Apollo

c. Eros

9. Cine era zeiţa înţelepciunii, în mitologia greacă?

a. Eris

b. Atena

c. Geea

10. Cine era zeul focului, al metalelor şi al metalurgiei, al fierarilor, sculptorilor şi artizanilor, în mitologia greacă?

a. Prometeu

b. Hefaistos

c. Vulcan

11. Cine era zeul cerului şi fulgerelor, în mitologia greacă?

a. Zeus

b. Indra

c. Cronos

12. Cine era zeul vegetaţiei, al pomiculturii, al vinului, al extazului şi fertilităţii, în mitologia greacă?

a. Bacchus

b. Hermes

c. Dionysos

Răspunsuri corecte: 1 - b, 2 - c, 3. - b, 4. - a, 5. - b, 6 - c, 7 - a, 8 - b, 9 - b, 10 - b, 11 - a, 12 - c.

