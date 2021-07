Strania stafie de pe cerul Ceahlăului. Fenomen rar, Gloria - Spectrul Brocken, surprins la cabana Dochia

Un turist ajuns zilele trecute în masivul Ceahlău, Gabriel Bârlăţeanu, care se pare că este din Bucureşti, absolvent al Heinrich Heine Universitat Dusseldorf, a reuşit să surprindă un fenomen extrem de rar, în timp ce se afla la cota 1.800, în faţa cabanei Dochia, punctul final al celor care se aventurează spre înălţimile muntelui.

Umbra lui, sau a unuia dintre cei care l-au însoţit în ascensiune, a fost proiectată pe un nor, la acest lucru contribuind decisiv condiţiile meteo, după cum relatează ZiarBicaz.ro. Într-un filmuleţ de doar şapte secunde, postat pe reţelele de socializare, se aude cum cineva dintre cei care au observat neobişnuita întâmplare întreabă ce se vede, urmează apoi discuţii neinteligibile, ultima replică fiind „să aşteptăm să mai iasă soarele“.

Fenomenul optic are o explicaţie ştiinţifică, se mai numeşte „Stafia proiectată pe nor“, „Stafia proiectată pe cer“, sau Gloria - spectrul Brocken şi poate fi observat, mai ales, în munţi. Flmuleţul cu straniul fenomen poate fi văzut aici:

TheEpochtimestimesromania.com precizează că termenul de Spectrul Brocken derivă din germanul Brockengespenst şi este un fenomen optic extraordinar. Poate fi văzut în munţi şi îşi ia numele de la vârful cu acelaşi nume situat la o altitudine de 1.142 metri în masivul Hartz, din nordul Germaniei.

Piramida holografică, alt fenomen straniu din Ceahlău

Spectrul Brocken este de fapt umbra mărită a unui obiect sau a unei siluete, privită din vârful unui munte şi în direcţia opusă soarelui, situată deasupra norilor formaţi din picături de apă uniforme sau deasupra ceţii. Umbra siluetei poate fi înconjurată de un cerc luminos. Pentru a vedea umbra, trebuie să ai soarele în spate, o perspectivă largă, cum ar fi cea din vârful unui munte şi, mai presus de orice, ceaţă sau nori în partea inferioară.

Adică să fii între soare şi nori sau ceaţă. Picăturile de apă din nori trebuie să se afle mai jos decât observatorul, iar soarele să lumineze din spate. Cu cât pătura de nori se află mai jos, cu atât umbra va apărea mai mare, iar mişcarea continuă a norilor va face ca ea să se mişte, dând impresia că este vie. Formarea se datorează picăturilor care difuzează lumina soarelui, creând fenomenul colorat de dispersie.

Un alt fenomen straniu poate fi obsevat în România doar pe Ceahlău, de pe Vârful Toaca, la răsărit, pe data de 6 august a fiecărui an, când e sărbătoarea Schimbării la Faţă, dar doar dacă este senin. Este vorba despre piramida spaţială sau holografică, o fantastică imagine tridimensională. Este o compunere de patru umbre.

Vârful Toaca are formă de piramidă regulată cu baza un pătrat, iar sub acţiunea razelor solare dinspre est, are o umbră în formă de triunghi isoscel. Stânca Piatra Ciobanului, fiind mai mică şi mai joasă, face altă umbră, la fel Piatra Vulcanului şi Panaghia. Peste toate acestea se suprapune lumina ce trece prin şaua muntelui, iar pe data de 6 august, datorită poziţiei soarelui, umbrele se unesc la vârf şi se creează o imagine tridimensională, ca holograma unei piramide.

