Zece filme romantice premiate cu Oscar

1. It Happened One Night (1934). Film regizat de Frank Capra



2. Gone with the Wind (1939). Film regizat de Victor Fleming



3. Casablanca (1942). Film regizat de Michael Curtiz



4. My Fair Lady (1964). Film regizat de George Cukor



5. Annie Hall (1977). Film regizat de Woody Allen



6. Out of Africa (1985). Film regizat de Sydney Pollack



7. The English Patient (1996). Film regizat de Anthony Minghella



8. Shakespeare in Love (1998). John Madden



9. Brokeback Mountain (2005). Film regizat de Ang Lee



10. The Reader (2008). Film regizat de Stephen Daldry



Selecţie realizată de Futurscopes.