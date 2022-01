Numărul copiilor cu Covid-19 internaţi la Iaşi s-a dublat în doar 24 de ore. Cel mai mic pacient are zece zile

În ultimele 24 de ore, la Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iaşi, s-a dublat numărul pacienţilor infectaţi cu virusul Sars Cov-2 care necesită internare.

Alina Belu, managerul unităţii medicale ieşene, a declarat că, în acest moment, se observă că cei mai afectaţi sunt copiii cu vârsta mai mică de 3 ani.

Deocamdată, pacienţii internaţi nu ridică probleme deosebite în tratamentele administrate, dar se observă o rată crescută a transmiterii virusului Sars Cov-2.

„Dacă ieri (luni, 10 ianuarie n.r.) aveam 5 pacienţi în zona roşie – este zona non-ATI Covid pozitiv – astăzi, avem un număr de 10 pacienţi. S-a dublat numărul de ieri până astăzi. Majoritatea pacienţilor sunt copii până în vârsta de 3 ani. Avem un singur pacient de 17 ani, doi copii de 3 ani, un copil de 1 an şi 3 luni şi şase sugari sub 1 an, cel mai mic copil fiind un neonat de 10 zile. Observăm o incidenţă mare asupra copilului până în 3 ani, mai ales a copilului până în 1 an”, spune medicul Alina Belu.

În context, aceasta a subliniat că unitatea medicală pe care o conduce este pregătită pentru cel de-al cincilea val al pandemiei Covid-19.

„Noi, momentan, avem 8 locuri în ATI – doar 2 ocupate. Avem 22 în zona roşie – sunt 10 ocupate. Vom extinde în funcţie de adresabilitate. Dacă în valul 4 am extins până la 40, pe acest val vom extinde în funcţie de adresabilitate. Din fericire, zona de cazare este reabilitată şi, dacă restrângem celelalte zone, putem avea şi 40, 80 de locuri. Sperăm să nu fie nevoie. Echipa medicală recomandă vigilenţă din partea părinţilor în ceea ce priveşte simptomatologia şi starea de sănătate a copilului. În momentul în care observă o modificare, să se adreseze unui medic – medicul de familie, iniţial, sau către noi, fără nicio reţinere”, a adăugat Alina Belu, managerul Spitalului de Copii „Sf. Maria” din Iaşi.

