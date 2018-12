INTERVIU Cătălin Mândru, actor: „E aproape imposibil în România de azi să-ţi permiţi luxul de a juca într-un singur loc“

Nu de puţine ori, în lumea teatrului sau a filmului regizorii au preferat să lucreze cu artişti consacraţi. Însă există şi reversul medaliei: mulţi actori din generaţia veche nu mai au contracte deoarece sunt prea bătrâni.

Ieşeanul Cătălin Mândru este unul dintre actorii tineri care au avut ocazia şi norocul să joace mereu pe scena teatrului. Astfel, niciodată nu a simţit că viaţa unui tânăr actor ar putea fi anevoiasă, dificilă. "Viaţa unui actor tânăr în România putem spune că e tumultoasă, cu foarte multe surprize. O cursă olimpică cu obstacole, în care trebuie să te mişti foarte repede şi să fii atent la cam tot ce se petrece în jurul tău. De cât de uşor sau greu este pentru un actor tânăr, depinde de cât de mult îşi doreşte să practice această meserie, şi da, depinde, cred eu şi de dramul de noroc care de multe ori ne este atât de necesar. Pe de altă parte, norocul şi-l face fiecare cu mâna lui, deci e bine ca pe tot parcursul tău către o carieră de succes, să nu te prindă bine nepregătit", a spus Cătălin.

Pasiunea pentru teatru s-a activat la Cătălin Mândru oarecum involuntar, prin intermediul profesorului de limba şi literatura română de la Liceul Economic Virgil Madgearu din Iaşi. "A fost primul care mi-a spus «Tu vei fi actor!». Bineînţeles că atunci nu am luat în serios spusele domnului profesor, planul meu în acea perioadă fiind admiterea la Institutul de Ştiinţe economice Iaşi, ceea ce s-a şi întâmplat. Aşadar, după terminarea liceului am urmat cursurile Facultăţii de economie. În primul an de facultate am avut bucuria şi norocul aş putea spune, de a intra în Teatrul Studenţesc Ludic".

Primul spectacol pe care l-a jucat în faţa publicul a fost alături de Bobo Burlăcianu, spectacolul "Cine sapă groapa altuia", de Ion Băieşu. Încrederea, omenia şi îndrumarea artistică oferite de regizorul Aurel Luca, l-au ajutat să se schimbe radical, şi anume dintr-o fire introvertită, emoţională, temătoare, într-un om sociabil, carismatic, căruia îi place viaţa, şi căruia îi place să împărtăşească din realizările lui cu oamenii dragi din jur.







"Am avut şansa de a juca destul multe spectacole importante pentru viitoarea mea carieră de actor profesionist. Pe parcusul facultăţii de economie, în timp ce în paralel jucam la Ludic, din ce în ce mai mult, şi cu rezultate destul de bune, actorul Doru Aftanasiu, în urma unui spectacol pe care l-a vazut şi unde jucam, m-a întrebat dacă nu m-am gândit să fac treaba asta la nivel profesionist. Recunosc că până atunci nu mă gândisem sub nici o formă că voi face teatru după ce voi termina facultatea de economie. Însă faptul că un actor pe care îl admiram enorm din spectacolele Teatrului Naţional Vasile Alexandri Iaşi, mi-a ridicat o aşa întrebare la fileu, m-a determinat să mă gândesc serios în legătură cu viitorul meu", isi aminteste Cătălin.

Balanţa a înclinat către teatru. În orice domeniu de activitate, mereu generaţia tanără va fi comparată cu cea care a fost. "Fiecare perioadă istorică îşi are meritul şi modul propriu de exprimare. Este firesc să existe diferenţe între generaţii, însă aceste diferenţe vin din faptul că o data cu evoluţia societăţii, au apărut, cum era şi normal, modalităţi noi de exprimare care sunt consecinţe fireşti ale realităţii existente. Aceste forme noi de exprimare s-au regăsit nu numai în cazul actorilor, ci în toate formele de artă".

Cătălin Mandru este ieşean, însă în urmă cu ceva timp a părăsit oraşul natal pentru a se angaja la un teatru din Suceava. A părăsit Iaşiul, nu din cauza că nu existau locuri de muncă pentru actori. Decizia a ţinut de o conjunctură de moment, în condiţiile în care Cătălin era la a doua sa despărţire de Iaşi, prima finalizandu-se cu un frumos proiect la Tg. Mures.

„Din fericire pentru mine, nu a trebuit să plec. Dimpotrivă, a fost o decizie personală să părăsesc Iaşul. Cu ceva timp înainte de intra la facultatea de teatru, am fost la un festival de teatru studenţesc, la Tg Mureş. Pe vremea aceea eram actor sau mă jucam de-a teatrul la Teatrul Studenţesc Ludic, sub îndrumarea regretatului regizor şi formator de oameni, Aurel Luca. Prezenţa mea la Tg Mureş în acel moment, a determinat decizia ulterioară de a merge la facultatea de teatru în alt oraş decât mult iubitul meu oraş natal, Iaşi. A fost dragoste la prima vedere, atât la figurat cât şi la propriu, acolo m-am îndrăgostit de soţia mea, Nora Sigrid Mîndru. Astfel, decizia de a părăsi Iaşul a fost marcată puternic de latura emoţională, şi bineînţeles că a contat şi fascinaţia pe care am avut-o pentru Universitatea de Arte din Tg Mureş, loc, unde fiecare secundă din cei patru ani petrecuţi acolo, a contat enorm pentru mine".

În lungul sau periplu la Tg Mureş au contat foarte mult oamenii minunaţi care i-au fost alături, din facutate, din mediul teatral. "Ceea ce sunt astăzi datorez in mare parte Teatrului 74 din Tg Mureş, în faţa căruia mă înclin şi îi sunt profund recunoscător pentru tot", spune actorul.

Destinul a făcut ca în 2011 să revina în Iaşi unde împreună cu Mihai Pintilei, Stanca Jabeniţan Pintilei, Nora Mîndru şi Andrei Răurean, au fondat Teatru FiX, primul teatru independent din Iaşi.

Dupa colaborarea cu Teatru fix, in urmă cu doi ani si jumătate a plecat la Succeava, unde s-au pus bazele Teatrului Municipal Matei Vişniec Suceava, teatru unde este în prezent angajat ca actor. Un teatru tânăr, cu o echipă de actori la fel de tineri, care se dezvoltă frumos şi care scrie o pagină de istorie în teatrul românesc.

Din ultimele statistici, foarte putini absolvenţi ai Facultăţii de Teatru şi Film reuşesc să profeseze în domeniul artei. Foarte mulţi dintre cei care ies în fiecare an, de pe băncile facultăţilor de teatru, se reprofilează. " Cred că numărul de actori mult prea mare, nu poate fi absorbit de piaţa teatrală existentă în România, şi mă refer aici atât la sistemul bugetat de stat cât şi la sistemul privat. Unii renunţă din considerente financiare, iar unii nu înţeleg că este o meserie de cursă lungă în care trebuie să te dedici în totalitate, jumătăţile de măsură fiind un real impediment. Cariera unui actor este presărată cu multe satisfacţii sufleteşti dar şi cu multe sacrificii reale, care uneori ridică întrebarea dacă se merită, întrebare care îşi gaseşte de fiecare data răspunsul potrivit în aplauzele şi recunoştinţa publicului".

In ultima vreme este la modă printre tinerii actori să joace în telenovele. Este un pas important pentru un tanăr actor? "Cred că moda telenovelelor se traduce de cele mai multe ori în considerente financiare, şi în faptul că este tot mai greu să gaseşti un job ca actor. Nu consider că a juca în telenovele sau în seriale de televiziune reprezintă ceva greşit, sau ceva care să le permit celorlaţi să pună ştampile. E un rol ca oricare altul, pe care, ca actor faci tot posiblul să-l duci cât mai bine la capăt, în aşa fel încât emoţia transmisă de tine să treacă sticla şi să ajungă la telespectator".





Nu a jucat până acum în telenovele, dar nu pentru că nu ar fi vrut ci pur şi simplu nu s-a ivitit încă ocazia. Însă nu e timpul pierdut. "Sigur că mi-ar face plăcere să joc în filme, mai ales că e o experienţă toatal diferită de ceea din teatru. Totul se petrece într-un cu totul alt ritm, e mult mai alert, nu ai timp de repetiţii multiple pentru a ajunge la varianta final. Filmul este o provocare care cu siguranţă, în viitorul apropiat, va apărea în viaţa mea. Nu ştiu exact când dar ştiu că va fi".

În prezent, publicul il poate vedea în producţiile Teatrului Municipal Matei Vişniec din Suceava, unde joacă în mare parte dintre ele. " Fiecare experienţă de până acum, din fericire pentru mine, a fost deosebită şi a lăsat o amprentă puternică în drumul meu de actor. Am avut şansa unor întâlniri cu adevărat importante, care au contribuit într-o mare măsură la ceea ce sunt azi".

Deşi drumul actorului e presărat cu suişuri şi coborâşuri, Cătălin Mândru recomandă cu încredere actorilor tineri să-şi îmbogăţească permanent repertoriul propriu, pentru a putea fi pregătit pe orice fel de casting. "Actorul tânăr din România performează în diferite spaţii culturale, asta şi pentru a se dezvolta artistic dar, în primul rând, pentru a putea supravieţui în jungla societăţii actuale. Din păcate, azi e foarte greu, aproape imposibil, să îţi permiţi luxul, ca tânăr actor, să joci într-un singur loc. Trebuie să circuli, să cunoşti oameni noi, care îţi pot deschide noi oportunităţi artistice" a povestit Cătălin Mândru.