Iaşiul este în criză, dar Unitatea de Terapie Intensivă Mobilă poate fi folosită abia peste o săptămână

Unitatea de Terapie Intensivă Mobilă a fost adusă cu mare fast la Iaşi sâmbătă, 27 martie, dar nu poate fi folosită decât peste cel puţin o săptămână. Este necesară achiziţionarea unei staţii suplimentare de oxigen, pentru că staţia existentă alimentează deja 9 paturi ATI de la Spitalul de Infecţioase şi altele 6 de la Spitalul de Pneumoftiziologie.

„Am început racordarea la utilităţi, am vorbit şi cu firma care este providerul în materie de oxigen, iar unitatea va fi alimentată de o staţie separată de oxigen, diferită de cea care deserveşte spitalul. Sper ca mai devreme de două săptămâni, dar trebuie să luăm în calcul că în alte localităţi a durat chiar şi o lună. Vom face toate testele, astfel încât să nu fie nicio problemă. Nu vom da drumul fără să ştim că pacienţii sunt în afara oricărui pericol”, a declarat Florin Roşu, managerul Spitalului de Boli Infecţioase Iaşi.

Managerul Florin Roşu a mai spus că unitatea are şi un generator independent de curent electric, cu o autonomie de funcţionare de 72 de ore, însă va fi legată la circuitele spitalelor din zonă.

Îngrijorător este faptul că Iaşiul se confruntă cu o criză de paturi ATI, cadrele medicale fiind nevoite aproape zilnic să caute locuri libere, care nu se eliberează, decât dacă un pacient moare.

„Sunt cazuri medii spre severe şi severe, de multe ori pacientul necesită internare direct în ATI. Din nefericire, pacienţii temporizează prezenţa la medic şi se prezintă în spital în momentul în care boala a ajuns la un grad de severitate avansat”, a mai spus Florin Roşu.

Unitatea mobilă ar fi trebuit să ajungă mult mai rapid la Iaşi, dar transportul a întârziat din cauza unui motiv incredibil: TIR-ul avea numerele de înmatriculare expirate.

„Sunt încă numere roşii de Bucureşti şi aşteptam practic să putem elibera numerele de MAI, numerele acestea fiind teoretic expirate. Am avut discuţii cu Poliţia şi ei ne-au spus că practic în baza acelei legi care spune că orice document trimis de statul român în starea de alertă este valabil pe toată durata stării de alertă plus 90 de zile după aceea, noi putem lua unitatea şi putem circula într-o manieră legală pe drumurile ţării şi atunci de aici a fost acel decalaj până când am primit confirmarea că putem ieşi cu unitatea pe poarta Spitalului Botoşani”, a spus Radu Rotaru, reprezentant Fundaţia pentru SMURD.