Coronavirusul reduce drastic numărul donatorilor de sânge la Iaşi. În ce condiţii se donează sânge în această perioadă

Numărul donatorilor de sânge de la Centrul Regional de Transfuzie Sanguină (CRTS) Iaşi a scăzut drastic în contextul extiderii epidemiei de coronavirus din România. Specialiştii atrag atenţia că spitalele au, în continuare, nevoie de sânge.

Prof. dr. Lavinia Scripcaru, director al CRTS Iaşi, a declarat că numărul donatorilor este foarte redus în această perioadă. „Numărul donatorilor este mult mai mic. Ieri (miercuri, 18 martie, n.r.), de exemplu, au fost 18 persoane care au donat. Cu o zi în urmă au fost 14 donatori. Deocamdată avem un stoc de componente sanguine labile. Mai mic sau foarte mic este cel pe componente cu Rh negativ, dar situaţia aceasta se întâlneşte şi atunci când numărul donatorilor este mai mare. Problema este legată de componentele sanguine labile. Mă refer acum la concentratele trompocitare, care nu au valabilitate mai mare de cinci zile şi care nu se pot face de la donatori care se prezintă pentru prima dată, ceea ce presupune să existe un număr suficient de donatori de la care să se facă din sângele total recoltat acest tip de component.”

Specialiştii spun că se poate dona şi pe perioada pandamiei de coronavirus, doar că donatorii trebuie să fie foarte responsabili, să-şi asume declaraţiile pe care le fac înainte de donare. De asemenea, medicii spun că acest nou virus, Covid-19, nu se poate transmite prin sânge. Astfel, nu pacienţii sunt cei care pot fi infectaţi cu coronavirus. În schimb, personalul angajat la Centrul de Transfuzie Sanguină este pus zilnic în situaţia de a risca să fie infectat cu Covid-19, prin intrarea în contact direct cu donatorii. Sunt sfătuiţi să doneze cei care se prezintă într-o perfectă stare de sănătate.

Prof. dr. Lavinia Scripcaru a vorbit şi despre condiţiile de donare din această perioadă de la CRTS Iaşi. „Accesul donatorilor în unitate se face cu luarea tuturor măsurilor de protecţie, atât ale lor, cât şi ale noastre. Toţi trebuie să răspundă la întrebările personalului din triaj: dacă au fost plecaţi din ţară, dacă au fost în contact cu persoane suspecte, cu persoane în autoizolare sau carantină. Deci am luat şi noi aceste măsuri. Am asigurat dezinfectanţi pentru mâini. Primeşte fiecare donator câte o mască de protecţie pe care nu o scoate decât în momentul în care părăseşte unitate. Cine vine să ridice solicitările de componente sanguine nu este lăsat în unitate, rămâne la uşa unităţii, acolo unde preia lada de transport omologată. Se umple şi se dă înapoi. Personalul are măşti, dezinfectanţi, papuci de protecţie.”