Robotul minciunilor. Cum au ajuns gălăţenii să fie minţiţi de către autorităţi printr-o aplicaţie pentru telefonul mobil

A costat 15.000 de euro (bani suportaţi din bugetul local), se numeşte „Galaţi City App” şi, începând cu 31 octombrie 2018, ar fi trebuit să schimbe din temelie relaţia dintre contribuabili şi municipalitate. Asta în teorie.

În realitate, însă, aplicaţia ce se presupune a fi un ghid turistic local şi o platformă interactivă pentru cetăţeni (poate fi descărcată de către utilizatorii Android şi iOS, de pe platformele Google Play şi App Store) a „scârţâit” de la bun început. A dat erori peste erori, a şi fost oprită o vreme (în februarie 2019 n-a funcţionat o săptămână întreagă), iar mai nou gălăţenii acuză că aşa-zisa „interactivitate” e o minciună gogonată.

Mai mulţi locuitori ai Galaţiului au semnalat, în ultimele zile, că aplicaţia, deşi nu este rea în ansamblu, doar creează aparenţa că ia în serios reclamaţiile făcute în legătură cu problemele din oraş. Cei care fac o sesizare primesc feed-back prompt, ba chiar li se transmite că treaba e ca şi rezolvată, însă în teren nu se întâmplă nimic.

„Probabil că «robotul» a uitat să spună şi şefilor din Primărie că mi-a promis să rezolve reclamaţia. Eu am sesizat o groapă mare în carosabil în zona Micro17. Când am văzut ce prompt mi se răspunde am crezut că l-am prins pe Dumnezeu de un picior. Am aşteptat o zi, apoi o săptămână, după asta o lună, dar groapa e tot acolo”, a povestit gălăţeanul Adrian Costea „relaţia” lui virtuală cu administraţia oraşului.

Şi George Nica a avut o interacţiunea similară cu Galaţi City App. „Acum ceva vreme făceam o reclamaţie pe Galaţi City, aplicaţia primăriei. Spuneam eu că iluminatul în parc nu funcţionează. După un timp, am primit mesaj că problema s-a rezolvat sau reclamaţia apare «closed». Serios? Ce rost are aplicaţia?”, a scris acesta pe o reţea de socializare.

Calaţi City App dădea ca rezolvată sesizarea din aprilie FOTO George Nica

El a adăugat şi două fotografii, făcute înainte şi după ce „problema s-a rezolvat”, plus un print-screen cu răspunsul primit pe aplicaţie. Evident, iluminatul nu funcţionează în continuare în lumea reală, ci doar în cea virtuală plăsmuită de Galaţi City App împreună cu conducerea oraşului.

La două luni distanţă, lucrurile sunt la fel: nerezolvate FOTO George Nica

Mulţi dintre cei care au comentat „performanţele” aplicaţiei pe partea de interacţiune autoritate-cetăţean cred că, de fapt, prin implementarea ei autoritatea scapă de o mulţime de sesizări care veneau până acum „pe hârtie” şi o obligau să răspundă tot în scris, conform legii, altfel riscând procese cu contribuabilii.

„Aplicaţia a fost născocită ca să se mai degreveze de reclamaţiile oficiale. Cele transmise prin Galati City n-au nici o valoare. Doar cele depuse fie pe emailul oficial, fie prin petitieonline, fie pe viu la secretariatul Primăriei îi obligă să le soluţioneze”, spune Lucian Nicolaua.

Groapă semnalată şi „rezolvată” prin Galaţi City App. În realitate, nu s-a făcut nimic FOTO LN

Pe de altă parte, reprezentanţii Primăriei spun că rolul aplicaţiei este să preia sesizările şi să le dea în lucru departamentelor responsabile de rezolvare. De asemenea, în „limbajul” aplicaţiei, „rezolvare” nu înseamnă chiar rezolvare, ci repartizarea reclamaţiei către cei care o vor analiza şi rezolva. Lucru care poate dura câteva zile sau şi mai mult de un an, dacă lucrurile sunt complicate.

Aplicaţia mobilă „Galati City App” a fost gândită ca un ghid turistic digital şi o platformă interactivă pentru cetăţeni. Ea a fost livrată şi implementată de firma Eventya Co SRL din Şura Mare (judeţul Sibiu) contra sumei de 69.377 de lei cu TVA, adică peste 15.000 de euro.

Contractul a fost atribuit prin achiziţie directă din catalogul electronic, compania furnizând servicii similare pentru alte administraţii locale din Sibiu, Piatra Neamţ, Braşov sau Harghita.

Modulul „Raportări şi incidente” a reprezentat principala motivaţie a acestei aplicaţii menite să faciliteze comunicarea cu cetăţenii. Astfel, gălăţenii pot trimite sesizările lor direct către Primărie, cu condiţia să se autentifice pe baza adresei de email şi a numărului de telefon.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: