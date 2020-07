Elevul care crează aplicaţii algoritmice folosindu-se de inteligenţa artificială: „I-am învăţat să scrie codul care stă în spatele fiecărei linii“

Marian Popovici (18 ani), elev în clasa a XII-a la Colegiul Tehnic ”Dimitrie Ghica” din Comăneşti (judeţul Bacău), a aflat pentru prima dată de inteligenţa artificială la ”Programare cu răbdare”, un cerc de informatică dedicat elevilor, care îşi aleg şi studiază apoi zona informaticii care îi interesează. Le-a şi predat copiilor de gimnaziu grafică digitală în cadul cercului, dar i-a iniţiat şi în informatică.

”Nu era vorba doar să tragă nişte linii virtuale cu mouse-ul, ci i-am învăţat să scrie codul care stă în spatele fiecărei linii. Mulţi cred că este uşor, dar în spatele unui desen grafic stă foarte multă trigonometrie, însă este şi foarte frumos dacă îţi place”, ne spune entuziasmat tânărul.

A fost impresionat de prezentarea făcută la ”Programare cu răbdare” de Silvia Stegariu, o tânără care lucrează la Bitdefender, companie specializată pe securitatea cibernetică. ”Mi s-a părut interesantă prezentarea pentru că inteligenţa artificială include şi biologia pe lângă informatică şi alte domenii. Au creat nişte algoritmi extrem de spectaculoşi”, povesteşte Marian.

Din acel moment şi-a dedicat o bună parte din timp creării de algoritmi sub forma unor aplicaţii care îndeplinesc diverse funcţii, pornind de la cele mai simple, cum ar fi identificarea unor numere, până la aplicaţii ce folosesc realitatea augmentată. De pildă, una din aplicaţiile sale foloseşte inteligenţa artificială pentru a identifica cel mai scurt drum între două puncte, algoritmul fiind folosit pe zona rutieră.

Tânărul a venit în ajutorul sistemului, acordând calificative unor căi rutiere, pe baza cărora aplicaţia stabileşte apoi cea mai rapidă cale pentru a ajunge la destinaţie. În prezent, există aplicaţii care sunt folosite de şoferi exact pentru acest lucru, dar ele se bazează pe o serie de factori care sunt variabili, iar rezultatul nu este întotdeauna cel dorit.

Marian ne spune că algoritmul conceput de el pentru identificarea numerelor poate fi folosit ulterior pentru a recunoaşte textul dintr-o carte veche, de pildă, astfel încât manuscrisul să nu fie deteriorat. ”E suficient să faci o poză, iar aplicaţia o va transforma apoi în text PDF”, ne explică elevul. Tânărul a câştigat în 2020 un concurs naţional maraton organizat de cercul de informatică ”Programare cu răbdare”, a cărui temă principală a fost realitatea augmentată.

Competiţia a avut loc pe 1 martie şi s-a întins pe durata unei zile, iar Marian a dezvoltat alături de alţi câţiva colegi un mărţişor folosind realitatea augmentată, ţinând cont că a fost ales ca temă a concursului acest simbol al primăverii. Algoritmul conceput de Marian are acum o aplicabilitate cât se poate de practică.

Aplicaţia preia poze sau informaţii de pe telefon, tabletă sau laptop, le adaugă diverse lucruri din realitatea virtuală, iar la final rezultă ceea ce se numeşte în limbaj de specialitate o imagine bazată pe realitatea augmentată. Aceasta reprezintă un sistem ce îndeplineşte trei acţiuni de bază: combinaţia dintre lumea reală şi virtuală, interacţiunea în timp real şi înregistrarea 3D exactă a obiectelor virtuale şi reale.

A conceput un chat similar cu cel creat de Facebook

Marian este atât de pasionat de informatică, încât aproape toate lucrurile şi persoanele cu care intră în contact sunt surse de inspiraţie pentru noi aplicaţii şi programe. Ultima sa creaţie este un chat identic practic cu cel pe care mulţi dintre noi îl folosim zilnic pe Facebook. ”Mă bucur că am reuşit să creez un chat similar cu al lor, deşi ei au la dispoziţie numeroşi programatori şi resurse financiare mari. Nu am putut să fac deocamdată posibilă ataşarea de imagini pentru că nu am mai avut timp. Am făcut aplicaţia asta când învăţam”, ne spune simplu elevul.

Şi-a ajutat şi o colegă care lucrează la proiectul ei de atestat, concepând un site unde este disponibil un tabel periodic inteligent. Când este accesat un element din tabelul lui Mendeleev, utilizatorului îi apar toate datele despre acesta, pornind de la nume, aspect, masa atomică şi până la categoria din care face parte, configuraţia electronilor, densitate, cine l-a descoperit şi temperatura de topire.

Va îmbina psihologia cu inteligenţa artificială

Deşi la prima vedere nu pare să existe vreo legătură între psihologie şi inteligenţa artificială, Marian ne asigură că există mai multe puncte comune între cele două domenii: ”Prin psihologie, inteligenţa artificială poate fi adusă mai aproape de zona medicală sau învăţământ, adică să trecem de la abstractizare la lucruri mai umane, mai concrete. Mie personal îmi place să înţeleg de unde provine fiecare lucru şi de se întâmplă ceva şi, mai ales, de ce gândeşte într-un anume fel o persoană într-o anumită situaţie”.

Va urma o facultate de matematică-informatică în România şi îşi va deschide apoi propria firmă de IT.

”Eu cam fug de angajare. În timpul facultăţii poate o să am un intership la o multinaţională, dar cred că dacă vrei să ajungi unde îţi doreşti, trebuie să îţi asumi nişte riscuri şi să îţi deschizi propria firmă”, ne mărturiseşte Marian.

Se va axa pe dezvoltarea de aplicaţii bazate pe inteligenţa artificială în domeniul medical. Adolescentul intenţionează să folosească bazele de date medicale disponibile gratuit la nivel mondial pentru ca, prin intermediul inteligenţei artificiale, să identifice soluţii pentru vindecarea diverselor maladii şi afecţiuni prin efectuarea a milioane de teste într-un interval de timp extrem de scurt şi cu costuri foarte reduse.

”Mă fascinează inteligenţa artificială pe zona de biotehnologie. Este mult mai uşor să testezi virtual vaccinuri pentru boli, pentru că marja de eroare este mică, dacă ştii să faci calibrările necesare. Este ca un laborator, dar care va funcţiona online, cu riscuri mai mici pentru cei care fac testele”, conchide viitorul programator IT.

