Cum arată picturile mecanice concepute de copii la Galaţi. Proiectul unic care reuneşte arta, mecanica şi optica

Mihaela Brumar şi Laurenţiu Iorga, profesori de pictură, respectiv de navomodele (n.r. – machete de nave) la Palatul Copiilor din Galaţi, coordonează un proiect unic în ţară ce urmăreşte dezvoltarea creativităţii elevilor.

În acest proiect participă grupa de performanţă a cercului de pictură de la Palatul Copiilor, coordonată de profesoara Mihaela Brumar, şi elevii şcolilor gimnaziale din satele Independenţa şi Hanu Conachi din judeţul Galaţi, coordonaţi de profesorul Laurenţiu Iorga. Proiectul se adresează elevilor cu vârste între 10 şi 19 ani.

Tablouri cu elemente în mişcare

Copiii sunt încurajaţi să experimenteze prin îmbinarea a două zone care, aparent, nu au nicio legătură una cu alta: arta şi tehnica. „Scopul acestui proiect a fost ca elevii să-şi dezvolte creativitatea plastică şi abilităţile tehnice, dar şi să înţeleagă principii de mecanică, cum ar fi mişcarea. Practic, i-am trecut un pic prin materia pe care o fac în liceu. În acest proiect, vorbim de tablouri cinetice, adică lucrări de pictură cu elemente în mişcare“, explică profesorul Laurenţiu Iorga.

Cele două grupuri de elevi s-au întâlnit la mese rotunde unde au discutat, fără să se critice, pe marginea ideilor cu care a venit fiecare, astfel încât să adopte cele mai bune soluţii practice pentru realizarea lucrărilor. „A fost uşor în faza de idei, când am trecut la practică a fost puţin mai greu. Panourile cu picturi şi tot sistemul mecanic şi electric reprezintă ce am putut noi să transformăm dintr-o energie, dintr-o mişcare în alta şi invers. Am reuşit să-mi însuşesc nişte abilităţi, o altă gândire şi să lucrez într-o colectivitate, ceea ce e mai greu în ziua de astăzi pentru că suntem mai axaţi pe telefoane şi calculator“, mărturiseşte Andrei Alin Calciu (16 ani), un elev implicat în acest proiect.

Echipa tehnică a asamblat componentele elementelor tehnice în picturi după întâlniri marcate de un veritabil asalt de idei referitoare la poziţia, culoarea, mişcarea şi semnificaţia fiecărei piese încorporate. „Când am început să fac lucrarea, pur şi simplu am aşezat nişte pete de culoare pe ea. Am pictat apoi o nebuloasă. Acum colegii de la echipa tehnică vor pune nişte mecanisme de ceas, care se vor deplasa în direcţii diferite şi vor avea culori diferite, iar acestea vor simboliza trecerea timpului. M-am gândit să pictez o nebunoasă pentru că atrage totul, ca şi timpul“, declară tânăra pictoriţă Bianca Morun (13 ani).

O echipă născută din competiţie

A fost pentru prima dată în România când elevii au organizat ateliere de pictură, de lucru manual şi de tehnologie în cadrul aceluiaşi proiect transdisciplinar. „A fost un concurs în esenţă, dar noi am depăşit acea fază de competiţie între noi – am lucrat ca o echipă pentru a realiza o serie de lucrări la care fiecare a avut propria contribuţie. A fost o invitaţie venită din partea profesorului Laurenţiu Iorga, în care cercul de pictură a venit cu un mesaj artistic, iar grupul de elevi cu formaţie tehnică a intervenit pe ceea ce am făcut noi. Partea tehnică este subordonată concepţiei plastice“, dezvăluie profesoara Mihaela Brumar.

Mai exact, o echipă de elevi a realizat mai multe picturi imaginându-şi o călătorie în Univers, aceasta fiind tema proiectului. O echipă tehnică a creat mai multe construcţii geometrice de diferite forme şi mărimi, pe care le-au integrat în lucrările artistice ale colegilor lor, urmărindu-se astfel efectul pe care îl au modulele geometrice asupra compoziţiei picturilor şi efectele culorilor în mişcare de rotaţie.

„Lucrarea mea a reprezentat subteranul, folosind tehnica picturii în ulei. Pentru a mine a fost o tehnică nouă şi a fost interesant să mă joc şi să explorez. Îmi place că am avut ocazia să comunicăm şi să colaborăm cu ceilalţi colegi în cadrul acestui proiect foarte interesant“, mărturiseşte Andreea Popa (14 ani), o pictoriţă în devenire.

Se adaugă artă, tehnologie, mecanică şi optică

Cei doi profesori care au pornit la drum cu acest proiect au dorit ca elevii să conştientizeze relaţiile dintre diferite discipline: arte vizuale, tehnologie, fizică, mecanică şi optică. „Pe mine m-a ajutat să-mi dezvolt imaginaţia, am ajuns la un nivel la care nu mă aşteptam, nu mă aşteptam să fac aşa ceva. Voi picta un cap de dragon, iar elementele mobile mă vor ajuta să creez senzaţia că mănâncă tot ce este acolo, în lucrare“, descrie Georgian Matei (15 ani) la ce s-a gândit să creeze prin îmbinarea picturii sale cu forme geometrice mobile.

În atelierul de pictură de la Palatul Copiilor au fost concepute mai întâi compoziţii pe suport de lemn, folosind tehnica picturii în ulei. Ulterior, copiii au pregătit suporturile pentru lucrările lor, integrând module de diferite dimensiuni, ce reprezintă forme tridimensionale pictate şi cercul lui Newton.

Practic, construcţiile realizate de micii artişti presupun trei planuri: unul bidimensional specific picturii; în al doilea sunt amplasate modulele tridimensionale susţinute de axuri, iar mişcarea de rotaţie este transmisă din al treilea plan, din spate, unde sunt amplasate motoraşele, bateriile şi comutatoarele. La final, copiii au observat cum s-au modificat propriile lucrări, noile expresivităţi plastice, în special după ce s-au introdus formele spaţiale. De asemenea, sunt vizibile şi efectele optice ale culorilor în mişcarea de rotaţie cu diferite viteze.